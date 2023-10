Lufthansa riporta il suo A380 a Los Angeles International Airport e a Bangkok

Il popolare Airbus A380 tornerà a Los Angeles International Airport il 26 ottobre. “Con l’aumento della domanda di viaggi aerei, la capacità aggiuntiva che l’A380 porterà nella regione di Los Angeles fornirà il tanto necessario aumento di volume richiesto dal mercato.

Il volo LH453 partirà da Los Angeles alle 18:30 e arriverà a Monaco alle 13:40 del giorno successivo. Il volo LH452 partirà da Monaco alle 12:00 e arriverà a Los Angeles alle 16:15. Tutti gli orari sono locali. I voli, già operativi quotidianamente, ora hanno una capacità aumentata grazie al posizionamento dell’A380.

A causa del forte aumento della domanda di viaggi e del ritardo nella consegna degli aerei ordinati, Lufthansa ha deciso nel 2022 di riattivare l’Airbus A380, particolarmente apprezzato dai passeggeri e dagli equipaggi. Entro la fine del 2025, un totale di otto A380 saranno nuovamente impiegati per il servizio da e per Monaco“, afferma Lufthansa.

“L’Airbus A380 è uno degli aerei più efficienti al mondo in termini di consumo di carburante, consuma circa il 12% in meno di carburante rispetto ad altri jet a fusoliera larga ed è circa il 30% più silenzioso rispetto all’attuale generazione di aerei a fusoliera larga. Con 509 posti, l’A380 della compagnia aerea ha circa l’80% in più di capacità rispetto al suo Airbus A340-600, che attualmente vola sulle Boston – Munich and JFK routes. In totale, l’A380 di Lufthansa offre quattro classi di viaggio: 8 posti in First Class, 78 posti in Business Class, 52 posti in Premium Eco e 371 posti in Economy Class.

Situata sull’upper deck, la First Class cabin è una delle cabine più silenziose dell’aviazione commerciale e vanta un sistema di umidificazione dell’aria – il primo del suo genere ad essere installato su un aereo commerciale – che migliora l’umidità dell’aria per aiutare a combattere il jet lag. Gli otto sedili ergonomici e dalle proporzioni generose della cabina offrono il massimo in termini di comfort e innovazione per un’esperienza di viaggio eccezionale.

Sul ponte superiore si trova anche la cabina Business Class con 78 posti con funzionalità migliorate, tra cui più storage space e power supply che funziona con tutti i collegamenti disponibili.

Il main deck ospita la classe Premium Economy di Lufthansa, dove 52 posti sono situati nello scompartimento più a prua dell’A380. Con fino al 50% di spazio in più per le gambe, la Premium Economy consente agli ospiti di viaggiare con due bagagli. A bordo, ogni passeggero viene accolto con un drink di benvenuto e i pasti a bordo vengono presentati su menù e serviti su pregiate porcellane. I passeggeri della Premium Economy troveranno inoltre al proprio posto un amenity kit che comprende pratici accessori da viaggio, una presa elettrica e una bottiglia d’acqua.

La classe Economy si trova su entrambi i piani dell’aeromobile. Ciascuno dei suoi 371 posti è dotato di uno schermo video integrato, un design ergonomico ottimizzato e uno schienale più sottile che aggiunge due pollici di spazio personale per passeggero”, conclude Lufthansa.

Lufthansa riporta l’A380 a Bangkok

A partire dal 28 ottobre 2023, Lufthansa German Airlines restituisce l’A380 a Bangkok, aumentando la capacità sul collegamento diretto tra la capitale thailandese e Monaco, capitale della Baviera. A causa della forte domanda, la rotta BKK-MUC sarà ora servita sul più grande aereo commerciale del mondo, l’A380.

“Con un’eredità che risale a più di 64 anni fa sui collegamenti tra Thailandia e Germania, Lufthansa ha scelto Bangkok come prima destinazione nella regione dell’Asia-Pacifico a ricevere il sempre popolare aereo A380. Reintroducendo l’A380 su questa rotta, Lufthansa porta anche in Thailandia la sua apprezzata cabina e il suo servizio di First Class.

La disposizione dei posti include 8 posti in First Class, 78 posti in Business Class, 52 posti in Premium Economy e 371 posti nella più grande Economy Class a livello globale”, afferma Lufthansa.

Anlee Do, General Manager Thailand, Vietnam, Philippines & the Mekong region, Lufthansa Group, afferma: “Stiamo aumentando la capacità tra Thailandia e Germania a causa della forte domanda e siamo lieti di offrire ai passeggeri thailandesi un servizio diretto per Monaco a bordo del sempre popolare A380. Siamo l’unico gruppo aereo che opera l’A380 senza scalo tra la Thailandia e l’Europa e questo significa il nostro forte impegno nel mercato thailandese”.

“Con i collegamenti esistenti dei Lufthansa Group carriers Swiss International Air Lines e Austrian Airlines, LH773 aumenta la capacità tra la Thailandia e l’Europa, offrendo 21 voli settimanali, offrendo ai passeggeri collegamenti diretti con le principali città europee di Zurigo, Vienna e Monaco“, conclude Lufthansa.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)