Ryanair conferma prenotazioni record per le sue 17 nuove rotte da/per l’Albania

Ryanair informa: “Ryanair ha annunciato di aver ricevuto prenotazioni anticipate record sulle sue 17 nuove rotte da/per Tirana, incluse nuove 6 rotte da/per l’Italia. A partire dalla prossima settimana, martedì 31 ottobre, Ryanair effettuerà doppie rotazioni giornaliere per Tirana da Milano, con collegamenti giornalieri da Bologna, Catania, Pisa, Roma e Venezia“.

“Michael O’Leary Group CEO di Ryanair ha visitato Tirana oggi con un team sales e operations per promuovere l’inizio dei voli Ryanair da/per Tirana martedì 31 ottobre prossimo. Per celebrare questo record di prenotazioni anticipate, Ryanair ha lanciato una promozione speciale per 3 giorni su tutte le 6 nuove rotte Italia – Tirana a partire da 14,99 euro, che sono disponibili da novembre 2023 a marzo 2024 (che devono essere prenotati entro il 28 ottobre direttamente sul sito Ryanair.com)”, prosegue Ryanair.

Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Mentre Ryanair continua a crescere in tutta Europa, siamo lieti di offrire ancora più scelta di rotte alle tariffe più basse ai nostri clienti/visitatori italiani per l’inverno 23/24 con queste nuovi voli da Milano, Roma, Bologna, Catania, Pisa e Treviso per Tirana che operano rispettivamente quattordici, nove e sette volte a settimana da ottobre. Non vediamo l’ora di accogliere i nostri clienti italiani a bordo dei nostri voli da/per Tirana questo inverno, poiché Ryanair continua a fornire più traffico, connettività e tariffe più basse di qualsiasi altra compagnia aerea per l’Italia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)