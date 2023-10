Boeing comunica i risultati del terzo trimestre 2023

The Boeing Company ha registrato un fatturato nel terzo trimestre pari a 18,1 miliardi di dollari, una GAAP loss per share di (2,70 dollari) e una core loss per share (non GAAP) di (3,26 dollari). I risultati del terzo trimestre sono stati influenzati da defense performance sfavorevoli e dal calo delle consegne di 737. Boeing ha riportato un operating cash flow di 0,0 miliardi di dollari e un free cash flow di (0,3) miliardi di dollari (non GAAP).

“Continuiamo a progredire nella nostra ripresa e, nonostante le sfide a breve termine, rimaniamo sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi finanziari che ci siamo prefissati per quest’anno e per il lungo termine”, ha affermato Dave Calhoun, Boeing president and chief executive officer. “Siamo concentrati sulla stabilità della nostra supply chain e sul miglioramento delle performance operative, mentre aumentiamo costantemente i production rates per soddisfare la forte domanda. L’importante lavoro che stiamo svolgendo per aggiungere rigore ai nostri quality systems e costruire una cultura che porta avanti in modo trasparente qualsiasi problema, indipendentemente dalle dimensioni, può portare sfide a breve termine, ma è così che ci poniamo sulla strada giusta per il nostro futuro a lungo termine. Procedendo con sicurezza, qualità e trasparenza, continueremo a ripristinare la nostra forza operativa e finanziaria”.

L’operating cash flow è stato di 0,0 miliardi di dollari nel trimestre, riflettendo tempi di incasso meno favorevoli, inclusa l’assenza di un prior year tax refund.

La liquidità e gli investimenti in titoli negoziabili sono ammontati a 13,4 miliardi di dollari, rispetto ai 13,8 miliardi di dollari dell’inizio del trimestre. La società ha accesso a linee di credito per 10 miliardi di dollari, che rimangono non utilizzate.

Il total company backlog alla fine del trimestre ammontava a 469 miliardi di dollari.

Riaffermata la guidance: 4,5-6,5 miliardi di operating cash flow e 3,0-5,0 miliardi di dollari di free cash flow (non-GAAP).

I ricavi nel terzo trimestre 2023 di Commercial Airplanes sono aumentati a 7,9 miliardi di dollari, grazie a maggiori consegne di 787. L’operating margin dell’8,6% riflette anche le consegne inferiori per il 737, nonché costi anomali e spese periodiche, tra cui ricerca e sviluppo.

Per quanto riguarda il programma 737, nel corso del trimestre è stata identificata una supplier non-conformance dell’aft pressure bulkhead section di alcuni aerei 737. Questo non è un problema immediato di sicurezza del volo e la flotta in servizio può continuare a operare in sicurezza. Le consegne e la produzione a breve termine subiranno un impatto poiché il programma eseguirà le ispezioni e le rilavorazioni necessarie e la società prevede ora di consegnare 375-400 aeroplani quest’anno. Per quanto riguarda la produzione, i fornitori stanno proseguendo con i planned rate increases pianificati e la società prevede di completare la final assembly transition a 38 al mese entro la fine dell’anno, con l’intenzione di aumentare a 50 al mese nel periodo 2025/2026. Il costo stimato associato all’esecuzione della rilavorazione non è rilevante ed è incluso nei risultati del terzo trimestre.

Il programma 787 sta ora portando la produzione a cinque al mese e prevede di aumentare a 10 al mese nel periodo 2025/2026. Il programma prevede ancora di consegnare 70-80 aerei quest’anno.

Durante il trimestre, Commercial Airplanes ha registrato 398 ordini netti, tra cui 150 737 MAX 10 per Ryanair, 50 787 per United Airlines e 39 787 per Saudi Arabian Airlines. Commercial Airplanes ha consegnato 105 aerei durante il trimestre e il backlog comprendeva oltre 5.100 aerei, per un valore di 392 miliardi di dollari.

I ricavi del terzo trimestre di Defense, Space & Security sono stati di 5,5 miliardi di dollari. L’operating margin del terzo trimestre è stato pari al (16,9%), a causa di una perdita di 482 milioni di dollari sul programma VC-25B determinata da costi di produzione stimati più elevati, legati a modifiche tecniche e instabilità della manodopera, nonché alla risoluzione delle trattative con i fornitori. I risultati sono stati influenzati anche da perdite per 315 milioni di dollari su un satellite contract dovute a estimated customer considerations e all’aumento dei costi per migliorare la costellazione e rispettare i lifecycle commitments.

Durante il trimestre, Defense, Space & Security ha consegnato il primo T-7A Red Hawk all’U.S. Air Force e ha ottenuto un contratto dall’ U.S. Army per 21 AH-64E Apache. Il backlog di Defense, Space & Security ammonta a 58 miliardi di dollari, di cui il 29% rappresenta ordini da clienti al di fuori degli Stati Uniti.

Il fatturato nel terzo trimestre 2023 di Global Services pari a 4,8 miliardi di dollari e l’ operating margin del 16,3% riflettono un volume e un mix commerciale più elevati.

Durante il trimestre, Global Services ha consegnato il 150° 737-800 Boeing Converted Freighter, ha ricevuto un ordine dalla U.S. Navy per P-8 trainer upgrades e ha firmato un digital maintenance solution agreement con Philippine Airlines per Airplane Health Management.

Il Boeing President and CEO, Dave Calhoun, ha condiviso oggi il seguente messaggio con i dipendenti in merito ai risultati del terzo trimestre 2023.

“Continuiamo a fare progressi e, nonostante le sfide che abbiamo dovuto affrontare nel terzo trimestre, rimaniamo sulla buona strada nella nostra ripresa a lungo termine. Detto questo, abbiamo ancora molto lavoro da fare. Il calo delle commercial deliveries e le continue sfide nel settore della difesa hanno influito sui risultati del trimestre.

Per concludere l’anno alla grande e affrontare il 2024 con una buona posizione, è importante continuare a migliorare le performance operative e promuovere la stabilità nella nostra supply chain, in modo da poter rispettare gli impegni presi con i clienti.

Nei nostri key markets, la domanda per i nostri prodotti e servizi continua ad essere forte. Questa richiesta sosterrà la nostra ripresa, ma spetta a noi dare risultati. Quando abbiamo impostato i nostri piani di ripristino, sapevamo che i problemi sarebbero emersi lungo il percorso. Si tratta di un business complesso, a ciclo lungo, e un cambiamento duraturo richiede tempo, soprattutto perché un intero settore cerca di riprendersi dagli impatti di una pandemia globale.

Quest’anno abbiamo visto queste sfide in prima persona, che si tratti di elementi di conformità, ostacoli allo sviluppo o supply chain issues, e di conseguenza ho sentito persone esterne alla nostra azienda chiedersi se abbiamo perso un passo. Io lo considero esattamente il contrario. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato i nostri processi di qualità, assunto decine di migliaia di ingegneri e meccanici, avanzato investimenti chiave nel nostro futuro, trasformato le nostre funzioni e aumentato gradualmente i nostri production rates. Ancora più importante, abbiamo lavorato duramente per instillare una cultura dove parlare apertamente e portare avanti in modo trasparente qualsiasi problema, indipendentemente dalle dimensioni, in modo da poter sistemare le cose per il futuro.

Di conseguenza, stiamo trovando elementi che dobbiamo risolvere. Questi non sono difetti creati di recente nel sistema; invece, grazie alla cultura che stiamo costruendo, abbiamo individuato le non conformità del passato che ora abbiamo il rigore di individuare e correggere una volta per tutte. Questo processo di trasparenza e cambiamento può essere difficile in questo momento, ma le cose per cui ne vale la pena lo sono sempre. Sono orgoglioso del nostro team e sono fiducioso che guarderemo indietro a questo periodo come a quando abbiamo compiuto i passi necessari che hanno posto Boeing sulla strada giusta per il futuro.

Anche in un contesto difficile, i nostri team in tutta l’azienda hanno raggiunto diversi traguardi chiave che contribuiranno a consentire la nostra forte ripresa. Rimaniamo inoltre consapevoli delle dinamiche geopolitiche profondamente complesse che continuano a svolgersi sia in Ucraina che in Israele. Continueremo a concentrarci sulla sicurezza e sul benessere dei nostri dipendenti in quelle regioni, così come in tutto il mondo, e sull’aiuto a chi ne ha bisogno”.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)