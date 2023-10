Air France-KLM e GOL estendono la loro partnership commerciale

Air France-KLM e GOL Linhas Aéreas Inteligentes hanno annunciato di aver firmato un accordo per estendere e rafforzare la loro partnership commerciale per i prossimi 10 anni. Secondo i termini di questo accordo, entrambe le parti si concederanno reciprocamente l’esclusività sulle rotte tra Europa e Brasile e rafforzeranno la loro cooperazione commerciale. Ciò si tradurrà in una migliore connettività, una migliore esperienza del cliente e maggiori vantaggi per i rispettivi clienti.

Inizialmente introdotta nel 2014 per un periodo di 5 anni, la partnership commerciale tra Air France-KLM e GOL era già stata rinnovata nel 2019. Copre oltre il 99% della domanda tra Brasile ed Europa e oggi un passeggero su cinque in viaggio verso il Brasile con Air France e KLM si collega ad un volo GOL. In totale, oltre due milioni di passeggeri hanno beneficiato della partnership sin dalla sua introduzione.

Nell’ambito di questa rinnovata partnership, Air France, KLM e GOL continueranno a investire per migliorare ulteriormente l’esperienza dei loro clienti e creare un prodotto ancora più fluido. I clienti beneficeranno di una rete ottimizzata tra Europa e Brasile, che copre oltre 80 destinazioni europee, 45 destinazioni in Brasile e, in futuro, nuove destinazioni in tutta l’America Latina. L’accordo include inoltre un’estensione del code-sharing, attività di vendita congiunte potenziate e maggiori vantaggi per i clienti attraverso i programmi frequent flyer Flying Blue di Air France-KLM e SMILES di GOL.

La collaborazione rafforzata include un’ambiziosa espansione del supporto di manutenzione esistente da parte di Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFIKLME&M) ai motori CFM56 e LEAP di GOL.

Benjamin Smith, CEO di Air France KLM, ha dichiarato: “Il Sud America, e in particolare il Brasile, è uno dei mercati più strategici per Air France-KLM. La storica partnership tra Air France-KLM e GOL è stata determinante nel permetterci di fornire ai nostri clienti una proposta di valore ampia e completa nella regione. Basandoci su ciò che abbiamo già realizzato, siamo molto lieti di estendere e approfondire questa partnership esclusiva per altri 10 anni. Questo nuovo accordo ci consentirà di implementare i necessari miglioramenti strutturali per garantire la posizione di leadership di Air France-KLM e GOL tra Brasile ed Europa”.

Celso Ferrer, CEO di GOL: “La nostra partnership con Air France-KLM ha fornito innumerevoli miglioramenti e vantaggi a tutti i nostri clienti e si basa sulla fiducia reciproca e sull’ammirazione di entrambe le società. Siamo orgogliosi di celebrare un altro decennio di partnership, e credo che coroni una storia lunga e di successo inserendo elementi chiave come la linea di credito per la revisione dei motori. Ribadisco che GOL è profondamente impegnata a sostenere e aiutare a rafforzare il corridoio Brasile-Europa, e non abbiamo dubbi che Air France-KLM sia il miglior partner per raggiungere questo obiettivo”.

I passeggeri Air France e KLM possono connettersi sui voli GOL oltre San Paolo (GRU), Rio de Janeiro (GIG) e Fortaleza (FOR). I passeggeri GOL hanno anche accesso alle reti mondiali di Air France e KLM oltre gli hub di Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol.

Durante la stagione invernale 2023, Air France opera 24 voli settimanali per il Brasile (14 x San Paolo, 7 x Rio de Janeiro e 3 x Fortaleza) mentre KLM opera 14 voli settimanali per il Brasile (7 x San Paolo, 7 x Rio de Janeiro).

(Ufficio Stampa Air France-KLM)