Southwest Airlines ordina 108 Boeing 737 MAX aggiuntivi

Boeing e Southwest Airlines hanno annunciato oggi che il vettore sta incrementando il proprio impegno nei confronti della famiglia 737 MAX con un ordine per 108 737-7. Il nuovo accordo supporta la strategia di modernizzazione di Southwest e fornisce flessibilità per espandere la sua flotta.

“Abbiamo una lunga storia con Boeing, che risale a più di 50 anni fa, dal giorno in cui abbiamo iniziato il servizio con tre aerei Boeing 737 che servivano tre città”, ha affermato Bob Jordan, president & Chief Executive Officer of Southwest Airlines. “Fanno parte della nostra storia e del nostro futuro poiché continuiamo a riconoscere le numerose efficienze e risparmi sui costi di una singola flotta”.

“La famiglia 737 serve da tempo Southwest contribuendo ad alimentare la continua crescita della compagnia aerea. Southwest ha effettuato oltre 300 ordini per il 737-7, portando il suo portafoglio ordini a oltre 500 737 MAX. Una volta certificato, il 737-7 entrerà a far parte della all-Boeing 737 fleet della compagnia”, afferma Boeing.

“Con la più grande flotta al mondo composta da soli Boeing 737, Southwest conta sull’eccezionale efficienza e affidabilità della famiglia 737 MAX”, ha affermato Stan Deal, president and CEO of Boeing Commercial Airplanes. “Il 737-7 è fondamentale per la strategia di modernizzazione della flotta a lungo termine di Southwest e siamo onorati di avere la continua fiducia della compagnia aerea in noi per la consegna della sua futura flotta”.

“Il 737-7 ha il range più elevato della sua categoria, capace di volare fino a 3.800 miglia nautiche e di trasportare fino a 172 passeggeri. Le migliorate performance ambientali del 737 MAX consentono ai vettori di ridurre il consumo di carburante rispetto alla precedente generazione di aerei. Il 737 MAX è anche più silenzioso, creando un’impronta acustica inferiore rispetto ai jet più vecchi che sostituisce”, conclude Boeing.

La Boeing Sheffield factory celebra il 5° anniversario

Boeing celebra il quinto anniversario del suo sito con sede a Sheffield, il primo impianto di produzione europeo dell’azienda. Negli ultimi cinque anni, Boeing Sheffield ha spedito più di 21.000 parti prodotte nel Regno Unito a supporto della produzione della 737 family.

L’impianto da 40 milioni di sterline e 6.200 metri quadrati continua a svolgere un ruolo fondamentale nell’ecosistema di produzione avanzata globale di Boeing. I dipendenti dello stabilimento del South Yorkshire utilizzano tecniche di produzione avanzate per realizzare trailing edge actuator components per la 737 series, tra cui il P-8 Poseidon e l’E-7 Wedgetail. Gli actuator components aiutano a controllare i flap durante il decollo e l’atterraggio.

Dall’apertura nell’ottobre 2018, Boeing Sheffield ha creato più di 100 posti di lavoro, che contribuiscono alla crescita economica della regione; collabora con più di 30 fornitori diretti e indiretti entro 100 miglia dalla fabbrica, promuovendo una solida rete di filiera regionale; ha formato più di 30 apprendisti addetti alla lavorazione meccanica in collaborazione con l’University of Sheffield AMRC Training Centre e oggi ne impiega la maggior parte; ha effettuato investimenti locali accelerati nello Yorkshire meridionale, compreso un recente investimento congiunto dell’industria e del governo britannico di 80 milioni di sterline per esplorare tecnologie di produzione avanzate nella regione.

“Mentre celebriamo il raggiungimento di questo traguardo, ci viene ricordato l’incredibile viaggio che abbiamo intrapreso insieme ai nostri partner e alla comunità locale. Vorrei ringraziare in particolare il nostro fantastico Boeing Sheffield team per tutto ciò che hanno realizzato”, ha affermato Maria Laine, president of Boeing in the UK, Ireland and the Nordics. “Le relazioni durature che abbiamo costruito nell’area locale sono state parte integrante della nostra capacità di fornire prodotti di livello mondiale ai nostri clienti in tutto il mondo”.

La lunga storia di Boeing a Sheffield è iniziata nel 2001, come co-fondatore dell’University of Sheffield Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC). Questo polo di ricerca e innovazione è stato un fattore fondamentale nella scelta di Sheffield come sede del primo sito produttivo europeo di Boeing. L’AMRC ora supporta 520 posti di lavoro e contribuisce con oltre 55 milioni di sterline all’anno all’economia del South Yorkshire.

“Boeing è stato una parte cruciale dell’AMRC sin dall’inizio e come nostro partner fondatore sarà sempre intrecciato nella storia di successo dell’AMRC”, ha affermato Steve Foxley, CEO of the University of Sheffield AMRC.

L’investimento congiunto di 80 milioni di sterline nella produzione avanzata nel South Yorkshire, concentrandosi su composites at speed and scale (COMPASS), è stato annunciato dal governo britannico in collaborazione con AMRC, Loop Technology e Spirit AeroSystems, creando posti di lavoro e migliorando le capacità produttive.

Anche il South Yorkshire svolge un ruolo chiave nell’impegno di Boeing per promuovere l’aviazione sostenibile. Nel 2022, Boeing è diventata il membro fondatore dell’University of Sheffield Energy Innovation Centre (EIC), aprendo la strada all’azienda per aiutare a sviluppare e portare sul mercato Sustainable Aviation Fuel (SAF).

Il Boeing Sheffield-based Research and Technology (BR&T) team lavora anche a stretto contatto con la supply chain locale e il mondo accademico, compresa la ricerca su tecnologie avanzate come l’additive manufacturing, con l’obiettivo di aumentare l’efficienza e promuovere l’innovazione lungo tutta la aerospace supply chain.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)