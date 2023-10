Lufthansa Group lancia la ‘flybig’ recruitment campaign per nuovi piloti

Lufthansa Group sta cercando di arruolare più di 2.000 nuovi piloti da qui alla fine del 2025 per prestare servizio nelle flotte di aerei in crescita delle sue compagnie aeree. La nuova ‘flybig’ recruitment campaign del Gruppo mette in luce le molteplici sfaccettature affascinanti della professione di pilota.

“Con il suo slogan ‘Pilot – your dream job, just better’, la nuova campagna si allontana abilmente dai soliti cliché. Dopotutto, i piloti di domani sono più che semplici aviatori: sono anche (e soprattutto) manager dei loro equipaggi e host di volo, il tutto all’interno di un ambiente di lavoro intrigante e veramente globale.

La nuova campagna “flybig” è rivolta sia ai nuovi arrivati nella professione di pilota sia ai piloti ready-entry precedentemente formati che desiderano trasferirsi in una compagnia aerea di Lufthansa Group. Il cockpit crew corps del Gruppo proviene da una vasta gamma di percorsi e background. Con la gamma di modelli occupazionali disponibili, la posizione di pilota presso Lufthansa Group può essere facilmente adattata a un’ampia gamma di circostanze e situazioni di vita. Il Gruppo si rivolge in particolare anche alle giovani donne che desiderano intraprendere una carriera in cockpit. Ma chiunque desideri occupare i posti sull’aereo con la migliore visuale di tutti dovrà mostrare un vivo spirito di squadra e forti talenti interpersonali – ‘A key cockpit instrument: social skills’, come recita uno dei messaggi della campagna”, afferma Lufthansa Group.

“La nuova Lufthansa Group pilot recruitment campaign è ora presente online e sulla carta stampata. L’attività viene condotta anche attraverso le piattaforme pubblicitarie out of home e su tutti i canali social media. I messaggi corrispondenti per i ready-entry pilots vengono ulteriormente pubblicizzati tramite le rispettive riviste specializzate online e cartacee.

Lufthansa Group ha lanciato per la prima volta “flybig” all’inizio del 2023. Per il prossimo anno sono previste ulteriori ondate promozionali incentrate sul reclutamento di cockpit personnel. Per migliorare non solo l’immagine della professione di pilota, ma anche aumentare il numero di candidati, la campagna indirizza i destinatari interessati anche ai career channels corrispondenti e al sito web della European Flight Academy (EFA), la scuola di volo di Lufthansa Group“, prosegue Lufthansa Group.

“La European Flight Academy, flight school di Lufthansa Group, forma i piloti di domani. Il suo two-year pilot training course consiste in una fase teorica a Brema o Zurigo e fasi pratiche a Goodyear (USA) e Grenchen (Svizzera) o Rostock-Laage (Germania). Per garantire i più elevati standard di sicurezza e qualità, tutto l’addestramento di volo dell’EFA viene condotto su una standardized advanced training aircraft fleet.

Il vantaggio principale offerto dal pilot training alla European Flight Academy: le compagnie aeree di Lufthansa Group danno priorità ai propri diplomati per soddisfare le loro esigenze di cockpit crewing”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)