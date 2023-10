Le consegne di Embraer aumentano del 30% nel terzo trimestre 2023

Embraer ha consegnato 43 jets nel 3Q23, con un aumento del 30% rispetto al 3Q22, quando furono consegnati 33 aeromobili. Commercial Aviation ha mostrato una robusta crescita delle consegne, passando da 10 a 15 aeromobili, con un aumento del 50% rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche per Executive Aviation si è registrato un aumento: 28 jets consegnati (19 light e 9 medium) hanno rappresentato un aumento del 22% rispetto al 3Q22.

La società ha consegnato un totale di 105 aerei nel 2023 (39 commercial aircraft e 66 executive jets), un aumento del 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando furono consegnati 79 jets (27 commercial aircraft e 52 executive jets) fino al terzo trimestre. Per il secondo trimestre consecutivo, Embraer ha registrato una crescita delle consegne a doppia cifra: nell’ultimo trimestre, le consegne dell’azienda sono cresciute del 47% rispetto allo stesso periodo del 2022.

Il firm order backlog ha chiuso il periodo a 17,8 miliardi di dollari, un aumento di 500 milioni di dollari rispetto al secondo trimestre. Questo volume rappresenta il livello più alto del company’s backlog in un anno. Il Commercial Aviation backlog è aumentato da 8 miliardi di dollari a 8,6 miliardi di dollari rispetto al 2Q23, con 42 aerei venduti entro settembre.

SkyWest ha ordinato 19 nuovi E175 per operare nell’United Airlines network, aggiungendosi ai 90 E175 che SkyWest sta già operando con la compagnia aerea. L’aereo da 70 posti sarà consegnato in una configurazione a tre classi. Questo accordo fa parte del Q3 backlog e le consegne inizieranno nel quarto trimestre 2024.

Un altro accordo importante in questo trimestre è stato con Luxair. La compagnia aerea con base in Lussemburgo ha ordinato quattro E195-E2, comprese due opzioni di acquisto e tre diritti di acquisto per ulteriori E2 jets. L’accordo include anche i diritti di conversione per l’E190-E2, se richiesto da Luxair. La prima consegna è prevista per il quarto trimestre 2025.

Anche Air Peace, la più grande compagnia aerea dell’Africa occidentale, ha effettuato un ordine fermo nel terzo trimestre per cinque Embraer E175. Le consegne dei jet da 88 posti inizieranno nel 2024.

Binter ha piazzato un altro ordine fermo per sei aerei Embraer E195-E2. Questo ordine porterà la flotta E2 di Binter a 16 jets una volta consegnato. L’accordo è stato annunciato nel giugno 2023 ed è stato incluso nel portafoglio ordini del 3Q23.

American Airlines ha recentemente firmato e annunciato un ordine fermo con Embraer per quattro nuovi E175, che saranno inclusi nel portafoglio ordini di Embraer del Q4 2023. L’aereo sarà operato dalla consociata interamente controllata da American Envoy Air. Con tutte le consegne previste nel quarto trimestre del 2024, la flotta interamente E-Jets di Envoy crescerà fino a oltre 150 aeromobili entro la fine del 2024.

Il forte portafoglio ordini di Executive Aviation pari a 4,3 miliardi di dollari, evidenzia l’elevato volume di vendite e consegne. La business unit continua il suo slancio nelle vendite con una domanda sostenuta per l’intero portafoglio di prodotti e una forte accettazione da parte dei clienti. All’NBAA, Embraer ha annunciato il Phenom 100EX, la più recente evoluzione che offre un comfort di cabina superiore, versatilità operativa e un’avionica incentrata sul pilota potenziata in termini di sicurezza, per offrire la migliore esperienza di volo.

Inoltre, per il Phenom 300E è stata annunciata la autothrottle feature. Ad agosto, la Phenom 300 series è diventata il business jet più volato negli Stati Uniti e la famiglia ha superato 2 milioni di ore di volo.

Embraer ha annunciato in ottobre di aver testato con successo il Phenom 300E e il Praetor 600 con 100% SAF. I test, con un motore funzionante con 100% SAF, sono stati eseguiti presso lo stabilimento Embraer di Melbourne e hanno fornito informazioni significative sulle prestazioni dei sistemi quando si utilizzano miscele fino a 100% SAF, fornito da World Fuel.

La società ha inoltre annunciato che l’Embraer-CAE Training Services (ECTS) aggiungerà maggiore capacità di formazione con l’implementazione di due nuovi Phenom 300 full-flight simulators. Il primo dovrebbe entrare in servizio nel primo trimestre del 2024 presso il CAE London Burgess Hill (Regno Unito) e il secondo nel terzo trimestre del 2024 presso il CAE Las Vegas (Stati Uniti).

Anche il portafoglio ordini di Embraer Services & Support è stato un punto saliente, raggiungendo i 2,8 miliardi di dollari nel trimestre. Si tratta del volume di portafoglio ordini più alto mai registrato nella business unit. Embraer Services & Support ha rafforzato il suo ruolo come uno dei principali motori di crescita di Embraer.

Embraer ha firmato Pool Program agreement con Marathon Airlines (Grecia), Royal Jordanian Airlines (Giordania), Scoot (Singapore) e Sky High (Repubblica Dominicana).

Oltre ai nuovi Pool Program agreement, Embraer ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con SIA Engineering Corporation (SIAEP) per espandere i servizi MRO per la famiglia di jet E2 di Embraer nell’Asia-Pacifico, in linea con crescita della flotta nella regione.

In Defense & Security, è entrato in servizio il primo KC-390 della Portuguese Air Force. Questo è il primo KC-390 ad entrare in servizio fuori dal Brasile e ad essere consegnato in configurazione NATO. Embraer consegnerà altri quattro velivoli all’aeronautica portoghese. Oltre a questo importante traguardo, l’Austria e la Repubblica Ceca hanno annunciato la scelta del C-390 Millennium come nuovo tactical military transport aircraft. Nel 2022 anche i Paesi Bassi avevano annunciato la scelta del C-390.

“Oltre a Brasile, Portogallo e Ungheria, che hanno già acquisito il C-390 Millennium, altri tre paesi europei hanno ora scelto i velivoli, consolidando ulteriormente la piattaforma multi-missione come soluzione preferita nei paesi NATO. I negoziati con Paesi Bassi, Austria e Repubblica Ceca non sono ancora stati incorporati nel portafoglio ordini di Embraer Defense & Security, il che rappresenta un potenziale significativo per i prossimi trimestri. Il C-390 ha attirato l’interesse di molti paesi in diversi continenti, ed è in fase di valutazione da parte di diversi potenziali clienti, tra cui India e Corea del Sud“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)