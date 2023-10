News Brevi – 28.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA LECCE A BOLOGNA – Si è concluso nel pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di un paziente del Presidio Ospedaliero Vito Fazzi di Lecce, in imminente pericolo di vita per uno scompenso cardiaco, con un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare, basato a Ciampino. Il volo, diretto all’aeroporto di Bologna, ha permesso al paziente, accompagnalo da un’equipe medica e da un familiare, di raggiungere più velocemente l’ospedale Sant’Anna di Castelnovo ne’ Monti, in provincia di Reggio Emilia. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Lecce alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 30 novembre. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

SCUOLA MILITARE DOUHET: GLI ALLIEVI IN VISITA AD ALCUNI ENTI OPERATIVI DELL’AERONAUTICA MILITARE – Nella settimana dal 7 al 14 ottobre 2023 i 28 allievi del Corso Taurus della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” hanno avuto la possibilità di effettuare una visita conoscitiva presso Enti e Reparti dell’Aeronautica Militare dislocati nel Nord Italia. Tale attività, inserita nel progetto di orientamento previsto dal Piano dell’Offerta Formativa della Scuola, permette agli allievi, al termine del loro percorso formativo, di aumentare elementi utili nella decisione in maniera consapevole della strada da intraprendere per il proprio futuro, sia esso in ambito militare che in quello civile. Il “giro basi” del Corso Taurus ha avuto inizio presso il 2° Stormo di Rivolto (UD), dove ad accogliere gli allievi è stato il Comandante, Colonnello Paolo Rubino, il quale, dopo aver raccontato la storia del più longevo Reparto dell’Arma Azzurra, ha descritto le capacità operative espresse dallo stesso, prima fra tutte la sua missione principale ossia quella di svolgere la funzione di Polo Missilistico della Difesa Aerea dell’Aeronautica Militare in ambito nazionale e NATO, oltre ad essere l’ente che fornisce il necessario supporto logistico-amministrativo al 313° Gruppo Addestramento Acrobatico. La visita ai reparti è poi proseguita martedì 10 ottobre presso il 6° Stormo “Alfredo Fusco”. Durante la loro permanenza a Ghedi, gli allievi della Scuola “Douhet”, hanno potuto conoscere meglio le attività peculiari del Reparto e i compiti dei rispettivi Gruppi di Volo, “I Paperi” del 102° equipaggiati con il più moderno ed avanzato velivolo da combattimento, l’omniruolo F-35 “Lightning II”, i “Diavoli Rossi” del 154°, che dallo scorso anno annovera fra le proprie fila anche la Sezione di Conversione Operativa per gli equipaggi di volo della linea PA-200 Tornado, e le “Pantere Nere” del 155° equipaggiati con i Tornado/ECR e specializzati nella soppressione e della distruzione delle difese elettromagnetiche avversarie. Mercoledì 11 ottobre gli allievi del Corso Taurus hanno visitato il 3° Stormo di Villafranca (VR), ente alle dipendenze del Comando Logistico che rappresenta il Reparto Logistico di proiezione della Forza Armata, rapidamente impiegabile per Supporto Operativo e Logistico alle Forze rischierate sia in territorio nazionale, sia al di fuori dei confini nazionali. Per l’ultima tappa del “Giro Basi” 2023, gli allievi hanno visitato il 15° Stormo di Cervia (RA), ente con il compito principale di recuperare gli equipaggi in difficoltà (SAR – Ricerca e soccorso) nonché di concorrere in caso di gravi calamità ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di ammalati in pericolo di vita e in modalità di bio-contenimento, il soccorso di traumatizzati gravi e il supporto all’attività di antincendio boschivo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FINCANTIERI E LEONARDO: COLLABORAZIONE STRATEGICA NEL DOMINIO SUBACQUEO – Fincantieri e Leonardo rafforzano la loro collaborazione con la firma di un Memorandum of Understanding nel dominio della subacquea, con l’obiettivo di mettere a fattor comune le rispettive competenze e capacità nel settore. L’iniziativa nasce anche alla luce della imminente costituzione del Polo nazionale della Subacquea, il centro italiano che andrà a rafforzare ricerca e innovazione nell’ambiente underwater, per mettere quest’ultimo in sicurezza e favorire opportunità industriali ed economiche. La firma è avvenuta tra gli Amministratori delegati delle due società, Pierroberto Folgiero e Roberto Cingolani, alla presenza del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Amm. di Squadra Enrico Credendino. Nel dettaglio, l’accordo punta allo sviluppo congiunto di una rete di piattaforme e sistemi di sorveglianza, controllo e protezione di infrastrutture critiche e aree marittime subacquee, per rispondere alle esigenze indicate a livello nazionale e nell’ambito di iniziative europee. Le società, inoltre, mirano a preservare e sviluppare le rispettive capacità e competenze per offrire ai potenziali clienti sistemi allo stato dell’arte, prestazioni elevate e competitive. Prevista anche la valorizzazione della filiera italiana attraverso il supporto di PMI e start-up che saranno chiamate a contribuire allo sviluppo di tecnologie innovative per lo specifico ambiente e in un’ottica multi-dominio. Nel perimetro della cooperazione rientrano anche la protezione di reti strategiche sottomarine, cavi, dorsali di comunicazione e infrastrutture offshore, sistemi di allerta da minacce sottomarine, nonché la messa in sicurezza delle attività di prospezione, sea-mining ed estrattive sul fondale del mare per l’accesso a risorse minerarie preziose. Fincantieri e Leonardo collaborano da anni in ambito navale, apportando le proprie competenze di leader mondiali rispettivamente nella progettazione e costruzione di navi di superficie e unità subacquee da un lato, e, dall’altro lato, nel sistema di combattimento navale, quest’ultimo costituito da comando e controllo, sensori, comunicazioni sicure e collegamenti dati, effettori, sistema di navigazione integrato e capacità di Modeling e Simulation multi-dominio. Le due aziende hanno inoltre specifiche expertise nelle soluzioni a pilotaggio remoto e nella loro completa integrazione nelle unità navali.

DELTA: GLI UTAH JAZZ RITORNANO AL DELTA CENTER A SALT LAKE CITY – La stagione regolare degli Utah Jazz è iniziata mercoledì sera, segnando il ritorno ufficiale al Delta Center a Salt Lake City, da quando la partnership sui diritti di denominazione tra Jazz e Delta Air Lines è stata ufficializzata a luglio. “Quando il nome Delta lasciò quest’arena molti anni fa, il nostro obiettivo è sempre stato quello di riportare indietro questa partnership e tornare a Salt Lake City. È un momento di chiusura del cerchio essere qui oggi, celebrando un’altra pietra miliare che segna il nostro sostegno e dedizione a questo mercato insieme a Ryan, Ashley e l’intera famiglia degli Utah Jazz”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “A nome dei nostri 5.000 dipendenti con sede nello Utah e dei 90.000 dipendenti a livello globale, voglio ringraziare i Jazz per la loro collaborazione nel portarci a questo momento”. All’inizio del 2023, Delta ha annunciato che si sarebbe riunita con gli Utah Jazz come naming rights partner and Official Airline of the Utah Jazz, aggiungendosi al suo ruolo attuale di Official Community Partner della squadra e sottolineando i suoi continui investimenti a Salt Lake City.

DELTA OSPITA STUDENTI DA 13 HBCU – 55 studenti provenienti da 13 historically Black colleges and universities sono stati selezionati per frequentare la sede globale di Delta ad Atlanta dal 18 al 19 ottobre per un’esperienza di due giorni, “From the Yard to Delta Boulevard”, dove sono stati immersi nella cultura Delta attraverso la loro partecipazione a panel di ex studenti HBCU, discorsi sulla leadership, pranzi di networking, una tailgate experience e visite guidate alla Technical Operations facility e al Delta Flight Museum. Per completare il programma, gli studenti hanno avuto l’opportunità di sostenere colloqui per summer 2024 jobs in una varietà di unità aziendali tra cui vendite, IT, operazioni di volo e altro ancora.