Centenario Aeronautica Militare: encomio solenne al Distaccamento Aeroportuale di Piacenza

Nel primo pomeriggio del 26 ottobre, al Distaccamento Aeroportuale di Piacenza, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, ha personalmente consegnato un encomio solenne collettivo nelle mani del Comandante del Reparto, il Tenente Colonnello Salvatore Occini.

“La consegna della pergamena di encomio solenne ha sancito il riconoscimento dell’eccellenza che il Reparto riesce ad esprimere nell’ambito della valorizzazione del patrimonio storico aeronautico, rendendo merito alla dedizione, alla professionalità e al talento del Personale Militare e Civile del Distaccamento Aeroportuale di Piacenza che, in occasione della ricorrenza del Centenario della fondazione della Forza Armata, ha effettuato il restauro del velivolo Fiat G-91R, facente parte della flotta azzurra dagli anni ’50 ai primi anni ’90.

Grazie ad un meticoloso lavoro di squadra è stata restituita vita ad un’icona del patrimonio aeronautico nazionale, consentendo al vettore aereo di tornare ad essere ammirato in volo dopo 30 anni, in occasione dell’Airshow del Centenario dell’Aeronautica Militare (leggi anche qui), svoltosi a giugno scorso a Pratica di Mare (RM)“, afferma l’Aeronautica Militare.

“Alla breve cerimonia di lettura dell’encomio solenne, svoltasi proprio all’interno dell’hangar dove è esposto ed è stato materialmente restaurato il G-91R, ha partecipato tutto il personale del Distaccamento e numerose autorità militari, tra cui il Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante della 1ª Regione Aerea di Milano, il Generale di Divisione Luigi del Bene, Comandante delle Forze da Combattimento, ed il Comandante del 6° Stormo-Ghedi, Colonello Luca Giuseppe Vitaliti, da cui il Reparto piacentino direttamente dipende.

Dopo la lettura del solenne riconoscimento, il Generale Goretti ha sottolineato l’eccezionale impresa di restauro compiuta dalle donne e dagli uomini del Reparto e ribadito l’importanza simbolica di questa ambiziosa “sfida” vinta dall’Aeronautica Militare. “Vi ringrazio dal profondo del cuore per quello che avete fatto e, ne sono certo, per quello che ancora farete per dare lustro alla nostra Forza Armata”, ha concluso il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica.

Al termine della cerimonia è seguita una visita ad alcune delle strutture del Distaccamento Aeroportuale che potrebbero in futuro essere utilizzate per la realizzazione di un Flying Museum a San Damiano – progetto allo studio dello Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare – che in futuro consentirebbe ai visitatori e agli appassionati del mondo del volo di toccare con mano la storia aeronautica anche attraverso la possibilità di vedere all’opera tecnici manutentori intenti nel restauro di aeromobili storici.

La visita è stata infine suggellata dalla firma dell’Albo d’Onore da parte del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica“, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Il Distaccamento Aeroportuale Piacenza, costituito il 1° settembre 2017 sul sedime di San Damiano, dipende dal 6° Stormo di Ghedi a sua volta dipendente dal Comando Forze da Combattimento di Milano nell’ambito del Comando Squadra Aerea.

Oggi, il Distaccamento Aeroportuale di Piacenza ha due principali compiti d’istituto: costituire una base di rischieramento di componenti operative, in occasione di esercitazioni ed eventualmente prima di un loro rischieramento reale, e contribuire alla conservazione e valorizzazione del patrimonio storico aeronautico ed aerospaziale dell’Aeronautica Militare.

Nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppate attività di valorizzazione del Distaccamento Aeroportuale. Molte le iniziative e convenzioni con ditte impegnate nello sviluppo aeronautico e nel settore automotive che, attraverso bandi ad evidenza pubblica, hanno ottenuto l’utilizzo delle superfici e lo spazio aereo dell’Aeroporto solo quando non impegnato nelle peculiari attività operative ed addestrative del Reparto, per attività di ricerca, sviluppo e testing”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Distaccamento Aeroportuale Piacenza – Aeronautica Militare)