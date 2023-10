Qantas annuncia il collegamento tra Perth e Parigi e avvia i voli tra Sydney e Shanghai

Qantas annuncia il nuovo servizio tra Perth e Parigi

Qantas aggiunge un altro servizio diretto tra l’Australia e l’Europa, con il lancio di una nuova rotta tra Perth e Parigi, giusto in tempo per i 2024 Olympic and Paralympic Games e l’estate europea.

Dopo il successo degli esclusivi voli diretti della compagnia da Perth a Londra e Roma, la nuova rotta annuale vedrà Qantas operare verso la capitale francese per la prima volta in quasi due decenni, riducendo di circa tre ore l’attuale tempo di viaggio più veloce da Perth a Parigi.

Dal 12 luglio 2024, i 17-hour Perth-Paris flights opereranno inizialmente quattro giorni alla settimana durante il picco dell’estate europea con il Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea. I servizi passeranno a tre a settimana da metà agosto 2024.

Vanessa Hudson, CEO di Qantas Group, ha affermato: “Questa rotta è nella nostra lista dei desideri da un po’ e pensiamo che i clienti saranno contenti quanto noi di vederla messa in vendita oggi. I nostri voli diretti per Londra e Roma sono stati estremamente popolari e Parigi è la seconda destinazione più richiesta, quindi sappiamo che anche la domanda per questo servizio sarà forte. Alcuni dei primi clienti su questi voli saranno gli atleti australiani diretti a Parigi per competere ai Giochi Olimpici e Paralimpici del 2024. Siamo l’unica compagnia aerea che offre questi voli diretti invece di passare attraverso un punto intermedio. Il nostro servizio a bordo è progettato pensando ai viaggi a lungo raggio. Il programma che abbiamo annunciato oggi aggiungerà ogni anno più di 75.000 posti tra l’Australia e l’Europa e lavoreremo con Tourism WA per sfruttare al massimo l’opportunità di portare qui i turisti, sapendo che i voli diretti sono un fattore importante per le persone che decidono dove viaggiare”.

L’arrivo di nuovi aerei negli ultimi mesi e il recente aumento dei voli vedranno la capacità internazionale di Qantas Group aumentare oltre il 90% dei livelli pre-COVID entro la fine dell’anno e tornare al 100% entro la metà del prossimo anno.

I nuovi voli opereranno attraverso il terminal esistente di Qantas a Perth Airport (Terminal 3), che consentirà collegamenti senza interruzioni con altre destinazioni domestiche in Australia. Qantas e Perth Airport stanno facendo progressi positivi nelle trattative per spostare le proprie operazioni al Terminal 1.

Il servizio verso Parigi offrirà inoltre ai clienti un’altra opzione per connettersi a più di 70 destinazioni in tutta la regione, tra cui Barcellona, Monaco, Francoforte e Atene, e 12 destinazioni in Francia attraverso il network dei partner di Qantas.

Una “circle fare” consente inoltre ai clienti Qantas di volare a Parigi e tornare in Australia da Londra o Roma con un unico biglietto.

I clienti che viaggiano da tutta l’Australia possono connettersi ai voli Qantas per l’Europa: QF9/QF10 Perth-Londra (787); QF5/QF6 Perth-Roma (787); QF33/QF34 Perth-Parigi (787) (i clienti possono prenotare e volare da Sydney); QF1/QF2 Sydney-Singapore-Londra (A380).

I clienti Qantas possono anche viaggiare in Europa sui voli Emirates via Dubai e con altre quattro compagnie aeree partner.

Qantas torna in Cina con la rotta verso Shanghai

Qantas vola oggi da Sydney a Shanghai, tornando nella Cina continentale per la prima volta in più di tre anni. La ripresa della rotta Sydney-Shanghai segna l’ultima destinazione internazionale che tornerà alla rete pre-COVID di Qantas dopo la riapertura dei confini.

I voli inizialmente opereranno cinque giorni a settimana con un Airbus A330, aggiungendo più di 2.500 posti a settimana tra Australia e Cina, e crescendo fino a oltre 4.000 posti a settimana quando i servizi aumenteranno a giornalieri alla fine di marzo del prossimo anno.

Cam Wallace, CEO di Qantas International, ha affermato: “Aggiungere nuovamente Shanghai sulla mappa della nostra rete è un’ottima notizia per i nostri clienti, in particolare per coloro che viaggiano per affari o visitano amici e parenti in Cina, oltre a fornire un fondamentale trasporto aereo aggiuntivo tra i due paesi. Il mercato dei viaggi d’affari è un punto chiave per questa rotta e prevediamo che i recenti sviluppi commerciali spingeranno più viaggi tra Australia e Cina. Mentre la domanda da parte dei visitatori cinesi che desiderano viaggiare in Australia è inferiore ai livelli record che abbiamo visto prima della pandemia, la domanda è in costante aumento da quando sono state riaperte le frontiere”.

Con Qantas che ha collegamenti con oltre 65 destinazioni in tutto il paese, Sydney non servirà solo come punto di arrivo per i turisti in entrata, ma fungerà da gateway per i viaggi degli australiani verso la Cina.

Sebbene Qantas e China Eastern abbiano recentemente ritirato la loro richiesta di estendere l’attività congiunta, le compagnie aeree continueranno a operare un accordo di codeshare sulle rotte tra Australia e Cina che entrambe le compagnie aeree non operano, offrendo ai Frequent Flyer di Qantas l’opportunità di guadagnare e riscattare punti su selezionati China Eastern flights.

Qantas opera anche voli da Sydney e Melbourne a Hong Kong.

Il riavvio della Sydney–Shanghai coincide con il lancio di altre due nuove rotte internazionali operate da QantasLink, Brisbane–Wellington e Brisbane–Honiara. Jetstar lancerà questa settimana una nuova rotta tra Brisbane e Tokyo (Narita).

Come annunciato in precedenza, Qantas Group aggiungerà più voli e nuove rotte a partire da questa settimana per supportare la forte domanda di viaggi internazionali, con la capacità internazionale sulla buona strada per tornare al 100% dei livelli pre-COVID entro la metà del prossimo anno.

(Ufficio Stampa Qantas Group)