Air Malta espande le operazioni su Milano con i voli per Malpensa

Air Malta è ritornata a Milano Malpensa, con un collegamento che è stato inaugurato ieri, domenica 29 ottobre 2023.

Air Malta opera su Milano Malpensa con tre servizi settimanali. La compagnia in totale opererà dieci servizi settimanali tra Malta e Milano per la stagione invernale 23/24. Il servizio su Milano Linate proseguirà come servizio giornaliero, mentre i servizi su Milano Malpensa opereranno nelle giornate di venerdì, domenica e lunedì.

I servizi operano come volo KM630 da Malta a Milano Malpensa il lunedì, venerdì e domenica, con partenza alle 11:30 e arrivo alle 13:30. Il volo di ritorno, KM631, parte da Milano Malpensa alle 14:20 e arriva a Malta alle 16:20.

Con l’aggiunta di tre servizi settimanali su Milano Malpensa, Air Malta rende più semplice per i passeggeri viaggiare da e per Milano, oltre a offrire maggiori opportunità ai clienti di connettersi da e per destinazioni successive con le compagnie aeree partner.

Ieri a Milano Malpensa si è svolta una cerimonia all’arrivo del volo da Malta, operato da un Airbus A320neo, con il taglio del nastro per celebrare il nuovo collegamento. L’album con tutte le foto lo trovate sulla nostra pagina Facebook ufficiale, a questo link.

(Paolo Rebosio – Erika Brambilla – Md80.it – Photo Credits: Paolo Rebosio – Erika Brambilla – Md80.it)