News Brevi – 30.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO UMANITARIO A FAVORE DI UN CONNAZIONALE IN GRAVI CONDIZIONI DA TEL AVIV A TORINO – Si è concluso nelle prime ore del pomeriggio di sabato il volo umanitario effettuato da un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino sulla tratta Tel Aviv – Torino. Il trasporto urgente è stato eseguito su specifica richiesta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per salvare la vita di un nostro connazionale ricoverato presso l’ospedale Shaare Zedek di Gerusalemme. Il Falcon 50 ha imbarcato il paziente presso l’aeroporto Ben Gurion, giunto sul posto in ambulanza, ed è atterrato sull’aeroporto di Torino Caselle intorno alle ore 16 circa di sabato 28 ottobre. Assistito a bordo da un’equipe medica dell’ospedale San Giovanni Bosco di Torino, oltre ad un medico ed un assistente sanitario dell’Aeronautica Militare, il paziente è stato successivamente trasportato in ambulanza verso l’Ospedale torinese. Il protocollo sanitario è stato attivato tramite un intenso lavoro di coordinamento tra l’Ufficio dei voli della Presidenza del Consiglio e la sala situazioni del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di organizzare e gestire questo tipo di interventi a favore dei cittadini italiani, dimoranti nel territorio della Repubblica o all’estero, che versino in situazioni di grave pericolo. Le richieste dei voli per esigenze umanitarie sono formulate alle Prefetture (in caso di cittadini dimoranti in Italia) o alle Rappresentanze diplomatiche e consolari italiane (nel Paese estero ove si trovi il cittadino in pericolo), le quali a loro volta le inoltrano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale – Ufficio per i voli di Stato, di Governo e umanitari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: RECUPERATA ESCURSIONISTA BLOCCATA IN ZONA CAMPOBASSO – Si è concluso nelle prime ore di lunedì 30 ottobre, con un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare, il recupero di una escursionista rimasta bloccata sul Monte Miletto, una delle vette più alte dei monti del Matese, in zona Campobasso. La richiesta di intervento dell’Aeronautica Militare è giunta dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) Molise poco dopo la mezzanotte di ieri. La ragazza infatti, rimasta ferita in una zona particolarmente impervia del massiccio matese, è stata raggiunta dapprima da una squadra del CNSAS ma, a causa della natura del terreno e delle condizioni critiche della donna, si è reso necessario il recupero tramite l’impiego di un verricello. L’intervento da parte dell’85° Centro SAR, il cui elicottero è decollato poco dopo le due del mattino da Pratica di Mare ed è giunto sul luogo di recupero dopo circa cinquanta minuti, si è subito rivelato complesso a causa delle forti raffiche di vento, rendendo le operazioni di recupero particolarmente lunghe e articolate, con necessità di allontanarsi per fare rifornimento presso l’aeroporto di Capodichino e poter così continuare la missione di volo. Con il contributo del personale del soccorso alpino, una volta spostata la donna, politraumatizzata, in una posizione del Monte più idonea al recupero con l’elicottero, è stato finalmente possibile assicurare la paziente, tramite una speciale barella aviostrasportabile, insieme ad uno dei tecnici del CNSAS, al verricello calato dall’equipaggio in volo. Una volta a bordo, intorno alle 7:00 del mattino, l’elicottero si è diretto presso la Base Aerea Protezione Civile Molise, a Campochiaro (CB), dove un’ambulanza ed il personale medico del 118 ha trasportato la paziente in ospedale. A questo punto l’HH-139B, dopo un secondo rifornimento a Capodichino, ha potuto fare rientro a Pratica di Mare e riprendere la prontezza operativa a supporto della collettività. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, senza soluzione di continuità, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha inoltre acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e alla lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IL PRESIDENTE ENAC ALL’INAUGURAZIONE DEL VOLO ROMA FIUMICINO – RIO DE JANEIRO DI ITA AIRWAYS – Il Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma ha preso parte alla cerimonia del volo inaugurale del collegamento diretto Roma – Rio De Janeiro di ITA Airways che si è svolta ieri all’aeroporto di Fiumicino (leggi anche qui): “Ritrovarsi qui a festeggiare il secondo anno di ITA Airways in un momento in cui il nostro Paese riesce a creare tanti nuovi collegamenti intercontinentali, è qualcosa di importante. Di per sé il viaggio rappresenta qualcosa di diverso: è un ponte immateriale tra culture diverse che però crea quelle relazioni politico-istituzionali, ma soprattutto culturali che, in particolare con il Brasile, rafforzano un rapporto di amicizia fatto anche dai nostri emigranti che sono forse la seconda-terza generazione che guarda all’Italia con attenzione e con ricordi piacevoli, così come noi guardiamo al Brasile con l’idea di poter visitare tante realtà”.

NORWEGIAN E TUI FIRMANO UN ACCORDO PER VOLI CHARTER – Norwegian continuerà a operare voli charter per TUI durante le prossime stagioni invernali ed estive. Norwegian opererà voli per conto di TUI da Norvegia, Svezia e Danimarca verso destinazioni in tutta Europa. “Godiamo di un’ottima collaborazione con TUI e siamo lieti di continuare così nelle prossime stagioni invernali ed estive. TUI è il più grande operatore charter e collega i clienti a molte popolari destinazioni leisure. Mentre continuiamo a modernizzare la nostra flotta, non vediamo l’ora di accogliere molti nuovi clienti a bordo e di assicurarci che le loro vacanze inizino brillantemente”, ha affermato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer, Norwegian. TUI è il più grande cliente charter di Norwegian. L’accordo appena firmato è valido per le prossime stagioni invernali ed estive e Norwegian effettuerà il 70% delle operazioni charter di TUI nel mercato norvegese. “Siamo felici di rinnovare la nostra partnership con Norwegian. Come TUI, Norwegian è un operatore affermato che gode di grande fiducia tra i viaggiatori in Scandinavia. Il biglietto aereo è una parte importante dell’esperienza di viaggio e di alta priorità per noi di TUI. Il feedback dei sondaggi dei nostri clienti mostra che Norwegian sta facendo un ottimo lavoro”, ha affermato Tommy Serban, Commercial Officer, TUI Nordic. Norwegian opererà voli charter per TUI da diversi aeroporti regionali e principali in Norvegia e Svezia, nonché da Copenhaghen in Danimarca.

ROMA DRONE CONFERENCE: TORNA L’EVENTO SU DRONI E MOBILITA’ AEREA AVANZATA – Torna “Roma Drone Conference 2023”, il maggiore evento italiano su normativa, tecnologie, applicazioni e business degli Unmanned Aerial Systems (UAS) e dell’Advanced Air Mobility (AAM). Questo evento, giunto alla nona edizione, si svolgerà martedì 5 dicembre 2023 presso l’Auditorium dell’Università Europea di Roma. Anche quest’anno, verranno affrontati temi di grande interesse e attualità per lo sviluppo del settore UAS e AAM in Italia, con la partecipazione dei principali esperti e operatori che operano in questo settore in enti, università, centri di ricerca, aziende e associazioni. Il programma di “Roma Drone Conference 2023” sarà articolato in due sessioni di lavori. La sessione mattutina affronterà il tema “L’Italia dei droni 2023: situazione e prospettive” e vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV) e di D-Flight (Gruppo ENAV). Sarà anche presentata in anteprima l’edizione 2023 della ricerca di PwC Strategy& Italy sul mercato italiano e globale degli UAS e dell’AAM. Il dibattito vedrà gli interventi di esperti della UER, di AOPA Italia-Divisione APR e della testata specializzata Quadricottero News. La sessione pomeridiana prevede invece una tavola rotonda sul tema “Innovative Air Mobility in Italia: opportunità, problematiche e prospettive”, con la partecipazione di ENAC, ENAV/D-Flight e di rappresentanti delle principali utilities e di nuovi operatori che impiegano droni o velivoli elettrici a decollo e atterraggio verticali. Previsto anche l’allestimento di un’area espositiva con i desk di enti, aziende e associazioni. Il programma dettagliato è disponibile qui: https://romadrone.it/programma.html.

AIR INDIA SCEGLIE IL GDS SABRE PER LE AGENZIE DI VIAGGIO INDIANE – Sabre Corporation e Air India, la principale compagnia aerea globale indiana e membro di Star Alliance, hanno firmato un accordo di distribuzione rafforzato che si aggiunge alla partnership annunciata ad aprile 2023. In base all’accordo ampliato, le agenzie di viaggio in India avranno accesso all’ampio contenuto nazionale di Air India attraverso il Sistema di Distribuzione Globale (GDS) Sabre a partire dal 1° gennaio 2024, offrendo agli acquirenti di viaggi indiani un portafoglio ampliato di tariffe e posti per servire meglio i loro clienti. Air India ha anche la possibilità di distribuire i contenuti della New Distribution Capability (NDC) a livello globale attraverso il mercato dei viaggi di Sabre in futuro. All’inizio di quest’anno, le due aziende hanno firmato un nuovo accordo di distribuzione che ha permesso ai travel buyer di tutto il mondo di accedere ai contenuti di Air India attraverso il marketplace di Sabre. L’accordo consentiva alle agenzie di viaggio al di fuori dell’India di accedere alle opzioni di volo nazionali e inter-nazionali di Air India, mentre le agenzie in India potevano acquistare le tariffe internazionali. L’accordo è stato ora ampliato per includere i contenuti nazionali del vettore per i punti vendita in India. “Siamo entusiasti del fatto che il nostro rapporto con Air India continui a rafforzarsi e a prendere slancio”, ha dichiarato Roshan Mendis, Chief Commercial Officer di Sabre. Air India ha piani di espansione incredibilmente ambiziosi e l’aggiunta dei suoi contenuti nazionali al nostro mercato globale dei viaggi consentirà al vettore di ampliare la sua strategia di distribuzione, espandere laportata geografica e migliorare le opportunità di guadagno in uno dei mercati dell’aviazione in più rapida crescita al mondo”.

VUELING: ATTIVAZIONE SU UN VOLO DA BARCELLONA PER PARIGI PER HALLOVUEELING – Vueling informa: “Con l’avvicinarsi di Halloween, un’eccentrica e deliziosamente macabra Famiglia si è imbarcata su un volo Vueling per Parigi-Orly. L’inquietante famiglia ha sorpreso gli altri passeggeri nell’area pre-imbarco dell’aeroporto di Barcellona-El Prat, prima di salire sul volo Vueling VY8012 e dar vita a uno spettacolo a bordo con la musica di una nota serie TV comedy-horror. I passeggeri si sono poi potuti rilassare ricevendo alcuni regali speciali di Vueling per Halloween, tra cui una tote bag nera in stile Hallovueeling. Per la stagione invernale 2023, la compagnia aerea low cost spagnola opera voli dall’Italia verso 9 destinazioni in 4 paesi europei: in Spagna, con Barcellona, Madrid, Bilbao, Valencia, Alicante, Malaga; Francia, con Parigi; Regno Unito, con Londra; e, infine, Paesi Bassi, con Amsterdam”.

ALULA INCREMENTA I COLLEGAMENTI GLOBALI CON L’INTRODUZIONE DI UN NUOVO VOLO DI QATAR AIRWAYS – AlUla, l’antica città-oasi nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, sarà ora più facilmente accessibile dai viaggiatori globali grazie al lancio della nuova rotta diretta di Qatar Airways da Doha. Con i biglietti già acquistabili, la prestigiosa compagnia aerea ha iniziato a operare su AlUla il 29 ottobre, sbloccando l’accesso alla città. Qatar Airways vola attualmente verso oltre 160 destinazioni in Asia, America, Europa e oltre. L’apertura di quest’ultima rotta è parte dei piani strategici per incrementare la connettività tra AlUla e le destinazioni internazionali, rafforzando il posizionamento della città saudita come destinazione turistica imperdibile. Oltre alla nuova rotta di Qatar Airways, i viaggiatori possono collegarsi ad AlUla con rotte nazionali dirette via Riyadh, Jeddah e Dammam, e internazionali da Dubai durante tutto l’anno. Qatar Airways opererà voli bisettimanali tra Doha e AlUla il venerdì e la domenica. Il venerdì, il volo QR1202 partirà da Doha alle 7.30 del mattino e atterrerà ad AlUla alle 10.10. Il volo QR1203 decollerà da AlUla alle 12.15 e atterrerà di nuovo nella capitale del Qatar alle 14.25. La domenica, invece, il volo QR1202 partirà da Doha alle 8.05 e atterrerà ad AlUla alle 10.45. Il volo QR1203 decollerà da AlUla alle 11.45 e atterrerà a Doha alle 13.55.

QANTAS GROUP: UPDATE SUGLI ACCC CLAIMS – Qantas Group informa: “Qantas ha ora presentato la sua difesa alla Corte Federale in risposta alle affermazioni avanzate dalla Australian Competition and Consumer Commission nell’agosto 2023. Come abbiamo affermato fin dall’inizio di questo caso, riconosciamo pienamente che il periodo esaminato dall’ACCC è stato estremamente difficile per i nostri clienti. La ripresa dei voli dopo le chiusure dovute al Covid si è rivelata una sfida per l’intero settore, con carenze di personale e problemi nella catena di approvvigionamento che coincidono con un’enorme domanda repressa. Di conseguenza, Qantas ha cancellato migliaia di voli e si sono verificati molti ritardi inaccettabili. Pur essendo ripartiti in sicurezza, abbiamo sbagliato tante altre cose e, di questo, ci scusiamo sinceramente. Sebbene tutte le compagnie aeree lavorino duramente per operare i voli negli orari previsti, nessuna compagnia aerea può garantirlo. Questo perché la natura del viaggio – quando problemi meteorologici e operativi implicano ritardi e cancellazioni inevitabili – rende impossibile tale garanzia. Per questo motivo, la nostra promessa è quella di portare i clienti a destinazione il più vicino possibile all’orario del volo prenotato, sia sul servizio originale che su un servizio alternativo, senza costi aggiuntivi. In caso contrario, offriamo un rimborso completo. Ciò è coerente con i nostri obblighi ai sensi del diritto dei consumatori ed è ciò che abbiamo fatto durante il periodo esaminato dall’ACCC. In sintesi, Qantas riconosce pienamente che il periodo di ripartenza post-COVID è stato profondamente deludente e frustrante per i clienti e difficile per il nostro personale. Sono stati commessi degli errori. Anche se si spera che questo livello di sconvolgimento non si ripeta mai, abbiamo rafforzato i nostri sistemi e processi per assicurarci che non si ripeta. Dato che questo caso rimane davanti alla Corte, Qantas è limitata negli ulteriori commenti che può fare, ma fornirà gli aggiornamenti appropriati durante tale processo”.