British Airways avvia il collegamento tra London Gatwick e Accra

Il primo volo British Airways da London Gatwick ad Accra è atterrato al Kotoka International Airport (ACC) ieri alle 18.26 ora locale.

“Il servizio inaugurale ha ricevuto un caloroso benvenuto con ballerini, batteristi e una delegazione VIP, tra cui l’Alto Commissario britannico in Ghana, Harriet Thompson. I membri dell’equipaggio sono arrivati con la loro nuova uniforme, disegnata dal maestro sarto britannico-ghanese, Ozwald Boateng OBE.

British Airways opera ora tre volte a settimana dalla capitale del Ghana a London Gatwick, offrendo ai viaggiatori una maggiore scelta di orari di volo e aeroporti. I voli partono da Accra alle 21:20 il martedì, giovedì e domenica, con atterraggio a Gatwick alle 04:00. A partire da aprile del prossimo anno, all’orario delle tratte verrà aggiunto un quarto servizio settimanale”, afferma British Airways.

Neil Chernoff, British Airways’ Director of Network and Alliances, ha dichiarato: “Con 11 voli diretti, attraverso due gateway di Londra, siamo lieti di offrire ai nostri clienti ghanesi una scelta più ampia di prodotti e prezzi. Nel complesso, stiamo raddoppiando il numero di posti tra Accra e Londra, con il 55% di capacità in più la prossima estate rispetto al 2019. Cerchiamo sempre rotte e regioni in cui esiste un potenziale di crescita e Accra è una di quelle rotte e l’Africa è una di quelle regioni”.

“I voli giornalieri da London Heathrow ad Accra sono serviti dalla flotta A350 della compagnia aerea, il tipo di aereo più nuovo e più efficiente in termini di consumo di carburante di British Airways, dotato del sedile di classe business di ultima generazione, Club Suite.

La nuova rotta aggiunge anche capacità cargo tra le due capitali, aumentando le opportunità per gli esportatori di commercializzare più rapidamente prodotti deperibili e altri beni attraverso IAG Cargo, la divisione cargo di International Airlines Group, società madre di British Airways.

British Airways è una compagnia aerea globale che opera voli verso più di 65 paesi. I clienti British Airways hanno accesso a una delle reti di voli più estese al mondo, sia a livello domestico che internazionale, offrendo voli da e per aeroporti centrali in orari convenienti e attraverso il suo programma di sostenibilità, BA Better World, la compagnia aerea si impegna a raggiungere zero emissioni nette di carbonio entro il 2050″, conclude British Airways.

(Ufficio Stampa British Airways)