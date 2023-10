Air Canada comunica i risultati finanziari del terzo trimestre 2023

Air Canada ha riportato i risultati finanziari del terzo trimestre 2023.

“Air Canada ha registrato ottimi risultati nel terzo trimestre, generando solidi ricavi operativi per oltre 6,3 miliardi di dollari, un aumento del 19% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La nostra attenzione è rivolta alla crescita della nostra rete internazionale, alla crescita nei nostri hub e allo sfruttamento delle nostre solide partnership. Il nostro utile operativo ha raggiunto 1,4 miliardi di dollari, più del doppio rispetto a un anno fa, e l’adjusted EBITDA è cresciuto di 773 milioni di dollari, arrivando a 1,83 miliardi di dollari, rappresentando un adjusted EBITDA margin di quasi il 29%. Ringrazio i nostri dipendenti per il loro duro lavoro nel trasportare in sicurezza 12,6 milioni di clienti durante l’intensa e impegnativa stagione estiva. Abbiamo gestito i costi con prudenza, con spese operative in aumento del 5%, su un aumento del 10% della capacità. Abbiamo continuato a ripagare i debiti nel trimestre, riducendo il nostro rapporto di leva finanziaria a 1,4 da 5,1 alla fine dello scorso anno, mantenendo allo stesso tempo un buon livello di liquidità, che si attestava a quasi 10 miliardi di dollari alla fine del trimestre”, ha affermato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.

“La performance progressiva di Air Canada fino ad oggi dimostra il successo della sua strategia volta a far crescere la compagnia aerea e migliorare la stabilità operativa, mitigando al tempo stesso i rischi. Ciò richiede di superare l’incertezza geopolitica, l’inflazione e il contesto volatile dei prezzi del carburante, affrontando la crescente concorrenza e affrontando supply chain e contesto normativo in evoluzione. Tuttavia, la nostra dimostrata adattabilità, combinata con un contesto di domanda stabile, ci dà piena fiducia per il resto dell’anno e fino al 2024, nonostante gli inevitabili venti contrari a cui è soggetta la nostra industria globale. Rimaniamo fiduciosi nella nostra full year adjusted EBITDA guidance e, in questo momento, prevediamo di raggiungere la fascia più alta della nostra full year guidance”, prosegue Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.



I ricavi operativi di 6,344 miliardi di dollari sono aumentati di oltre 1 miliardo di dollari rispetto al terzo trimestre del 2022 (+19%), grazie all’aumento dei passenger revenues. La capacità operata è aumentata del 10% rispetto al terzo trimestre del 2022.

I costi operativi di 4,929 miliardi di dollari sono aumentati di 251 milioni di dollari, ovvero del 5%, rispetto al terzo trimestre 2022. L’aumento è dovuto principalmente agli aumenti in quasi tutte le voci che riflettono l’aumento del traffico e della capacità anno su anno e le pressioni inflazionistiche generali.

L’operating income di 1,415 miliardi di dollari, con un margine operativo del 22,3%, è aumentato di 771 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2022.

L’adjusted EBITDA di 1,830 miliardi di dollari, con un adjusted EBITDA margin del 28,8%, è aumentato di 773 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2022.

Net income di 1,250 miliardi di dollari, in aumento di di 1,758 miliardi di dollari rispetto al terzo trimestre 2022. Diluted earnings per share di 3,08 dollari rispetto a una diluted loss per share di 1,42 dollari nel terzo trimestre 2022.

Adjusted net income di 1,281 miliardi di dollari, migliorato di 850 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2022. Adjusted earnings per diluted share di 3,41 dollari, rispetto a 1,07 dollari nel terzo trimestre 2022.

Free cash flow di 135 milioni di dollari, in aumento di 178 milioni di dollari rispetto al terzo trimestre 2022.

Per il quarto trimestre 2023, Air Canada prevede di aumentare la propria ASM capacity di circa il 10% rispetto allo stesso trimestre 2022. La compagnia prevede un adjusted EBITDA di circa $3,75 – $4,0 miliardi, confermando la guidance precedente.

(Ufficio Stampa Air Canada)