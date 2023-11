ACI World crea un global framework per migliorare l’airport ESG reporting

Airports Council International (ACI) World annuncia che le global aviation consultancies and leaders in sustainable aviation, NACO (Netherlands Airport Consultants), a company of Royal HaskoningDHV, e To70, sono state selezionate per guidare la creazione di un global standardized framework for improved airport environmental, social, and corporate governance (ESG) reporting.

Gli aeroporti affrontano la sfida continua di investire in infrastrutture per soddisfare la futura domanda di viaggi aerei, garantendo al tempo stesso che eventuali nuovi sviluppi siano progettati, costruiti e gestiti in modo economicamente sostenibile, inclusivo, socialmente e ambientalmente responsabile.

La creazione di un global framework for ESG si baserà sulle ACI World ESG Management Best Practice e sul lavoro di varie ACI regions e rappresenta un ulteriore focus sulla rendicontazione ESG nel settore. Supporta inoltre il programma ACI Airport Carbon Accreditation, l’unico global carbon management certification program for airports approvato istituzionalmente. Il global framework for ESG mira a fornire agli aeroporti un quadro istituzionale per la governance, la conformità e la gestione responsabile, tenendo conto dei diversi requisiti legali e normativi da paese a paese e da regione a regione.

Luis Felipe de Oliveira, Director General at ACI World, ha dichiarato: “Questo progetto offre agli aeroporti uno strumento utile per considerare la rendicontazione ESG. Siamo lieti di avere esperti del settore fidati che lavorano al consolidamento e alla sintesi dei meccanismi di reporting utilizzati nelle varie regioni e che, con il supporto dei nostri membri e degli attori chiave della comunità finanziaria, svilupperanno un quadro completo e duraturo per il settore”.

Esther Kromhout, Director at NACO, afferma: “L’ESG è giustamente diventato un punto chiave dell’agenda per aeroporti e istituzioni di tutto il mondo. Siamo orgogliosi di essere stati incaricati di guidare lo sviluppo di questo quadro, che fornirà a tutti gli aeroporti la guida di cui hanno bisogno per implementare, rivedere e monitorare i criteri ESG in modo significativo nell’ambito delle loro operazioni”.

Ruud Ummels, Director at To70, ha dichiarato: “La decarbonizzazione degli aeroporti deve essere affrontata in sinergia con i principali framework ESG. Costruendo ponti tra le carbon reduction roadmaps e gli airport specific standard for ESG reporting, garantiremo che gli aeroporti possano ottenere i green investments necessari per raggiungere Net Zero Carbon entro il 2050 o prima”.

Per la seconda fase del progetto, i NACO and To70 team svilupperanno un ESG framework per l’Hamad International Airport e il Kigali International Airport. Ciò servirà da fase pilota e per l’ulteriore perfezionamento dell’ESG Global Framework prima che venga rilasciato per un’applicazione più ampia.

(Ufficio Stampa ACI World)