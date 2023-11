Airbus Helicopters e Naval Group: il naval unmanned aerial system è stato testato su una French Navy frigate

Airbus Helicopters e Naval Group, in collaborazione con il French Armament General Directorate, DGA (Direction génerale de l’armement) e la French Navy, hanno testato lo SDAM demonstrator (Système de Drone Aérien Marine/ Naval Aerial Drone System) da una multi-mission frigate (FREMM). Le prove si sono svolte a bordo della fregata della Marina francese, Provence, nel Mar Mediterraneo, tra il 2 e il 9 ottobre. La nave era stata precedentemente adattata da Naval Group per operare con l’SDAM. Queste prove in mare sono state organizzate per dimostrare le elevate prestazioni del sistema da una nave da guerra operativa e le capacità dell’SDAM per missioni di sorveglianza e intelligence.

“Siamo orgogliosi di vedere che l’SDAM e il VSR700 stanno maturando”, ha affermato Bruno Even, CEO di Airbus Helicopters. “Il sistema che offriremo potrà operare da una fregata ed essere adattato alle missioni navali per le quali è stato progettato. Lavorando a fianco con Naval Group e altri partner locali stiamo costruendo una soluzione solida. Non vediamo l’ora di dimostrare ulteriormente il potenziale del nostro sistema e di collaborare con la Marina francese per offrire una capacità operativa iniziale entro il 2026”.

“Siamo molto soddisfatti del successo di queste prove che segnano un passo importante nel rafforzamento delle future capacità della Marina francese. Abbiamo superato una pietra miliare significativa in termini di complessità dell’integrazione di un unmanned aerial system (UAS) a bordo di una nave pesantemente armata, sia fisicamente che operativamente”, ha affermato Pierre-Eric Pommellet, CEO di Naval Group. “Queste prove hanno anche dimostrato l’importanza del Naval Group I4Drones® mission system e il fatto che il dimostratore SDAM può essere perfettamente integrato su una nave, operando armoniosamente con altri sistemi esistenti. In sinergia con il combat system della nave e con l’elicottero imbarcato, il drone sarà un ulteriore mezzo per accedere a spazi aerei complementari e sarà davvero un sensore remoto che amplierà la percezione e il trattamento delle minacce da parte dell’equipaggio in tempo reale”.

Il derisking study per lo SDAM programme è stato assegnato dalla DGA a Airbus Helicopters e Naval Group. L’obiettivo è progettare, produrre e testare un rotary wing unmanned aerial system demonstrator per la French Navy. Il sistema si basa sull’Airbus Helicopters VSR700 unmanned aerial system e sull’I4Drones® mission system sviluppato da Naval Group. Naval Group è stato inoltre incaricato dell’integrazione del sistema a bordo delle navi militari. Il progetto coinvolge anche PMI francesi come Hélicoptères Guimbal e Diades, contribuendo alla creazione di una local naval UAS industry in Francia.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Naval Group – Airbus Helicopters)