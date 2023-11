Eurowings: voli inaugurali da Berlino e Stoccarda verso Dubai

Eurowings informa: “Dubai fa ora parte della crescente rete di rotte Eurowings: il volo EW1152 è decollato per la prima volta il 29 ottobre 2023 alle 7:11 con un Airbus A320neo al completo da Stoccarda diretto a Dubai, atterrando lì alle 16:12. ora locale. Il volo di ritorno è partito per Berlino alle 18:36, dove l’Airbus A320neo con registrazione D-AENE è atterrato intorno alle 22:00.

Il 30 ottobre 2023, anche il primo volo dalla capitale tedesca era al completo: il volo EW1150 è partito da Berlino alle 7:22 ed è atterrato nell’emirato circa sei ore dopo.

I viaggiatori da Berlino possono ora volare direttamente a Dubai quattro volte a settimana (lunedì, mercoledì, venerdì e sabato), mentre l’Airbus A320neo decolla da Stoccarda il giovedì e la domenica. Tutti i collegamenti Eurowings da e per Dubai, come voli diretti per la metropoli sul Golfo Arabico, offrono il vantaggio che non sono necessari lunghi cambi e i passeggeri possono raggiungere la loro destinazione più rapidamente.

I collegamenti per Dubai completano il programma ampliato di destinazioni dirette offerto da Eurowings da Berlino e Stoccarda nell’attuale orario dei voli invernali 2023/24″.

“Siamo lieti di entrare in una nuova fase con le nostre prime rotte verso gli Emirati Arabi Uniti (EAU)”, ha affermato Jens Bischof, CEO di Eurowings. “Con le attrazioni e le offerte impareggiabili di Dubai e la crescita della metropoli come centro fiorente per il turismo, il tempo libero e gli affari, insieme al crescente volume di passeggeri che viaggiano tra la Germania e gli Emirati Arabi Uniti, puntiamo a essere un attore chiave nel settore dei viaggi in continua espansione che collega l’Europa con gli Emirati Arabi Uniti e il più ampio Medio Oriente. Siamo fiduciosi che ci affermeremo e continueremo a crescere in questa regione dinamica con i nostri servizi diretti attraenti e convenienti”.

“L’Airbus A320neo utilizzato sui servizi Eurowings per Dubai è di gran lunga il jet a corto e medio raggio più efficiente e silenzioso del mondo e il segno più visibile finora di una serie di oltre 50 iniziative di sostenibilità di Eurowings. Grazie alla tecnologia all’avanguardia, l’aereo ha prestazioni ambientali significativamente migliorate rispetto alle generazioni precedenti: con rumorosità ridotta del 50%, fino al 20% in meno di consumo di carburante con emissioni di CO2 ugualmente ridotte e un investimento totale di oltre 1,5 miliardi di dollari, la nuova aggiunta alla flotta è il progetto di investimento più costoso nei quasi 30 anni di storia di Eurowings“, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)