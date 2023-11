News Brevi – 31.10.2023

AERONAUTICA MILITARE: PRIMI AIUTI UMANITARI A GAZA CON UN C-130J – E’ atterrato ieri, lunedì 30 ottobre, in Egitto, il primo velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare con a bordo aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese. Il materiale è stato trasferito a Gaza tramite il valico di Rafah. In arrivo oggi il secondo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa con ulteriori aiuti per fornire supporto umanitario alla popolazione interessata dal conflitto in atto in Medio Oriente. Entrambi i voli, organizzati in cooperazione fra il Ministero degli Esteri, l’ONU e la Mezzaluna Rossa, sono partiti dalla base ONU di Brindisi e hanno trasportato diverse tonnellate di beni primari destinati ad alleviare le sofferenze dei civili palestinesi, tra cui tende, coperte, bagni chimici e contenitori di acqua. “Ulteriori invii di aiuti umanitari predisposti dalla Difesa sono previsti nei prossimi giorni. La Difesa è pronta, con tutti i suoi assetti a compiere tutto il possibile per aiutare la popolazione civile”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, in una nota rilasciata lunedì 30 ottobre (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

WIZZ LANCIA UNA PROMOZIONE PER HALLOWEEN CON SCONTI FINO AL 25% – Wizz Air informa: “Wizz Air offre ai fan di Halloween uno sconto “da paura”: fino al 25% sui voli selezionati dal suo intero network. La promozione è attiva dal 31 ottobre al 1° novembre. I passeggeri, giusto in tempo per godersi una vacanza invernale o un’avventura natalizia, possono pianificare un viaggio conveniente fino al 15 gennaio approfittando dello sconto su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. Mentre in Italia calano le temperature, in Medio Oriente inizia una stagione perfetta per esplorare i suoi tesori. I passeggeri in partenza da Roma possono usufruire di collegamenti diretti e convenienti per Dammam, Arabia Saudita; dalla Sicilia possono volare ad Abu Dhabi, Emirati Arabi Uniti; i passeggeri veneziani possono invece optare per una visita a Jeddah, Arabia Saudita. Per coloro che amano il clima mite, Wizz Air offre un’ampia gamma di collegamenti dalle sue basi di Milano, Roma, Catania, Venezia o Napoli in tutta Europa: Madrid, Porto, Lussemburgo, Nizza e molti altri. Un piccolo suggerimento: alcuni dei migliori mercatini di Natale si trovano a Praga (a poco meno di due ore dall’Italia). E, naturalmente, WIZZ ha pensato anche ai voli interni con collegamenti tra Catania e Torino e Milano e Catania a partire da soli 19,99 euro. Per una maggiore tranquillità, tutti i passeggeri possono aggiungere l’opzione WIZZ Flex alla loro prenotazione. Selezionando questo servizio, essi hanno un ulteriore livello di protezione e possono scegliere di cambiare data o viaggiare verso una diversa destinazione, oltre ad avere la possibilità di cancellare il proprio volo fino a 3 ore prima della partenza senza alcun costo e ottenere il 100% della tariffa originale immediatamente rimborsata in credito aereo”.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: DOPO 10 ANNI I CORSI AQUILA TORNANO A LIVORNO – Era il 5 novembre 1923 quando veniva fondata la Regia Accademia Aeronautica, solo pochi mesi dopo la nascita della Regia Aeronautica. Essa trovò ospitalità proprio presso l’Accademia Navale di Livorno, in attesa di trasferirsi nella sede autonoma della Reggia borbonica del Vanvitelli di Caserta, inaugurata il 10 dicembre 1926. Presso l’Accademia Navale di Livorno, mossero i primi passi gli allievi del primo corso fondatore delle generazioni dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica, il Corso Aquila. Come quegli allievi quasi un secolo fa, il 28 ottobre uomini e donne delle successive generazioni dei corsi Aquila III, Aquila IV, Aquila V e Aquila VI hanno potuto percorrere gli stessi corridoi, visitare gli stessi locali, respirare l’atmosfera altamente suggestiva e rievocativa di quegli inizi. Il ricordo dei giovani cadetti in bianco e nero ha dato nuova luce sul passato e opportunità per tutti i radunisti di riflettere sull’importanza della connessione con le proprie radici storiche, sui valori cardini della formazione militare, morale e professionale di ieri e di oggi, dando forza alla continuità e al legame che unisce le diverse generazioni, rendendo più saldo lo spirito di coesione. Il 29 ottobre, il raduno ha poi interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa. La città di Pisa ha dato l’opportunità ai radunisti di visitare le sue principali attrazioni culturali; la 46ª Brigata ha permesso di vivere un momento di raccoglimento per tutti i Caduti dei corsi Aquila, attraverso la deposizione di una corona presso il monumento dedicato ai Caduti del “Lyra 41”. Un pensiero particolare è stato rivolto al Capitano pilota Gianluca Minichino e al Capitano pilota Salvatore Bidello, entrambi appartenenti al corso Aquila V, che il 23 novembre 2009 persero la vita durante una missione addestrativa sul velivolo C-130 “Lyra 41” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

VIRGIN AUSTRALIA SCEGLIE SABRE COME FORNITORE PREFERENZIALE DI TECNOLOGIA – Virgin Australia ha scelto Sabre Corporation, fornitore leader di software e tecnologie per il settore dei viaggi a livello mondiale, per alimentare la sua futura connessione New Distribution Capability (NDC). Virgin Australia utilizzerà le capacità informatiche NDC di Sabre, insieme al suo Global Distribution System (GDS), per creare e distribuire offerte innovative e contenuti NDC ricchi e personalizzati. Virgin Australia utilizzerà la tecnologia Sabre per alimentare i suoi futuri sforzi di vendita al dettaglio attraverso i canali diretti e indiretti. Utilizzando le capacità IT NDC di Sabre, il vettore sarà in grado di rendere accessibili le offerte NDC in tempo reale agli acquirenti di viaggi, che potranno così acquistare, prenotare e servire le offerte aeree e accessorie NDC di Virgin Australia con velocità e scalabilità. Virgin Australia ha una strategia su più fronti, sostenuta da un’ampia suite di tecnologia Sabre, che la aiuta a migliorare l’efficienza operativa, ad aumentare le opportunità di guadagno, a creare offerte su misura per i viaggiatori e a distribuire tali offerte sul mercato globale dei viaggi.

DELTA LANCIA UNA CAMPAGNA MARKETING IN SUD AMERICA – Delta Air Lines sta incrementando i suoi investimenti in America Latina lanciando una campagna di marketing in Sud America con lo slogan “To See Beyond, Go Up”. La campagna, che si svolgerà in Brasile, Cile, Colombia e Perù, cerca di ispirare i viaggiatori nella regione, siano essi famiglie in cerca di comfort e servizi di qualità a bordo o viaggiatori business e leisure che cercano esperienze elevate verso l’ampia rete di destinazioni statunitensi di Delta, come Atlanta, Orlando, New York City e Los Angeles. Con questo significativo investimento nel mercato, Delta mira ad approfondire il suo rapporto con i clienti sudamericani, familiarizzandoli con l’esperienza cliente e i servizi pluripremiati di Delta, in particolare mentre continua a implementare la sua partnership leader del settore con LATAM. “Con un track record di oltre due decenni in Sud America riconosciuto in tutto il mondo per affidabilità, servizio clienti superiore e comfort a bordo, Delta è entusiasta di amplificare la risonanza del suo marchio nella regione e di stabilire Delta e il nostro partner LATAM come la scelta preferita per i clienti che viaggiano tra le Americhe”, ha affermato Alex Antilla, Delta’s Vice President for Latin America. “È giunto il momento che sempre più viaggiatori sudamericani scoprano e godano della nostra impareggiabile rete di voli e del nostro servizio di prima classe, quindi invitiamo i clienti a salire a bordo con Delta per vedere oltre”. La campagna “To See Beyond, Go Up” sarà diffusa attraverso canali quali media digitali, social media, radio e pubblicità Out of Home fino a dicembre. Dal suo volo inaugurale Atlanta-San Paolo nel giugno 1997, Delta Air Lines ha avuto una presenza di rilievo in Sud America. Negli anni successivi, la compagnia aerea ha continuato ad espandere le proprie rotte e operazioni nella regione, tra cui Santiago (Cile); Bogotà (Colombia), Buenos Aires (Argentina) e Lima (Perù), tra le altre destinazioni. Delta ha ulteriormente consolidato la sua posizione nella regione annunciando un accordo di joint venture con LATAM Airlines Group, una partnership che celebrerà il suo primo anniversario in ottobre, segnando una pietra miliare significativa nell’implementazione di un’alleanza aerea senza precedenti tra Nord e Sud America che offre più oltre 300 destinazioni tra i due continenti.

ANA COMUNICA I RISULTATI DEL SEMESTRE CHIUSO IL 30 SETTEMBRE 2023 – ANA HOLDINGS INC. comunica oggi i suoi risultati finanziari per il semestre terminato il 30 settembre 2023. Nei primi sei mesi dell’anno fiscale 2023 (1 aprile 2023 – 30 settembre 2023), guidati da una forte crescita dei viaggi sia domestici che internazionali, la domanda complessiva ha continuato a crescere costantemente. Di conseguenza, ANA HD ha registrato un utile operativo di 129,7 miliardi di yen, un utile ordinario di 127,3 miliardi di yen e un utile netto attribuibile ai proprietari della società madre di 93,2 miliardi di yen, segnando un record storico per l’utile operativo e il margine di ANA HD nella prima metà dell’anno. “Grazie all’attenzione posta sulla gestione fiscale e sui risultati operativi e con il continuo supporto da parte dei nostri clienti e delle varie parti interessate, sono lieto di annunciare che prevediamo di ripristinare il pagamento dei dividendi ai nostri azionisti per la prima volta in cinque anni”, ha affermato Kimihiro Nakahori, Executive Vice President and Group Chief Financial Officer. “La performance positiva di ANA Group rafforza la nostra strategia per posizionare la compagnia verso una crescita sostenibile e i risultati della prima metà dell’anno fiscale riflettono il contributo dei nostri dipendenti al raggiungimento dei nostri obiettivi”.

ADR: ARTE E INCLUSIONE SI FONDONO PER LA FOUR WEEKS FOR INCLUSION 2023 – Aeroporti di Roma informa: “Arte e inclusione si fondono per l’evento Four Weeks For Inclusion 2023 – 4W4I. Sosteniamo il diritto di ciascuno alla propria autenticità. Su questo principio si basa la nostra collaborazione con l’Associazione Teatro Patologico Onlus. Rivivi la potente e suggestiva esibizione della “Medea” di Euripide, nel Terminal 1 dello scalo di Fiumicino, interpretata dalla Compagnia Strabile del Teatro Patologico di Roma che vede protagonisti, insieme ad attori professionisti anche attori diversamente abili”.

EASA PUBBLICA LE PRIME EASY ACCESS RULES FOR INFORMATION SECURITY – L’EASA ha pubblicato le prime Easy Access Rules (EAR) for Information Security. Questa pubblicazione contiene le regole e le procedure per la gestione degli information security risks con potenziale impatto sulla sicurezza aerea per organizzazioni e autorità, visualizzate in un formato consolidato e di facile lettura, con funzionalità di navigazione avanzata tramite link e segnalibri. Copre la Commission Implementing Regulation (EU) 2023/203 e la Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1645, e i relativi acceptable means of compliance (AMC) and guidance material (GM). Gli EAR for Information Security sono disponibili per il download gratuito sul sito web dell’EASA in formato pdf, pubblicazioni dinamiche online con filtri e funzioni di ricerca per una navigazione semplice con computer, tablet e cellulari, nonché in formato xml. Poiché vengono generati attraverso la piattaforma eRules, verranno aggiornati regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al loro contenuto.

AIR CANADA: NUOVO RICONOSCIMENTO PER AEROPLAN – L’Air Canada Aeroplan Loyalty program ha ottenuto un altro ottimo risultato ai RewardsCanada.ca Canada’s Choice 2023 Awards, con Aeroplan e i suoi credit card partners che hanno portato a casa i massimi riconoscimenti in quattro categorie, incluso il Top Airline Loyalty Program ancora una volta. Un’affluenza record di loyalty members in tutto il Canada ha portato a votare per i top loyalty programs and credit cards in Canada. “Portare a casa questi Canada’s Choice awards riflette l’impegno di Aeroplan a diventare il programma di viaggio premio preferito del Canada e ad avere le best travel rewards credit cards. Condividiamo con orgoglio questo riconoscimento con i nostri dipendenti, i nostri partner e i nostri oltre 8 milioni di membri Aeroplan attivi in Canada e in tutto il mondo”, ha affermato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product at Air Canada. “Aeroplan continua a implementare nuovi modi per guadagnare premi e a collaborare con i partner per sbloccare vantaggi esclusivi che lo rendono un compagno di viaggio indispensabile. Inoltre, i titolari di carte di credito Aeroplan guadagnano rapidamente premi, con punti che si accumulano per ogni dollaro speso, con vantaggi esclusivi che includono prezzi preferenziali sugli Air Canada flight rewards tra gli altri vantaggi”, conclude Air Canada.

RITORNA IL FAN FLIGHT PROGRAM DI AIR CANADA – Air Canada ha annunciato oggi l’atteso ritorno di Fan Flight per la stagione 2023/24. “In quanto compagnia aerea di bandiera canadese, Air Canada è estremamente orgogliosa di supportare i team del nostro Paese”, afferma Andy Shibata, Vice President – Brand, Air Canada. “L’annual Fan Flight program riconosce e premia i campioni di tutti i giorni e celebra l’impareggiabile impegno dei fan canadesi. Non vediamo l’ora di accogliere ancora più appassionati di sport a bordo di un Air Canada Fan Flight, ora e negli anni a venire”. Air Canada Fan Flight ha sostenuto più di 20 fondazioni ed enti di beneficenza sin dalla sua creazione nel 2018, avvicinando decine di fan alle loro squadre preferite.

EMBRAER: CAMBIAMENTI NELLA LEADERSHIP PER DEFENSE & SECURITY IN NORTH AMERICA – Embraer ha annunciato oggi cambiamenti nella leadership per Defense & Security. La società ha nominato Jake Williams nuovo Vice President of Business Development & Sales for Embraer Defense & Security (EDS) in North America. Il cambiamento entrerà in vigore nel novembre 2023. Bruce Bunin si ritirerà dalla sua posizione, dopo una illustre carriera e assisterà nella transizione e nel sostegno di progetti speciali. Jake Williams entra in Embraer provenendo da L3Harris Corporation, dove è stato Director of Business Development, Strategy and Partnerships for JADC2 and C4ISR Programs. Nel corso dei suoi 20 anni di carriera ha ricoperto numerosi incarichi di sviluppo aziendale e gestione di programmi sulla modernizzazione e l’aggiornamento di numerosi velivoli ad ala fissa e ad ala rotante. Williams avrà sede a Melbourne, Florida. “Siamo lieti che Jake Williams si unisca al team Embraer in questa posizione strategica”, ha affermato Frederico Lemos, Chief Commercial Officer, Embraer Defense & Security. “Il Nord America è un mercato chiave e vediamo solide opportunità per continuare il percorso di crescita di Embraer Defense nella regione, con soluzioni come il C-390 Millennium. Questo è un momento importante per noi in Nord America e siamo fiduciosi che Jake si baserà sui successi di Bruce e del team”. “Parlo a nome dell’intero team Embraer nell’esprimere la mia sincera gratitudine e apprezzamento a Bruce Bunin per la sua instancabile dedizione e i numerosi risultati ottenuti durante la sua permanenza in Embraer”, ha affermato Frederico Lemos, CCO Embraer Defense & Security. “Bruce ha posizionato con successo Embraer come azienda riconosciuta e rispettata nel settore della difesa e della sicurezza nel Nord America. Attraverso la sua conoscenza, esperienza e lavoro di squadra, ha dato un contributo significativo al successo delle campagne di vendita di prodotti e servizi Embraer in tutto il mondo. Gli auguriamo tutto il meglio per la sua pensione”.

IATA: IL GOVERNO FRANCESE DOVREBBE IMPLEMENTARE LE NUOVE RACCOMANDAZIONI SULL’ECONOMIC REGULATIONS DEGLI AEROPORTI – IATA informa: “Le compagnie aeree membri della “Fédération Nationale de l’Aviation Marchande” (FNAM), il “Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes” (SCARA), il Board of Airlines Representatives France (BAR), Airlines For Europe (A4E) e l’International Air Transport Association (IATA) chiedono al governo francese di attuare le nuove raccomandazioni per la regolamentazione degli aeroporti francesi presentate dalla French Transport Regulatory Authority (ART). L’ART ha intrapreso uno studio completo e di alta qualità, dopo aver consultato le varie parti interessate e ha emesso 19 raccomandazioni specifiche con l’obiettivo di: rafforzare la trasparenza e la consultazione tra le parti interessate, in particolare per quanto riguarda gli investimenti e la qualità del servizio; incoraggiare performance operative più solide introducendo maggiori incentivi economici; fornire stabilità attraverso contratti pluriennali che garantiscano che le attività commerciali aeroportuali contribuiscano con profitti economici a coprire i costi aeroportuali. Le associazioni sottoscritte sostengono molte di queste proposte e sollecitano il governo ad attuarle. Nel complesso, riteniamo che le raccomandazioni costituiscano un passo avanti verso una regolamentazione più efficace, più equa e sostenibile degli aeroporti francesi. Chiediamo quindi alle autorità di incorporarli come parte della prevista riforma della regolamentazione economica aeroportuale e di applicarli a tutti gli aeroporti regolamentati in Francia”.

BRITISH AIRWAYS: NUOVO CANALE DI INTRATTENIMENTO A BORDO – British Airways informa: “I clienti di British Airways sono rimasti sorpresi di trovare un ospite speciale, un Dalek, mentre viaggiavano attraverso il Terminal 5 di Heathrow venerdì. L’arrivo non programmato del Dalek nella casa di British Airways al Terminal 5 di Heathrow ha segnato la nuova partnership tra British Airways e BBC Studios per celebrare il 60° anniversario di Doctor Who, che include il lancio di un canale di intrattenimento in volo dedicato a Doctor Who, disponibile per tutti i clienti della compagnia aerea che viaggiano su voli a lungo raggio dal 1° novembre. Il nuovo canale presenta 13 acclamati episodi della serie televisiva di fantascienza più longeva al mondo”. Calum Laming, Chief Customer Officer di British Airways, ha dichiarato: “Siamo davvero entusiasti di collaborare con Doctor Who della BBC per creare un canale dedicato sul nostro sistema di intrattenimento in volo, un’altra fantastica partnership British Original che sappiamo che i nostri clienti adoreranno. Solo quest’anno abbiamo raddoppiato la quantità di contenuti disponibili sul nostro intrattenimento a bordo e ci impegniamo a continuare a portare nei cieli il migliore intrattenimento”.

IATA: WILLIE WALSH PARTECIPA A AACO 2023 – Durante la sua partecipazione a AACO 2023, Willie Walsh, IATA’s Director General, ha affrontato diversi aspetti nel suo discorso, come safety, diritti dei passeggeri, slots, sostenibilità. “Sono molto lieto di essere qui in Arabia Saudita per il 56th AACO AGM. Grazie per la calorosa accoglienza e ospitalità che abbiamo ricevuto da quando siamo arrivati a Riyadh. IATA e AACO sono partner nel sostenere lo sviluppo della connettività aerea nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa. Lavoriamo insieme e abbiamo sempre trovato grande forza nella partnership attraverso troppe crisi. Quindi, sia che ci troviamo in tempi buoni o in crisi, quasi ogni giorno, IATA e AACO collaborano per aiutare voi, i nostri membri. Con così tante cose da fare in questa regione, sono stato molto felice di ricevere l’invito a unirmi a voi oggi. L’Arabia Saudita è un esempio di un governo che promuove la propria connettività come elemento chiave della propria strategia economica complessiva. La determinazione della leadership del Regno nel diversificare la propria economia nell’ambito della Vision 2030 ha portato un sostegno fondamentale all’aviazione, da importanti investimenti nel turismo a impressionanti sviluppi infrastrutturali e un numero crescente di compagnie aeree. L’Arabia Saudita si sta chiaramente preparando affinché l’aviazione svolga un ruolo ancora più importante nel suo futuro. Le normative di sostegno, in particolare quelle relative al controllo economico degli oneri infrastrutturali, sono vitali per un settore aeronautico forte. La IATA accoglie con favore l’approccio proattivo di GACA nel collaborare con le parti interessate del settore per contribuire a modellare e aggiornare le nuove normative aeronautiche del Regno”.