Finnair Cargo: un passo avanti verso l’autosufficienza energetica

Finnair Cargo inizierà il suo percorso verso una produzione di energia completamente autosufficiente a novembre, giusto in tempo per celebrare il centesimo anniversario di Finnair. Durante i mesi estivi e autunnali, Finnair Cargo ha installato ulteriori 1.790 pannelli solari sul tetto del suo COOL Nordic Cargo Hub presso l’aeroporto di Helsinki, in Finlandia. Questi pannelli si vanno ad aggiungere ai 1.200 installati al momento della costruzione del terminal e, nelle giornate di sole, forniranno energia sufficiente a sostenere completamente le operazioni cargo e a offrire un surplus energetico per altre strutture di Finnair.

“Con questa aggiunta, il COOL Nordic Cargo Hub sarà la terza unità di produzione di energia da pannelli solari in Finlandia. Al livello massimo, la centrale solare può produrre oltre 1,1 MW di picco, più che triplicando la nostra produzione”, afferma Gabriela Hiitola, SVP di Finnair Cargo.

A seguito dell’ammodernamento del parco solare COOL, i pannelli solari sono in grado di produrre l’equivalente del 37% del consumo annuale di elettricità dell’hub stesso. In una giornata di sole, il terminal COOL è completamente autosufficiente in termini di produzione di energia elettrica e la produzione in eccesso sarà utilizzata per alimentare altre strutture Finnair.

Inaugurato nel 2018, il terminal COOL Cargo è stato progettato tenendo conto dei principi di sostenibilità. Oltre ai pannelli solari che forniscono parte dell’energia necessaria per le operazioni del terminal, sono state attentamente pianificate sia l’efficienza operativa che la gestione dei rifiuti.

Inoltre, Finnair sta installando 645 pannelli solari sul tetto di un hangar utilizzato per la manutenzione degli aeromobili. Le installazioni di pannelli solari fanno parte del programma di sostenibilità di Finnair nell’anno del suo centenario.

“È chiaro che l’industria aeronautica è ancora in attesa di grandi soluzioni per ridurre le emissioni dei voli. Tuttavia, nel frattempo continuiamo a lavorare per ottenere operazioni più sostenibili in tutti i settori”, ha dichiarato Hiitola.

(Ufficio Stampa Finnair)