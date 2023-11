SAS inaugura la nuova rotta per Bangkok da Copenhagen

SAS sta espandendo i propri servizi per soddisfare la crescente domanda, lanciando una nuova rotta per Bangkok, Thailandia, da Copenhagen, Danimarca. Il volo inaugurale ha avuto luogo il 30 ottobre 2023, quasi 75 anni dopo il primo volo di SAS tra Copenhagen e Bangkok.

“Copenhagen-Bangkok sarà una rotta stagionale invernale. Entrambe le tratte della rotta opereranno come voli notturni, consentendo collegamenti senza interruzioni da e per la Scandinavia e altre destinazioni europee tramite CPH airport. Nell’ambito del programma invernale 2023/2024, SAS continuerà anche i suoi servizi tre volte alla settimana per Tokyo Haneda (HND) e Shanghai (PVG).

SAS operò il suo primo volo tra Copenhagen e Bangkok nel 1949. Questo volo segnò l’apertura di una nuova rotta aerea tra la Scandinavia e la Thailandia. Un percorso che all’epoca durava “solo” 36 ore e prevedeva tappe a Zurigo, Roma, Damasco, Karachi e Calcutta. SAS ha continuato a volare in Thailandia per i successivi 64 anni, fino al 2013. SAS ora ripristina il collegamento e il volo inaugurale del 30 ottobre 2023 è durato circa 10 ore e 30 minuti, senza scali”, afferma SAS.

“La Thailandia e i paesi scandinavi hanno una lunga storia di amicizia e cooperazione e tornare con una rotta diretta è un vero piacere. La rotta verso Bangkok offrirà un punto di ingresso perfetto per la Thailandia e l’Asia e sarà un’ottima opzione sia per i viaggiatori d’affari che leisure. La Thailandia è una destinazione preferita da molti passeggeri durante la stagione invernale e molti scandinavi vedono la Thailandia come la loro casa lontano da casa”, afferma SAS Chief Commercial Officer, Paul Verhagen.

Schedule del volo:

Lunedì, mercoledì e venerdì CPH-BKK, volo SK973: CPH 23:35 – BKK 17:10 (+1)

Martedì, giovedì e sabato BKK-CPH, volo SK974: BKK 23:50 – CPH 06:40 (+1)

“SAS opererà la rotta con aeromobili Airbus A350, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio unica. Questo aereo ha un consumo di carburante molto più basso ed emissioni di CO2 fino al 30% inferiori rispetto ai precedenti aerei comparabili. L’Airbus A350 ha 300 posti e offre tre classi di viaggio: SAS Business, SAS Plus e SAS Go“, conclude SAS.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)