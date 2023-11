Gulfstream porterà il G700 e il G500 al Dubai Airshow

Gulfstream informa: “Gulfstream Aerospace Corporation esporrà due dei suoi pluripremiati business jet di nuova generazione al Dubai Airshow, dal 13 al 17 novembre: l’ultralong-range Gulfstream G700 e il class-leading Gulfstream G500“.

“Gulfstream ha una storia di lunga data nel Medio Oriente e nelle regioni circostanti”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Recentemente, abbiamo annunciato una serie di maggiori capacità in tutta la flotta e non vediamo l’ora di incontrare clienti e ospiti al Dubai Airshow per mostrare in prima persona ‘The Gulfstream Difference’ con due di questi aerei”.

“Gulfstream ha recentemente annunciato che il range del G700 è aumentato a 7.750 nm/14.353 km a Mach 0,85 o 6.650 nm/12.316 km a Mach 0,90, guadagnando 250 nm/463 km ad entrambe le velocità rispetto alle proiezioni originali. Anche la maximum operating speed del G700 è aumentata da Mach 0,925 a Mach 0,935, offrendogli la velocità più alta della flotta Gulfstream.

Costruito per performance ed efficienza, il G500 detiene quasi 60 city-pair speed records e può volare per 5.300 nm/9.816 km a Mach 0,85 e 4.500 nm/8.334 km a Mach 0,90. È stato il primo velivolo certificato per utilizzare l’enhanced vision per l’atterraggio ed è stato recentemente certificato per steep approach dalla Federal Aviation Administration, sbloccando l’accesso a un numero ancora maggiore di destinazioni in tutto il mondo”, conclude Gulfstream.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)