Iberia offre un’estate con più voli verso l’America Latina e gli Stati Uniti

Iberia aumenterà la sua offerta di voli a lungo raggio per la prossima stagione estiva, concentrandosi soprattutto sull’America Latina, dove la compagnia aerea offrirà fino a 328 voli settimanali, battendo tutti i record precedenti.

L’anno prossimo, in Europa, la stagione estiva per l’industria aeronautica inizierà il 25 marzo e durerà fino al 28 ottobre. Sei mesi in cui Iberia amplierà anche i suoi voli verso gli Stati Uniti e offrirà una maggiore connettività verso destinazioni a corto e medio raggio.

Iberia ha programmato un nuovo aumento delle sue operazioni in America Latina per l’estate 2024, aumentando il numero di voli settimanali verso molte delle 18 destinazioni verso cui vola in 16 paesi dell’America Latina. In totale, durante i mesi estivi verranno offerti tra le due regioni più di 3,1 milioni di posti.

Tre frequenze si aggiungeranno ai due voli giornalieri attualmente operati con l’Argentina, offrendo un totale di 17 voli settimanali tra Madrid e Buenos Aires, con la capitale argentina che avrà tre voli giornalieri tre giorni alla settimana.

Rio de Janeiro avrà sei frequenze settimanali nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A ciò si aggiungono le tre nuove frequenze per San Paolo, che amplieranno l’attuale volo giornaliero, raggiungendo le dieci frequenze settimanali. In totale, il Brasile avrà 16 frequenze settimanali la prossima estate.

Bogotá è stata una delle destinazioni principali di Iberia nel 2023 e l’impegno della compagnia aerea nella capitale colombiana continuerà l’anno prossimo. Per la stagione estiva verranno offerte 21 frequenze settimanali, ovvero tre voli giornalieri, rispetto alle 18 frequenze offerte durante la stagione estiva 2023.

Verranno mantenuti i tre voli giornalieri tra Città del Messico e Madrid, collegando il Messico e l’Europa con 21 frequenze settimanali.

Iberia manterrà l’incremento dei voli verso la capitale del Perù iniziato quest’anno, che le permetterà di offrire ai suoi clienti un totale di 13 frequenze settimanali, con due voli giornalieri, esclusa la domenica.

I voli per l’Ecuador verranno aumentati, con un volo settimanale in più per Quito, raggiungendo le sette frequenze (un volo giornaliero), mentre i collegamenti con Guayaquil passeranno da tre a cinque frequenze tra giugno e settembre. In questo modo, l’Ecuador avrà un totale di 12 frequenze settimanali con la Spagna.

Riguardo Santiago del Cile, alle sette frequenze settimanali offerte la scorsa estate si aggiungeranno altri tre voli, per un totale di 10 frequenze settimanali.

Per l’Uruguay, viene mantenuto un volo giornaliero tra Madrid e Montevideo.

In America Centrale verranno mantenute le sette frequenze settimanali con Guatemala ed El Salvador, mentre San José de Costa Rica continuerà ad avere un volo giornaliero. Panama avrà quattro frequenze settimanali.

Nei Caraibi, Porto Rico vedrà aumentare i propri voli, passando da cinque a sette frequenze settimanali. Santo Domingo manterrà il suo volo giornaliero, mentre L’Avana continuerà ad avere tre frequenze settimanali.

Infine, la compagnia aerea manterrà l’aumento dei voli per Caracas, destinazione che avrà cinque frequenze settimanali durante la stagione estiva 2024.

Un’altra delle grandi scommesse di Iberia continuano ad essere gli Stati Uniti. Per la stagione estiva la compagnia aerea offrirà 126 voli settimanali verso otto destinazioni in questo paese.

Nello specifico, Iberia opererà due voli giornalieri per New York e altri due per Miami, un volo giornaliero per Chicago, Boston e Dallas. La compagnia aerea amplierà inoltre le sue frequenze con Los Angeles nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, con sette voli settimanali, rispetto agli attuali cinque, tutti operati dall’Airbus A350, l’aereo più grande della sua flotta.

Allo stesso modo, Iberia ripristinerà le sue rotte stagionali verso Washington DC con quattro frequenze settimanali e tre verso San Francisco.

Inoltre, dal 31 marzo, LEVEL inizierà ad offrire voli diretti da Barcellona a Miami con tre voli settimanali: mercoledì, venerdì e domenica. Con questa rotta LEVEL offre un totale di cinque destinazioni tra Barcellona e gli Stati Uniti: Los Angeles, San Francisco, New York, Boston e Miami.

Per le destinazioni a corto e medio raggio, a partire da aprile Iberia aggiunge un’altra destinazione alla sua lista: Tirana. Saranno tre le frequenze settimanali, ogni martedì, giovedì e domenica, che collegheranno la capitale albanese con Madrid.

Iberia sta inoltre consolidando alcune delle rotte che operava solo nei mesi di luglio e agosto, ma che, a partire dalla prossima estate, opereranno ininterrottamente da aprile a fine ottobre. È il caso di Spalato e Zagabria (Croazia), Catania e Ponta Delgada (Portogallo).

Dubrovnik raggiungerà un massimo di 15 voli settimanali nel mese di agosto, mentre Zagabria avrà un massimo di nove frequenze settimanali nel mese di agosto. Spalato raggiungerà nove operazioni settimanali in agosto.

Allo stesso modo, verranno aggiunte ulteriori operazioni in Italia e Portogallo. Catania avrà fino a nove voli settimanali nel mese di agosto, Ponta Delgada, nelle Isole Azzorre, avrà tre voli settimanali da Madrid.

Iberia amplierà le operazioni anche in altre destinazioni verso le quali vola abitualmente nella stagione estiva: le isole greche e la Sardegna. La compagnia aerea pianificherà voli per Corfù, Mykonos e Santorini e Olbia da maggio a settembre. Nel caso di Bergen (Norvegia), Iberia opererà voli da maggio a inizio settembre, invece che solo a luglio e agosto.

Queste operazioni si aggiungono alla rete di oltre 100 destinazioni verso cui Iberia vola in Spagna ed Europa, ampliando ulteriormente le possibilità di viaggio per i clienti in America Latina ed Europa.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)