Emirates annuncia il ritorno del suo My Emirates Winter Pass

Emirates ha annunciato oggi il ritorno del suo popolare My Emirates Winter Pass.

“A partire dal 1° novembre 2023 fino al 31 marzo 2024, My Emirates Winter Pass consente ai clienti di utilizzare la propria carta d’imbarco per usufruire di sconti esclusivi presso ristoranti, spa di lusso, negozi di grandi marche, piscine e spiagge private e altro ancora in Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

I clienti Emirates che volano da o verso Dubai possono semplicemente mostrare la carta d’imbarco e un documento di identità valido per sbloccare offerte su alcune delle più grandi attrazioni per famiglie a un prezzo inferiore, tra cui At The Top Burj Khalifa, Aquaventure waterparks at Atlantis The Palm, IMG Worlds of Adventure, Dubai Parks & Resorts, City Sightseeing e molto altro ancora.

Se hai effettuato il check-in online e hai scaricato la carta d’imbarco mobile sull’app Emirates o sul Wallet, ricordati di fare uno screenshot per presentarla presso le sedi partecipanti, poiché scomparirà dalla tue app una volta atterrato.

Per vedere tutte le offerte My Emirates Pass, visitare https://www.emirates.com/english/experience/my-emirates-pass/“, afferma Emirates.



“Con un clima splendido e centinaia di offerte incredibili in questa stagione, è il momento migliore per essere a Dubai. Che si tratti di principali eventi sportivi come il prossimo DP World Tour Championship di novembre, o il famoso Dubai Shopping Festival di dicembre, c’è qualcosa per ogni viaggiatore quando visita Dubai questa stagione invernale. Da spiagge assolate ad attività culturali e a strutture ricettive e ricreative di prim’ordine, Dubai offre una varietà di esperienze di livello mondiale.

Durante il Dubai Shopping Festival si può usufruire di ancora più offerte e sconti. Dall’8 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024, tornano gli spettacoli di shopping e intrattenimento per tutta la famiglia. Si può sfruttare al massimo la franchigia bagaglio di Emirates per portare a casa offerte firmate. Mentre sei a Dubai, utilizza la tua carta d’imbarco Emirates per usufruire di offerte esclusive presso ristoranti, spa, piscine, attrazioni per famiglie e altro ancora.

Dubai offre un’ampia scelta per chiunque desideri godersi il sole invernale. Dai sereni momenti di relax in piscina alle deliziose esperienze familiari nei parchi a tema al coperto e nei parchi acquatici, qualunque sia la tua preferenza, c’è sempre qualcosa da fare a Dubai.

Dubai Experience: i clienti possono sfogliare, creare e prenotare i propri itinerari personalizzati inclusi voli, soggiorno in hotel, visite alle principali attrazioni e altre esperienze culinarie e ricreative a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti, attraverso la piattaforma Dubai Experience di Emirates, e godere di esperienze ancora più uniche e di vari benefici.

Emirates Holidays: i clienti possono prenotare la propria vacanza a Dubai tramite Emirates Holidays. Tutte le Emirates Holidays includono opzioni di prenotazione flessibili. Per una tranquillità ancora maggiore, il team dedicato dell’On Holiday Service di Emirates Holidays, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sarà presente per supportare i vacanzieri in ogni momento in cui sono lontani.

Partner Skywards: i membri del programma fedeltà di Emirates, Skywards, possono guadagnare Miglia sulle spese quotidiane presso i punti vendita negli Emirati Arabi Uniti durante il loro soggiorno e riscattare queste Miglia per biglietti premio, upgrade, nonché biglietti per concerti e eventi sportivi eventi. Scopri di più su Emirates Skywards qui: https://www.emirates.com/english/skywards/“, prosegue Emirates.

“Emirates offre voli per Dubai da oltre 130 destinazioni in tutto il mondo, in sei continenti. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com. I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, call center Emirates e uffici vendita al dettaglio, tramite agenti di viaggio o tramite agenti di viaggio online”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)