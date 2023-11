Etihad Airways opera il primo volo commerciale dal nuovo Terminal A di Abu Dhabi International Airport

Etihad Airways ha operato il primo volo commerciale dall’atteso nuovo Terminal A di Abu Dhabi International.

“Il volo Etihad EY224, da Abu Dhabi a Nuova Delhi, è partito ieri dal Terminal A alle 14.35. Il volo utilizza uno degli Airbus A350-1000 della compagnia aerea, con 359 ospiti a bordo.

Etihad e Abu Dhabi International Airport hanno dato il benvenuto agli ospiti, mentre si godevano l’esperienza di effettuare il check-in al Terminal A per la prima volta.

Per commemorare l’occasione, tutti i passeggeri, compresi quelli delle classi Economy e Business, hanno avuto l’opportunità unica di essere gli ospiti inaugurali delle nuove Etihad Lounges che si estendono su tre piani del Terminal A.

Dopo aver assaggiato un menu speciale celebrativo presso l’Etihad Lounge, gli ospiti si sono diretti al Gate C27, con decorazioni a tema per questo momento storico.

Il ceremonial flight è stato ufficialmente inaugurato con il taglio del nastro alla quale hanno partecipato un illustre gruppo di ospiti, tra cui Etihad and Abu Dhabi Airport Board members e aviation leaders. Tra i presenti c’erano l’Etihad CEO, Antonoaldo Neves, Elena Sorlini, Managing Director and Interim CEO at Abu Dhabi Airports e Frank McCrorie, Chief Operations Officer at Abu Dhabi Airports. Sia Antonoaldo che Frank hanno tenuto i discorsi per dare il benvenuto ufficiale ai primi ospiti dell’aeroporto”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad, ha dichiarato: “Questo è un momento cruciale ed emozionante nella storia di Etihad. Mentre iniziamo a celebrare il nostro 20° anniversario a novembre, siamo pronti per il prossimo capitolo di crescita nella nostra nuova casa. Le nostre congratulazioni vanno alla leadership di Abu Dhabi per la loro visione nel creare quello che è uno degli aeroporti più spettacolari del mondo. Il terminal è uno straordinario pezzo di architettura che riecheggia il paesaggio locale, accoglie calorosamente i nostri ospiti e migliora la loro esperienza di viaggio. Mentre iniziamo la transizione verso la nostra nuova casa, non vediamo l’ora di accogliere ancora più passeggeri, mentre continuiamo a crescere ed espandere la nostra flotta e la nostra rete”.

Elena Sorlini, Managing Director and Interim CEO at Abu Dhabi Airports, ha dichiarato: “Questo è un momento storico per Abu Dhabi International Airport, per i nostri partner di Etihad Airways e per l’emirato nel suo insieme. Il primo volo dal Terminal A segna una pietra miliare per l’aviation sector di Abu Dhabi. Il Terminal A apporta un aumento significativo della capacità e offre strutture all’avanguardia sia alle compagnie aeree che ai passeggeri. Non vediamo l’ora di accogliere più passeggeri nel corso di novembre, mentre continuiamo ad aumentare il numero di voli in partenza e in arrivo al Terminal A”.

“Il Terminal A è un pilastro fondamentale della strategia di crescita di Etihad, con la capacità di gestire fino a 45 milioni di passeggeri all’anno e di collegare Abu Dhabi a 117 destinazioni globali.

Il Terminal offre banchi check-in dedicati per gli Etihad Economy guests, nonché aree esclusive per gli ospiti che viaggiano in Business e First, per godersi un’esperienza premium e rapida. Ulteriori state-of-the-art biometric self-bag drop facilities sono disponibili per tutti gli ospiti che desiderano usufruire di un check-in rapido.

Gli ospiti che volano nelle cabine premium di Etihad possono usufruire della drop off facility fuori dall’esclusiva area check-in di First e Business class, dove il personale è a disposizione per assistere con i bagagli.

Le nuove e ampie airport lounges di Etihad offrono una vasta gamma di opzioni gastronomiche e di ristorazione, un rooftop cocktail bar, una varietà di spazi relax, una games room e una family room. Per maggiore comodità, la Lounge offre accesso diretto all’imbarco per tre aerei, il che significa che molti ospiti potranno imbarcarsi sul proprio volo direttamente dalla Lounge”, prosegue Etihad Airways.

“Etihad trasferirà i voli al Terminal A con un approccio graduale dal 9 novembre e durante questo periodo la compagnia aerea consiglia a tutti i passeggeri di controllare attentamente le informazioni riguardo il terminal entro due giorni dal viaggio, per garantire informazioni più accurate. Tra il 9 e il 14 novembre Etihad opererà sia dal Terminal A che dal Terminal 3, mentre dalle 11:00 del 14 novembre Etihad opererà tutti i voli dal Terminal A.

Visitare etihad.com/TerminalAinfo per ulteriori informazioni”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Creditd: Etihad Airways)