Air Canada espande la presenza in Scandinavia con il lancio di nuovi voli per Stoccolma nell’estate 2024

Air Canada ha annunciato oggi l’espansione strategica della sua presenza in Scandinavia con nuovi voli stagionali estivi per Stoccolma. Tre voli settimanali da Montreal e due voli settimanali da Toronto inizieranno il 12 giugno 2024. La compagnia aerea aumenterà inoltre la capacità sui voli tutto l’anno per Copenhagen da Toronto, con voli giornalieri a partire dal 1 maggio 2024 fino al 31 ottobre, per poi riprendere voli stagionali da Montreal in anticipo dal 2 maggio 2024, aumentando fino a cinque voli settimanali a giugno. I posti sono ora disponibili per l’acquisto su aircanada.com, tramite l’app Air Canada, i contact center di Air Canada e gli agenti di viaggio.

“Continuiamo la nostra strategia di costruzione di una international scale presso i nostri hub globali di Toronto e Montreal e siamo molto lieti di rafforzare la presenza di lunga data di Air Canada nel Nord Europa con l’aggiunta di voli per Stoccolma. Toronto e Montreal sono il terzo e il quarto tra i più grandi trans-Atlantic gateways e continuiamo a rafforzare la portata dei nostri hub con l’aumento dei nostri servizi verso la Scandinavia”, ha affermato Mark Galardo, Executive Vice President, Revenue and Network Planning at Air Canada.

“Toronto e Montreal sono state sviluppate strategicamente per facilitare comodi collegamenti attraverso l’estesa rete nordamericana di Air Canada e, con i voli Dreamliner non-stop per Stoccolma, offriamo ai clienti scelta e facilità durante i viaggi tra il Nord America e la capitale della Svezia, per lo sviluppo del business, il turismo, o per visitare amici e parenti. Insieme alla nostra capacità aggiuntiva per Copenhagen, quest’estate opereremo fino a 17 voli settimanali da Toronto e Montreal a Stoccolma e Copenhagen. Non vediamo l’ora di accogliere i clienti a bordo dei nostri voli”, ha concluso Galardo.

Air Canada ha lanciato per la prima volta il servizio verso la Scandinavia nel 2010 con voli da Toronto a Copenhagen. Nel 2023 la compagnia aerea ha ampliato la propria presenza a Copenaghen con l’aggiunta di nuovi voli da Montreal a Copenhagen.

Air Canada prevede di operare il 100% della sua capacità transatlantica di picco nell’estate 2019 il prossimo anno, sfruttando appieno la robusta ripresa nel suo più grande mercato internazionale.

I voli saranno operati con aerei Boeing 787 Dreamliner dotati di tre cabine di servizio tra cui i clienti potranno scegliere, tra cui Signature Class con sedili reclinabili, Premium Economy ed Economy Class.

L’orario è stato creato per collegare comodamente da e per destinazioni in tutto il Nord America tramite gli hub globali di Air Canada presso Montreal Trudeau International Airport e Toronto Pearson International Airport.

(Ufficio Stampa Air Canada – Photo Credits: Air Canada)