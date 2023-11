News Brevi – 02.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: AL 72° STORMO DI FROSINOINE CONSEGNATI I BREVETTI DI PILOTA AI FREQUENTATORI DELLA ROYAL SAUDI AIR FORCE – Lunedi 30 ottobre, presso il 72° Stormo di Frosinone, sono stati consegnati i brevetti di pilota a 4 frequentatori della Royal Saudi Air Force (RSAF) che, dopo un percorso di formazione, hanno concluso il corso di pilotaggio presso le Scuole di Volo dell’Aeronautica Militare del 72° Stormo di Frosinone e del Centro Addestramento Equipaggi MultiCrew di Pratica di Mare. Oltre ai brevettati, alla cerimonia hanno preso parte anche 5 Ingengeri della RSAF che hanno terminato l’iter formativo presso l’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Alla cerimonia, organizzata dal Comando Scuole dell’A.M./3^Regione Aerea di Bari (che ha alle dipendenze i tre reparti di volo), hanno preso parte il Comandante delle Scuole A.M./3^R.A., Generale di Squadra Aerea, Silvano Frigerio, il Comandante dell’Accademia Aeronautica della Royal Saudi Air Force (RSAF), Maj. Gen. Hazim Bin Gheshiyan, la Vicepresidente della Provincia di Frosinone Valentina Cambone e il Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli. I piloti neo brevettati hanno orgogliosamente indossato, davanti agli occhi dei loro familiari e amici, gli ambiti simboli che testimoniano l’importante traguardo raggiunto. In accordo al Technical Agreement, siglato tra l’Aeronautica Militare e la RSAF Royal Saudi Air Force, nel 2022 gli allievi piloti sauditi hanno iniziato l’iter per il conseguimento del brevetto di pilota militare “linea elicotteri” (M.P.L.H.T. – Military Pilot Licence Helicopter Track) presso il 72° Stormo; e nel 2021 presso il CAE MultiCrew per il conseguimento del brevetto di pilota militare “linea convenzionale” (MPL MP-ME – Military Pilot Licence Multi Pilot-Multi Engine). I giovani piloti della Royal Saudi Air Force hanno svolto un lungo periodo di formazione in Italia, presso il Centro di Formazione Aviation English di Loreto, successivamente presso il 70° Stormo di Latina per il Brevetto di Pilota di Aeroplano (BPA) e la fase II – Primary Pilot Training (finalizzata alla individuazione delle linee su cui saranno impiegati – fighters, pilotaggio remoto RPA, elicotteri, trasporto) presso il 61° Stormo. Dopo la fase II, i piloti “fit for support” e quindi idonei per le linee elicotteri o trasporto, vengono indirizzati rispettivamente presso il 72° Stormo di Frosinone dove si svolge la fase 3A e 3B, rispettivamente sugli elicotteri TH500B e UH-139; oppure presso il CAE MultiCrew di Pratica di Mare dove si effettua la Fase III Trasporti sia con il velivolo P180 Avanti, sia con il simulatore di volo statico AL-SIM, seguendo i principi di CRM (Crew Resource Management), del TEM (Threat and Error Management) e quelli di Leadership applicata al volo, anche attraverso lo svolgimento di corsi MCC (Multi Crew Cooperation/Coordination) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

KLM: VOLI CANCELLATI PER LA TEMPESTA CIARAN SUI PAESI BASSI – KLM informa: “Giovedì 2 novembre la tempesta Ciarán passerà sui Paesi Bassi. La sicurezza è sempre al primo posto in KLM, sia a terra che in volo. Le analisi di KLM mostrano che il vento previsto forza 9, combinato con raffiche di vento da 95 a 110 chilometri orari, potrebbe portare a situazioni pericolose sulla piattaforma. La sicurezza dei colleghi sul campo ha la precedenza. Questo è il motivo per cui si è deciso di cancellare i voli KLM in arrivo e in partenza dal primo pomeriggio fino alla fine della giornata. Ci rendiamo conto che questo è molto scomodo per i nostri clienti e ci scusiamo per l’inconveniente. I clienti interessati verranno riprenotati o rimborsati”.

AIR FRANCE PRESENTA NUOVE DELIZIE GOURMET – A partire da novembre 2023, Air France svelerà nuovi menu nelle sue cabine La Première e Business a lungo raggio. “In partenza da Parigi, i grandi chef francesi stellati Michelin Emmanuel Renaut e Anne-Sophie Pic creeranno piatti eccezionali per i clienti Air France, insieme ai pasticceri Meilleurs Ouvriers de France Angelo Musa e Philippe Urraca. Anche in partenza dalle stazioni internazionali, Air France continua a sviluppare partnership eccezionali. Per la prima volta, la compagnia aerea propone i nuovi piatti di Jean-Charles Brédas. Lo chef firmerà l’intero menu della cabina Business alla partenza da Pointe à Pitre, Fort de France, Saint Martin e Cayenne, nonché sui voli del regional Caribbean network della compagnia. Nel 2023, Jean-Charles Brédas è il 18° chef a lavorare con Air France. Per creare questi menu, gli chef collaborano con Servair, leader mondiale nella ristorazione a bordo, utilizzando prodotti freschi e locali che variano a seconda della stagione. In un approccio responsabile, la carne, il pollame, i latticini e le uova presenti in ogni menu sono di origine francese e il pesce proviene da una pesca sostenibile alla partenza da Parigi. Inoltre, su tutti i voli della compagnia aerea sono sistematicamente disponibili menù vegetariani in ogni cabina di viaggio”, afferma Air France. “La cabina La Première di Air France offre a ogni cliente un’esperienza culinaria gourmet degna dei migliori ristoranti. Eletta “World’s Best First-Class Onboard Catering” agli Skytrax World Airline Awards 2023, Air France affida il suo nuovo menu a Emmanuel Renaut da novembre in poi. Amante della cucina savoiarda, lo chef tre stelle Michelin e Meilleur Ouvrier de France combina i prodotti locali con il patrimonio culinario francese. Emmanuel Renault ha ideato un totale di otto piatti da gustare nei prossimi mesi. Per quanto riguarda i dolci, Angelo Musa, con la sua tecnica unica, aggiungerà un tocco dolce ai menù della cabina. Presto nel menu appariranno quattro dessert di alto livello. Nella cabina Business a lungo raggio, Anne-Sophie Pic crea nuove delizie culinarie per i clienti Air France. Per questa stagione, lo chef tre stelle Michelin ha creato otto menu da gustare a bordo. Per la prima volta, Air France affida anche ad un pasticcere d’eccellenza i dessert d’autore disponibili nella cabina Business. Philippe Urraca, Meilleur Ouvrier de France, ha creato tre dessert per completare questa esperienza culinaria ad alta quota. Dal 1° novembre 2023, la compagnia aerea propone anche i nuovi piatti dello chef della Martinica Jean-Charles Brédas nella cabina Business sui voli in partenza dalle Antille francesi (Pointe à Pitre, Fort de France, Saint Martin) e dalla Guyana francese (Caienna) a Parigi, così come sui voli del regional Caribbean network che collega Cayenne a Fort de France, Pointe à Pitre a Miami e Pointe à Pitre a Montreal. Per Air France, lo chef ha ideato ben dodici nuovi piatti che saranno disponibili a bordo nei prossimi mesi. Nell’ambito della lotta contro lo spreco alimentare, Air France offre ai suoi clienti che viaggiano in cabina Business la possibilità di preselezionare il piatto caldo fino a 24 ore prima del volo. Questo servizio coniuga la garanzia di disponibilità scelta dal cliente con un consumo più equo a bordo”, conclude Air France.

NOTA STAMPA DI AICALF – ASSOCIAZIONE ITALIANA COMPAGNIE LOW FARES – In una Nota Stampa AICALF informa: “Esprimiamo stupore e disappunto per il testo della legge di bilancio trasmesso alle camere che aprirebbe la strada ad ulteriori incrementi della tassa addizionale comunale applicabile ai passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani”, così Alessandro Fonti, presidente di AICALF, l’associazione italiana delle compagnie aeree low cost. “L’art. 80 del testo in questione consentirebbe infatti ad alcuni comuni capoluogo di città metropolitana di aumentare l’addizionale comunale fino a ulteriori 3 euro per passeggero. Le recenti interlocuzioni con i rappresentanti delle istituzioni e le dichiarazioni di autorevoli esponenti di questo governo in merito ai prezzi dei voli ci avevano fatto sperare in provvedimenti in un senso diametralmente opposto, ovvero che questa tassa potesse essere, se non cancellata del tutto, almeno rivista al ribasso”, continua la nota. “Ricordiamo che le addizionali d’imbarco sono oneri imposti ai passeggeri, che vengono raccolti dalle compagnie aeree trasferendo gli importi sulle tariffe al consumatore. L’Italia è già uno dei paesi con la tassazione più elevata sui biglietti aerei e con questa manovra si aumenterebbe il costo del biglietto per i passeggeri – in netta opposizione con l’obiettivo dichiarato recentemente dal Governo che dichiara di voler intervenire per ridurre i prezzi dei voli”. “Pensare di ripianare i disavanzi di alcuni comuni aumentando le tasse sui passeggeri è un errore e sarebbe controproducente. Il trasporto aereo è un volano dell’economia dei territori e del turismo e insistiamo quindi affinché il governo intervenga invece per eliminare o almeno ridurre questa tassa, che deprime lo sviluppo della domanda di trasporto aereo e danneggia la competitività degli aeroporti e delle destinazioni turistiche italiane rispetto alle altre mete europee”.

RYANAIR CHIEDE AL GOVERNO ITALIANO DI TUTELARE I PASSEGGERI ITALIANI CANCELLANDO LA PROPOSTA DI AUMENTO DELL’ADDIZIONALE COMUNALE – Ryanair chiede (2 novembre) al Governo italiano di eliminare il disegno di legge che consentirebbe ai comuni italiani di aumentare l’addizionale comunale negli aeroporti quasi del 50% (€3 per passeggero in partenza) dal 2024. “Il Governo italiano dovrebbe invece concentrarsi sulla riduzione dei costi di accesso, eliminando l’addizionale comunale: ciò darebbe un impulso al settore del turismo in Italia e fornirebbe un incremento in termini di posti di lavoro e PIL, in particolare in quei comuni che ne hanno più bisogno. Ryanair è nella posizione migliore per fornire la capacità, il traffico e gli investimenti necessari per rilanciare la connettività e l’industria del turismo in Italia, e all’inizio di quest’anno la compagnia ha condiviso con il Governo italiano proposte per fornire 5 milioni di posti extra su Sardegna e Sicilia nei prossimi 5 anni, se l’addizionale comunale, che si applica sia ai cittadini italiani che ai turisti in viaggio da/per le Isole, verrà abolita”, afferma Ryanair. Il CEO di Ryanair DAC, Eddie Wilson, ha dichiarato: “Questa proposta di consentire un ulteriore aumento dell’addizionale comunale (tassa sul turismo) quasi del 50% avrà conseguenze negative a lungo termine per la connettività e l’industria del turismo in Italia, motivo per cui è stata categoricamente respinta sia dagli aeroporti, sia dalle compagnie aeree. Gli aumenti delle tasse da parte dei comuni hanno già portato Ryanair a rimuovere un aereo basato (investimento di 100 milioni di dollari) e a cancellare/ridurre le frequenze su 12 rotte da/per l’aeroporto Marco Polo di Venezia. Se questa misura regressiva verrà messa in atto, saremo costretti a rivedere la nostra capacità sull’Italia per la prossima estate. Purtroppo, i cittadini saranno i soggetti più colpiti, poiché una capacità ridotta significherà inevitabilmente tariffe più alte e meno scelta. Tasse e costi di accesso ancora più elevati per i visitatori e i cittadini italiani che lavorano duro, danneggiano inevitabilmente il turismo locale, i posti di lavoro e la connettività; il Governo Italiano e le amministrazioni locali dovrebbero lavorare insieme per eliminare l’attuale addizionale comunale: ciò stimolerà la crescita del turismo, dell’industria e, in ultima analisi, fornirà ulteriori investimenti, posti di lavoro e connettività per l’Italia, e in particolare per i comuni che ne hanno più bisogno. I cittadini/visitatori italiani meritano più connettività, scelta e tariffe basse, che Ryanair offrirà a fronte di costi di accesso competitivi”.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A OTTOBRE 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di ottobre 2023. A ottobere Ryanair Group ha trasportato 17,1 milioni di passeggeri (ottobre 2022: 15,7 milioni, +9%), con un load factor del 93% (94% a ottobre 2022). Ryanair ha operato oltre 96.700 voli a ottobre 2023. Il dato rolling sui 12 mesi a ottobre 2023 si attesta a 180,3 milioni di passeggeri (+15%), con un load factor del 94% (+3%).

MEDICINA AERONAUTICA: AL COMANDO DELLA 1a REGIONE AEREA CONVENGO SU RICERCA E SPERIMENTAZIONE MEDICA AEROSPAZIALE – Martedì 31 ottobre si è tenuto, presso il Comando della 1^ Regione Aerea di Milano, il convegno organizzato dal CESMA (Centro Studi Militari Aeronautici) sulla ricerca e sperimentazione medica aerospaziale. Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito nel suo intervento introduttivo, facendosi portavoce del messaggio del Capo di Stato Maggiore Generale Squadra Aerea Luca Goretti, e riferendosi al progetto CeMATA (Centro Medico Aerospaziale Terapia Avanzata) che vedrà la luce nella sede della 1° Regione Aerea di Milano, ha voluto sottolineare come: “Il progetto nasce dalla volontà di voler condividere le esperienze maturate e le conoscenze acquisite dai medici della nostra sanità in un contesto collaborativo altamente specializzato e con obiettivi sfidanti, che vede il pieno coinvolgimento dell’Aeronautica Militare, le realtà universitarie medico-scientifiche e imprenditoriali di Milano. Le nozioni di dualità, precisione ed epigenetica sono i concetti su cui sono incardinati gli studi come il progetto TORNADO o VIRTUTE I, destinati allo sviluppo di nuovi farmaci e terapie curative. L’Aeronautica Militare nel suo dna è sempre rivolta alle sfide verso il futuro e la sperimentazione spaziale rappresenta un ulteriore avvincente ambito di progresso” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ARRIVATI I PRIMI AIUTI UMANITARI A GAZA CON DUE C-130J DELL’AERONAUTICA MILITARE – Sono due i velivoli C-130J dell’Aeronautica Militare atterrati nei giorni scorsi in Egitto con lo scopo di portare aiuti umanitari destinati alla popolazione palestinese. Il primo velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea di Pisa era partito lo scorso lunedì 30 ottobre, trasportando il materiale fino al valico di Rafah, in Egitto, da dove è poi ripartito per raggiungere, via terra, per il tramite della Mezzaluna Rossa, Gaza. Il secondo carico con ulteriori aiuti volti a fornire supporto umanitario alla popolazione interessata dal conflitto in atto in Medio Oriente è stato invece effettuato martedì 31 ottobre. Entrambi i voli, organizzati in cooperazione fra il Ministero degli Esteri, l’ONU e la Mezzaluna Rossa, sono partiti dalla base ONU di Brindisi e hanno trasportato diverse tonnellate di beni primari destinati ad alleviare le sofferenze dei civili palestinesi, tra cui tende, coperte, bagni chimici e contenitori di acqua. “È importante in un momento in cui, in Medio Oriente, si sta consumando una terribile tragedia per l’umanità che l’Italia abbia dato un segnale alla popolazione civile che sta subendo l’impatto maggiore. Hamas non è la popolazione palestinese, ma sono i civili, tra cui molti bambini, anziani e donne a essere le vere vittime di questo conflitto proprio come i civili e gli ostaggi israeliani. La comunità internazionale deve attivarsi per garantire loro cibo, acqua e medicinali. L’Italia, tra le prime ad aver avuto questa sensibilità, con Francia e Gran Bretagna, lo sta facendo. Ora però serve uno sforzo corale da parte di Onu, Nato e Ue”, così il Ministro della Difesa, Guido Crosetto ha commentato la partenza del secondo pacchetto di aiuti per il popolo palestinese. “L’Italia è stata tra i primi Paesi a portare aiuti e mi auguro che ci sia una gara da parte di tutto il mondo per aiutare la popolazione civile e cercare ogni possibile via per una de-escalation delle tensioni nell’area” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MEDSKY AIRWAYS SCEGLIE DISTAL GSA ITALIA COME GENERAL SALES AGENT – Distal GSA Italia annuncia la nomina di General Sales Agent (GSA) per l’Italia di MEDSKY Airways una giovane compagnia aerea libica. La nomina affida a Distal GSA Italia, azienda leader nella rappresentanza, nel marketing e nella comunicazione per molte compagnie aeree nazionali e internazionali sia nel settore passeggeri che merci, la gestione delle prenotazioni e servizi di biglietteria, supportando la crescita della compagnia aerea nel mercato italiano. MEDSKY Airways inizierà ad operare dal 1° novembre 2023, con tre voli settimanali ogni lunedì, mercoledì e sabato tra Roma Fiumicino e Tripoli Mitiga (aeroporto che si trova a soli 8 km da Tripoli). Il vettore opera con Airbus A320 di sua proprietà, con una doppia configurazione, 12 posti in Business Class (C) e 120 in Economy (Y) che garantisce un grande spazio. Offre “FULL SERVICE” a bordo con catering sia in Business class che in Economy Class. Il VP Commercial di DISTAL GSA ITALIA, Francesco Veneziano, ha così commentato la nuova acquisizione: “Dopo tanti anni di difficoltà per la Libia, sia per la pandemia sia per la situazione geo politica, ci fa molto piacere annunciare il ritorno di voli diretti tra Roma e Tripoli operati da un vettore libico con licenza comunitaria e bandiera maltese. Gli aeromobili, perfetti e confortevoli, operano al momento 3 frequenze settimanali che sono destinate a crescere vista la notevole domanda di servizi aerei tra i due paesi geograficamente e storicamente molto vicini. Un ottimo servizio di bordo, orari molto comodi e funzionali per il traffico d’affari e tariffe molto competitive, sono gli ingredienti con i quali siamo convinti questa operazione MEDSKY Airways sarà un successo”.

AIR CANADA SVELA LA 2023 CANADA’S TOP RESTAURANTS TOP 10 – La Top 10 dei migliori nuovi ristoranti canadesi del 2023 è stata svelata oggi da Air Canada, con il ristorante di Toronto Kappo Sato che ha conquistato l’ambito primo posto. “Siamo incredibilmente orgogliosi del programma Canada’s Best New Restaurants, che da oltre 20 anni fornisce una piattaforma per mettere in luce le eccellenze culinarie emergenti in tutto il paese”, ha affermato Andy Shibata, Vice President, Brand at Air Canada. “Mangiare e viaggiare sono importanti fattori economici all’interno delle nostre comunità”. I primi 10 sono stati selezionati dalla critica gastronomica e autrice di Canada’s Best New Cookbook, Amy Rosen.

JETBLUE ESPANDE LA SUA PRESENZA NEI CARAIBI – JetBlue ha annunciato oggi il lancio ufficiale del servizio tra il New York John F. Kennedy International Airport (JFK) e St. Kitts and Nevis’s Robert Llewellyn Bradshaw International Airport (SKB), con il primo volo in arrivo a St. Kitts questo pomeriggio. Il servizio verso St. Kitts opererà martedì, giovedì e domenica. “Non vediamo l’ora di continuare a diversificare la nostra rete, offrendo ai nostri clienti esperienze di viaggio eccezionali verso più destinazioni”, ha affermato David Jehn, vice president, network planning and airline partnerships, JetBlue. “Questa nuova rotta non-stop non solo introduce le nostre tariffe basse e un ottimo servizio per i clienti che viaggiano da e per St. Kitts, ma fornisce l’accesso a tutte le città che serviamo da New York e rafforza la nostra presenza nei Caraibi”. Con l’ingresso di JetBlue a St. Kitts e Nevis, la compagnia aerea continua a crescere oltre gli Stati Uniti con oltre 39 destinazioni internazionali in più di due dozzine di paesi. Negli ultimi anni, la compagnia aerea ha costruito una solida rete in tutta l’America Latina e nei Caraibi, diversificando e portando avanti la sua strategia focalizzata sulla città di New York. In qualità di leader presso l’aeroporto JFK di New York, la nuova rotta di JetBlue per St. Kitts consente a JetBlue di continuare a crescere in aree geografiche poco servite, offrendo allo stesso tempo più scelte e opzioni ai clienti. JetBlue servirà ora 28 paesi da JFK e offrirà una media di 180 partenze al giorno durante i periodi di punta.

CONDOR ESPANCE LA COOPERAZIONE CON SEATBOOST – Condor informa: “Effettua il login, fai un’offerta e, se sei fortunato, vinci un upgrade alla Business Class. Ora anche gli ospiti Condor possono fare offerte per posti gratuiti in una classe di viaggio superiore sui voli a corto e medio raggio attraverso un’asta dal vivo tramite l’app SeatBoost. Su selezionati voli a lungo raggio è già possibile fare offerte per l’upgrade alla Premium Economy Class o alla Business Class da aprile 2023. I voli Condor possono essere prenotati presso i tour operator e le agenzie di viaggio. I biglietti aerei sono disponibili su www.condor.com. Le aste vengono attivate 24 ore prima e terminano circa un’ora prima della partenza. Durante questo periodo tutti i partecipanti potranno seguire l’asta in diretta nell’app gratuita SeatBoost. Per poter fare un’offerta gli ospiti devono essere registrati. Solo la persona che vince paga l’importo offerto. La nuova carta d’imbarco per la Business Class viene visualizzata direttamente nell’app SeatBoost”.

TEST CON L’F-35B A BORDO DELLA HMS PRINCE OF WALES – Sono in corso le operazioni dell’F-35 a bordo della più recente portaerei del Regno Unito. I flight trials a bordo della HMS Prince of Wales continuano ad ampliare la portata delle capacità dell’F-35B e dell’aviazione navale alleata. Tra gli altri primati, un F-35B ha completato un nighttime shipborne rolling vertical landing sulla nave della Royal Navy, che ha anche lanciato un fully-loaded F-35B. Le lezioni apprese da questi test verranno utilizzate per potenziare le capacità del Regno Unito, della NATO e di altri operatori F-35 in tutto il mondo.

L’ICAO COUNCIL PRESIDENT SI CONCENTRA SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE IN CINA – Nel corso di una missione in Cina per partecipare al Third Belt & Road Forum for International Cooperation, che si è svolto a Pechino dal 17 al 25 ottobre, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha incontrato il Vice Premier dello Stato, He Lifeng e il CAAC Administrator, Mr. Song Zhiyong. Il Presidente Sciacchitano ha espresso l’apprezzamento dell’ICAO alla Cina per i suoi contributi volontari agli Organization’s assistance programmes e per aver ospitato l’ICAO regional sub-office a Pechino. Le discussioni si sono concentrate anche sulla decarbonizzazione dell’aviazione. A tale riguardo, il Presidente ha incoraggiato la Cina a partecipare alla prossima third International Civil Aviation Organization (ICAO) Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), che si svolgerà a Dubai a novembre, e ha inoltre incoraggiato l’impegno attivo della Cina nel raggiungimento di un accordo sull’ICAO Global Framework for aviation cleaner energy, compresi i sustainable aviation fuels (SAF) e i lower carbon aviation fuels (LCAF), che getteranno le basi per una transizione energetica più pulita per l’aviazione.