Lufthansa Technik prevede un risultato annuale record

Lufthansa Technik si dirige verso un altro risultato annuale record. Dopo che il leader in aircraft maintenance, repair and overhaul (MRO) aveva già raggiunto un nuovo Adjusted EBIT record di 554 milioni di euro lo scorso anno, si prevede ora un risultato ancora migliore per l’intero anno 2023. Inizialmente l’azienda si aspettava un Adjusted EBIT ad un livello paragonabile a quello dell’anno precedente, ma ora ha leggermente aumentato le sue previsioni. All’inizio di quest’anno Lufthansa Technik aveva già registrato il miglior primo semestre nella storia dell’azienda in termini di utili.

“Il settore dell’aviazione si sta riprendendo molto più velocemente del previsto. Questo ci avvantaggia perché riusciamo a sfruttare molte delle opportunità che ne derivano grazie al grande impegno dei nostri dipendenti”, afferma il Dr. William Willms, Chief Financial Officer di Lufthansa Technik. “Il nostro business dei componenti, in particolare, ha avuto un’estate molto forte. Il materiale è molto richiesto sul mercato. Continuiamo ad attrarre clienti attraverso una migliore disponibilità di materiale rispetto alla concorrenza, tra le altre cose”.

Il risultato finale dopo il terzo trimestre del 2023 presenta un Adjusted EBIT di 459 milioni di euro (+7%) nonostante gli ostacoli derivanti dal tasso di cambio del dollaro e dall’elevata inflazione, mentre i ricavi di Lufthansa Technik sono aumentati a 4,8 miliardi di euro (+20%). Lufthansa Technik garantisce con successo anche il business del futuro: alla fine di settembre quest’anno la società aveva firmato più di 580 nuovi contratti, rispetto ai circa 700 in totale nel 2022.

Si stanno facendo investimenti considerevoli in materiali e personale. Il numero dei dipendenti è salito a 22.290.

“Siamo in grado di finanziare tutto questo grazie ai nostri buoni guadagni”, afferma William Willms. “Ovviamente, gestire l’afflusso di un numero così elevato di nuovi dipendenti è un compito faticoso per molti in azienda, ma questi sforzi ci ripagheranno”.

Anche gli investimenti nelle infrastrutture vengono spinti avanti e le attività di costruzione interrotte durante la crisi Covid vengono riprese. Un esempio è la costruzione di un nuovo hydraulics workshop presso la sede di Amburgo, dove la sola Lufthansa Technik investe una somma a due cifre. Rispetto all’anno precedente gli investimenti sono quasi raddoppiati.

Il successo è evidente anche negli sforzi di digitalizzazione in tutte le business unit con cui Lufthansa Technik si sta trasformando. Solo pochi giorni fa Lufthansa Technik aveva annunciato la fondazione di ViTech, una joint venture con CleverPine AD, fornitore leader di servizi di ingegneria del software con sede in Bulgaria. ViTech creerà un product-oriented software engineering and data science center che svilupperà soluzioni di alta qualità esclusivamente per le esigenze di digitalizzazione di Lufthansa Technik. Con effetto immediato, ViTech assumerà 85 ingegneri del software che lavoreranno a Sofia.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik)