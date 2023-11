Lufthansa Group raggiunge risultati record nell’estate e si aspetta che la domanda continui a essere forte

Lufthansa Group ha comunicato i risultati del terzo trimestre 2023.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board and CEO of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “Vorremmo ringraziare i nostri clienti e i dipendenti di Lufthansa Group per un’estate record, con i ricavi e gli utili più alti mai raggiunti in un’estate, compreso un utile operativo di 1,5 miliardi di euro solo nel terzo trimestre. Tutte le compagnie aeree del nostro Gruppo e Lufthansa Technik hanno contribuito a questo risultato con margini di profitto a due cifre. Allo stesso tempo, la soddisfazione dei dipendenti nella nostra azienda è migliorata in modo significativo, raggiungendo il livello record pre-crisi. È vantaggioso per tutti noi aver unito le nostre multi-airline and multi-hub strategy con il rafforzamento del segmento dei viaggi privati, stabilendo la giusta rotta strategica. Abbiamo anche apportato miglioramenti significativi alla stabilità e alla regolarità operativa nonostante le continue condizioni difficili. Questa tendenza è la base per soddisfare i nostri standard premium e di qualità e quelli dei nostri clienti in modo ancora più efficace in futuro. Anche se la situazione geopolitica rimane difficile, le nostre prospettive di prenotazione ci danno motivo di essere positivi, non solo per un ottimo risultato del gruppo quest’anno, ma anche per il futuro”.

Il fatturato totale del Gruppo è aumentato dell’8% rispetto al livello dell’anno precedente, raggiungendo i 10,3 miliardi di euro (anno precedente: 9,5 miliardi di euro). Ciò ha reso il terzo trimestre il trimestre più forte della sua storia per Lufthansa Group in termini di ricavi.

Lufthansa Group ha generato un operating result (Adjusted EBIT) di 1,5 miliardi di euro nel terzo trimestre, il secondo miglior risultato trimestrale della sua storia e un miglioramento del 31% rispetto all’Adjusted EBIT di 1,1 miliardi di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. L’Adjusted EBIT margin per il terzo trimestre è stato pari al 14,3% (anno precedente: 11,8%). Il net income del periodo è aumentato notevolmente, raggiungendo 1,2 miliardi di euro (anno precedente: 809 milioni di euro).

Tutte le passenger airlines di Lufthansa Group hanno sostanzialmente aumentato i risultati nel terzo trimestre rispetto all’anno precedente. Il loro Adjusted EBIT combinato per il periodo ammonta a 1,4 miliardi di euro, un miglioramento del 91% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (anno precedente: 709 milioni di euro).

L’aumento è principalmente attribuibile ad una combinazione di forte domanda, maggiore capacità offerta e rendimenti costantemente elevati. Con un aumento del 25% rispetto al livello del terzo trimestre 2019, i rendimenti hanno raggiunto un nuovo massimo storico. La domanda di viaggi leisure è rimasta forte anche nel terzo trimestre, soprattutto nel segmento premium.

Nonostante l’aumento dei costi dovuto all’inflazione, i costi unitari nel terzo trimestre sono rimasti dello 0,9% inferiori al livello dell’anno precedente. Si è trattato di un miglioramento significativo rispetto al secondo trimestre di quest’anno, supportato da una rigorosa gestione dei costi in concomitanza con l’espansione del programma di volo. Nei primi nove mesi i costi unitari sono stati superiori del 2,4% rispetto all’anno precedente.

La capacità totale delle passenger airlines del Gruppo nel terzo trimestre è aumentata del 13% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e ammonta all’88% del livello pre-crisi del 2019. Sono stati venduti oltre l’86% dei posti offerti. Di conseguenza, il load factor per il periodo è rimasto sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente.

Nel terzo trimestre 2023 un numero significativamente maggiore di clienti ha scelto di viaggiare a bordo di una delle compagnie aeree di Lufthansa Group rispetto all’anno precedente. In totale, le compagnie aeree del Gruppo hanno accolto oltre 38 milioni di viaggiatori nel periodo luglio-settembre (anno precedente: 33 milioni). La domanda è stata forte in tutte le regioni di traffico e il Gruppo ha registrato un’ulteriore internazionalizzazione della propria base clienti. Quest’anno più del 70% di tutti gli ospiti hanno iniziato il loro viaggio fuori dalla Germania.

Il global air cargo market ha continuato a normalizzarsi nel terzo trimestre. I ricavi cargo sono stati influenzati dal difficile contesto macroeconomico. Lufthansa Cargo ha raggiunto un Adjusted EBIT di 1 milione di euro (anno precedente: 331 milioni di euro) in un terzo trimestre stagionalmente debole. Per il quarto trimestre si prevede un leggero aumento rispetto all’anno precedente dei volumi trasportati.

Lufthansa Technik ha continuato a beneficiare dell’elevata domanda di viaggi aerei e del conseguente aumento della domanda tra le compagnie aeree di tutto il mondo per servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO) nel terzo trimestre. Lufthansa Technik ha raggiunto un Adjusted EBIT di 168 milioni di euro per il terzo trimestre (anno precedente: 188 milioni di euro). Il risultato dell’anno precedente aveva beneficiato di un tasso di cambio del dollaro USA più favorevole. Nei primi nove mesi dell’anno il settore MRO ha così raggiunto un nuovo risultato record.

Lufthansa Group ha generato un operating free cash flow di 1,2 miliardi di euro nel terzo trimestre 2023. L’Adjusted free cash flow per il periodo è stato pari a 592 milioni di euro.

Il Gruppo nei primi nove mesi dell’anno ha ulteriormente rafforzato la propria situazione patrimoniale, l’indebitamento netto è stato significativamente inferiore rispetto a fine anno 2022, attestandosi a 5,4 miliardi di euro (31 dicembre 2022: 6,9 miliardi di euro).

Nel terzo trimestre il Gruppo ha compiuto ulteriori progressi nella sua trasformazione in un gruppo aereo globale. La vendita di LSG Group alla società di private equity Aurelius, annunciata in aprile, si è conclusa il 31 ottobre 2023. La revisione della vendita di una quota di minoranza in Lufthansa Technik dovrebbe essere completata entro la fine dell’anno. Lufthansa Group sta inoltre cercando l’approvazione della Commissione Europea per l’acquisizione concordata di una partecipazione del 41% in ITA Airways entro l’inizio del 2024.

Remco Steenbergen, Chief Financial Officer of Deutsche Lufthansa AG, afferma: “È un grande successo per Lufthansa Group essere riusciti a ottenere nel terzo trimestre il secondo miglior risultato trimestrale della storia. Nonostante l’elevata inflazione, siamo riusciti a ridurre i nostri costi unitari. Tuttavia, dobbiamo migliorare ulteriormente la nostra affidabilità operativa e quindi anche la nostra produttività ed efficienza, che sono ancora al di sotto dei livelli pre-crisi. Su questo lavoreremo intensamente nei prossimi mesi e nel prossimo anno. Siamo quindi fiduciosi nelle nostre prospettive”.

Il Gruppo sta facendo tutto il possibile per rendere il volo più sostenibile e mira a raggiungere un bilancio neutrale di CO2 entro il 2050.

Lufthansa Group prevede che la domanda di viaggi aerei rimarrà forte nei prossimi mesi. L’ottima domanda estiva si è protratta fino a ottobre e la domanda di viaggi aerei durante il periodo natalizio è forte. La domanda sia per i voli a corto che a lungo raggio rimane elevata, soprattutto tra i viaggiatori leisure. In questo contesto continua la tendenza verso un maggior numero di prenotazioni nelle classi premium, ovvero Business Class o First Class.

Si prevede che il Gruppo aumenterà la propria capacità nel quarto trimestre a circa il 91% del livello del 2019. Le prenotazioni per il quarto trimestre registrano attualmente un aumento percentuale a doppia cifra rispetto all’anno precedente.

Lufthansa Group prevede di ottenere un risultato operativo positivo anche nel quarto trimestre 2023. Si prevede che Lufthansa Cargo e Lufthansa Technik contribuiranno a questo. Nonostante l’aumento dei costi del carburante nelle ultime settimane, il Gruppo conferma la sua precedente aspettativa di generare un Adjusted EBIT per il 2023 di oltre 2,6 miliardi di euro. L’obiettivo è che l’Adjusted EBIT margin raggiunga almeno l’8%. Secondo gli attuali programmi di consegna, circa 30 nuovi aeromobili entreranno a far parte della flotta del Gruppo nel corso dell’anno.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)