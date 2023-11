ITA Airways: partito oggi il primo volo Milano Linate – London City operato con il nuovo Airbus A220-100

È atterrato oggi alle 7:47, ora locale, il primo volo ITA Airways Milano Linate – London City Airport, operato con il nuovo Airbus A220-100, il più piccolo jet liner tra gli aeromobili commerciali Airbus di nuova generazione, completamente configurato per la Compagnia.

“Sono orgoglioso di questo primo volo ITA Airways Milano Linate – London City, operato con il nuovo Airbus A220-100″, ha dichiarato Francesco Presicce, Accountable Manager e Chief Technology Officer ITA Airways. “L’entrata in flotta, oggi, del nuovo aeromobile è un altro grande traguardo raggiunto dalla Compagnia, che vanta attualmente una flotta di 82 aeromobili, tra cui l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350 di nuova generazione. L’importanza di tale risultato è frutto del contributo e della determinazione messi in campo da tutta l’azienda, che ha dimostrato passione e coraggio. Siamo pronti per nuove ambiziose sfide puntando a disporre di una flotta composta per il 90% da aeromobili di nuova generazione entro il termine di Piano 2023-2027”.

“Il nuovo A220-100 intitolato a Fiona May, pluripremiata campionessa mondiale di salto in lungo e argento olimpico, grazie alle sue dimensioni ridotte risulta particolarmente adatto a volare su London City, uno scalo dove le condizioni operative richiedono l’utilizzo di aeromobili più piccoli dotati di particolari tecnologie. È equipaggiato con elementi innovativi, che rendono l’esperienza di volo comoda, rilassante e piacevole per i passeggeri, grazie a sedili più ampi, al nuovo lighting personalizzato, a finestrini più grandi e alle cappelliere più capienti. La cabina, con interni firmati dal designer Walter De Silva, offre complessivamente 125 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con poltrone in pelle reclinabili Safran, nei toni blue e beige della cabina, dotate di prese elettriche USB.

L’A220-100 è inoltre dotato di un sistema di connectivity Wi-Fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming”, afferma ITA Airways.

“Il nuovo aeromobile contribuisce inoltre all’impegno di ITA Airways per la sostenibilità, pilastro fondamentale della Compagnia, grazie ai suoi consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori del 25% rispetto agli aeromobili di corto raggio di precedente generazione”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)