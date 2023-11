Decolla il primo volo Ryanair da Milano verso la Lapponia

Ryanair ha annunciato oggi che il primo dei suoi nuovi voli da Milano Bergamo alla Lapponia decollerà questo sabato, 4 novembre, offrendo ai clienti quattro voli settimanali per la capitale del Natale per la stagione invernale 23/24.

“Situata nella regione più settentrionale della Finlandia, la Lapponia è un paese delle meraviglie invernale che offre esperienze magiche per viaggiatori di tutte le età.

I clienti possono ora prenotare il proprio viaggio da Milano Bergamo alla Lapponia sul sito Ryanair.com“, afferma Ryanair.

Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Siamo lieti di lanciare il nostro primo volo da Milano Bergamo alla Lapponia, che prevede 4 frequenze ogni settimana per tutta la stagione invernale 23/24. La Lapponia è il sogno di ogni bambino (grande e piccolo) con esperienze magiche da condividere con la propria famiglia, tra cui gite in slitta trainate dalle renne, dog sledding e, naturalmente, una visita speciale a Babbo Natale in persona e alla sua allegra squadra di elfi. Visitate Ryanair.com oggi stesso per prenotare il vostro viaggio da Milano Bergamo alla Lapponia”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)