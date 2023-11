United lancia il Winter Service con 50 ulteriori collegamenti diretti verso città internazionali

United ha lanciato il suo international winter schedule con 50 voli giornalieri aggiuntivi rispetto allo scorso inverno ed è diventata la prima compagnia aerea statunitense a volare direttamente dagli Stati Uniti continentali a Manila, Filippine, oltre ad essere l’unico vettore a volare tra gli Stati Uniti e Christchurch, Nuova Zelanda, a partire da dicembre. United sarà anche la prima compagnia aerea statunitense a tornare a Pechino, quando il servizio da San Francisco riprenderà il 9 novembre. In totale, la compagnia aerea volerà verso più di 110 destinazioni internazionali e aumenterà il suo programma di oltre il 25% rispetto allo scorso anno, la più grande espansione invernale della sua storia.

Per soddisfare la crescente domanda di viaggi internazionali, United ha ampliato strategicamente la propria rete con nuovi e maggiori voli verso i mercati chiave questo inverno, tra cui: nuovo servizio per Manila, Filippine e presto Christchurch, Nuova Zelanda; nuovi voli per Auckland, Brisbane, Hong Kong, Tokyo/Narita, San Juan e Montego Bay; servizio giornaliero per Pechino e Shanghai; servizio esteso ad Atene, Barcellona, Roma e Parigi.

“La rete internazionale leader del settore di United si è sempre distinta dalla concorrenza e continuiamo a trovare nuovi modi per offrire ai nostri clienti le località e gli orari che desiderano”, ha affermato Patrick Quayle, United’s Senior Vice President of Global Network Planning and Alliances. “Questo inverno non fa eccezione, poiché ci espandiamo ulteriormente e forniamo una connettività senza pari in tutto il mondo”.

I biglietti sono in vendita ora sull’app mobile United e su United.com.

Con la domanda transatlantica che rimane ai massimi storici, United sta estendendo alcune delle sue rotte stagionali più popolari per offrire ai clienti più tempo per esplorare. Quest’inverno, i clienti United potranno usufruire dei seguenti voli diretti aggiuntivi:

New York/Newark – Atene: prorogata fino al 28 novembre.

Washington-Dulles – Barcellona: prorogata fino al 13 dicembre.

Washington-Dulles – Roma: prorogata fino all’8 gennaio.

Secondo volo giornaliero New York/Newark – Parigi: prorogato fino all’8 gennaio.

In totale, United volerà verso 25 destinazioni attraverso l’Atlantico quest’inverno, più di tutti gli altri vettori statunitensi messi insieme, e sarà l’unico vettore statunitense a offrire un servizio non-stop tutto l’anno per Dubai, Ginevra, Edimburgo, Berlino e Amman.

Altri punti salienti includono:

Primo e unico volo diretto tra gli Stati Uniti e Christchurch: a partire dall’8 dicembre, United sarà l’unica compagnia aerea a offrire voli diretti tra gli Stati Uniti e la destinazione, con il primo servizio diretto San Francisco-Christchurch.

Nuovo servizio Los Angeles-Auckland: il 28 ottobre, United ha lanciato il suo nuovo servizio Los Angeles-Auckland, rafforzando la sua posizione di più grande compagnia aerea statunitense a servire Auckland.

Nuovo servizio Los Angeles-Brisbane: il 29 novembre, United diventerà la più grande compagnia aerea tra gli Stati Uniti e Brisbane con il suo nuovo servizio da Los Angeles.

Primo e unico servizio transpacifico verso le Filippine: il 29 ottobre, United è diventata l’unica compagnia aerea statunitense a volare direttamente nelle Filippine dagli Stati Uniti continentali con il suo nuovo volo San Francisco-Manila.

Nuovo servizio Los Angeles-Hong Kong: United è l’unica compagnia aerea statunitense a volare direttamente a Hong Kong e il 28 ottobre ha introdotto un nuovo volo giornaliero da Los Angeles. In totale quest’inverno, United offre tre voli giornalieri per la città da Los Angeles e San Francisco.

Servizio Los Angeles-Tokyo/Narita: il 28 ottobre, United ha ripreso il servizio diretto quotidiano tra Los Angeles e Tokyo/Narita. Con il servizio esistente tra Los Angeles-Tokyo/Haneda, United collegherà ora Los Angeles a entrambi gli aeroporti internazionali di Tokyo.

Per i clienti che cercano fughe nella stagione calda, United ha ampliato la propria rete in America Latina e nei Caraibi del 30% quest’inverno rispetto allo scorso anno. Nell’ambito della sua storica espansione da Denver, la compagnia aerea ha introdotto due nuove rotte nei Caraibi dall’hub: Denver-San Juan, Porto Rico, lanciata il 29 ottobre e Denver-Montego Bay, Giamaica, lanciata il 4 novembre.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)