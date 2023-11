Etihad Airways continua a sostenere i più elevati standard di sicurezza nel settore dell’aviazione

Etihad Airways informa: “Etihad ha completato il suo decimo IATA Operational Safety Audit (IOSA) con zero findings and zero observations: un risultato perfetto che è stato mantenuto da quando ha ottenuto la certificazione iniziale nel 2006, rafforzando il track record di conformità di Etihad come migliore del settore.

Questi risultati dimostrano l’impegno di Etihad nel mantenere i più alti standard di sicurezza operativa e aeronavigabilità, per offrire ai propri ospiti l’esperienza di viaggio più sicura e affidabile”

Mr. Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer and Accountable Manager at Etihad Airways, ha dichiarato: “In Etihad la sicurezza è la nostra priorità numero uno ed è pienamente integrata in tutto ciò che facciamo. Siamo estremamente orgogliosi del nostro personale, per essere stati in grado di mantenere un record di conformità così impressionante negli ultimi 17 anni, anche durante l’intera pandemia COVID-19, portando questa impresa a un livello completamente nuovo”.

“All’inizio di settembre di quest’anno, anche l’UAE General Civil Aviation Authority (GCAA) ha riconosciuto l’efficacia dell’Etihad Safety Management System (SMS) con uno dei punteggi più alti mai ottenuti negli Emirati Arabi Uniti, riconoscendo la forza della sua cultura della sicurezza e l’utilizzo di tecnologie leader del settore, come l’intelligenza artificiale, per migliorare ulteriormente la sicurezza delle sue operazioni.

Lo IATA Operational Safety Audit (IOSA) è un programma riconosciuto a livello internazionale progettato per valutare i sistemi di gestione e controllo di una compagnia aerea. Tutte le compagnie aeree IATA devono essere registrate nel programma IOSA per mantenere il proprio status di adesione.

Un team di audit accreditato IATA ha trascorso cinque giorni valutando i management systems di Etihad in tutte le aree operative, garantendo la conformità ai più elevati standard di eccellenza operativa. L’audit ha incluso una revisione completa dell’efficacia delle procedure di sicurezza di Etihad e la valutazione di 922 standard operativi e di aeronavigabilità specifici”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)