Wizz Air si aggiudica il premio CAPA per il secondo anno consecutivo

Wizz Air si è aggiudicata per il secondo anno consecutivo il premio di “Compagnia aerea dell’anno per la sostenibilità ambientale globale” al CAPA Asia Aviation Summit di Kuala Lumpur.

I “CAPA Environmental Sustainability Awards for Excellence” premiano le compagnie aeree, gli aeroporti e i fornitori che pongono il tema del cambiamento climatico al centro della loro attività. I premi sono frutto di ricerche indipendenti realizzate dagli analisti del CAPA e dagli esperti di riduzione delle emissioni di carbonio di Envest Global. Il CAPA, che fa parte dell’Aviation Week Network, è una delle fonti di informazioni di mercato più affidabili al mondo per il settore dell’aviazione e dei viaggi.

“Wizz Air è stata premiata dal CAPA per il suo costante impegno verso la sostenibilità. La compagnia aerea europea, con le sue tariffe ultra-low-cost, gestisce una delle flotte di aeromobili più giovani al mondo e ha la più bassa intensità di carbonio tra le compagnie aeree concorrenti: 53,8 grammi per passeggero/km nell’anno fiscale 2023, con una riduzione dell’11% rispetto all’anno fiscale precedente. Per raggiungere questo obiettivo, Wizz Air ha investito molto nella sua flotta, sostituendo gli aeromobili più vecchi con quelli di ultima generazione, gli Airbus A321neo, che garantiscono una riduzione del 20% delle emissioni di CO2 e del 50% delle emissioni di rumore e ossido di azoto.

Wizz Air ha inoltre definito una strategia chiara e concreta sul Sustainable Aviation Fuel (SAF). Ciò include la stipula di accordi di partnership con fornitori quali Mabanaft, Neste, OMV e Cepsa. Per sostenere ulteriormente lo sviluppo del carburante sostenibile, la compagnia aerea ha effettuato il suo primo investimento azionario di 5 milioni di sterline in Firefly Green Fuels, un’azienda britannica di biocarburanti, e, come parte di Indigo Partners, ha partecipato a un investimento di 50 milioni di dollari nella startup statunitense CleanJoule, specializzata in SAF. Nel maggio 2023, Wizz Air è stata anche la prima compagnia aerea in Ungheria a testare commercialmente la fornitura di SAF all’aeroporto di Budapest, dal quale ha operato cinque voli con una miscela di carburante sostenibile al 35%”, afferma Wizz Air.

József Váradi, Chief Executive Officer di Wizz Air, ha affermato: “È un grande onore ricevere il CAPA Global Environmental Sustainability Award per il secondo anno consecutivo. È una testimonianza del duro lavoro, della dedizione del team di Wizz Air e del nostro impegno a ridurre ulteriormente l’intensità di CO2 del 25% entro il 2030. Il nostro modello a tariffe ultra-low-cost si è dimostrato progettualmente sostenibile: operiamo con aerei di ultima generazione nel modo più efficiente, con le più basse emissioni per passeggero per km del settore. Abbiamo anche effettuato investimenti significativi in SAF, sia per garantire i volumi per i mandati che arriveranno nel 2025 in Europa, sia per contribuire alla nascita di nuove tecnologie. Siamo orgogliosi di essere in prima linea verso un trasporto aereo più sostenibile e di definire gli standard dell’intero settore”.

Il CAPA – Centre for Aviation commenta: “Per il secondo anno consecutivo Wizz Air ha ricevuto il premio CAPA Global Environmental Sustainability Airline/Airline Group of the Year. Il primo posto della compagnia nel report è dovuto alla sua impareggiabile strategia di sostenibilità, che ha portato Wizz Air ad adottare una flotta giovane, efficiente nei consumi e ad alta capacità su tutta la rete, oltre a investire nella ricerca e nell’uso di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) e ad impegnarsi nella formazione continua del personale.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)