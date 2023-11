American Airlines celebra dieci anni di collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata Martinengo Communication

American Airlines e Martinengo Communication hanno celebrato il decimo anniversario dall’inizio della loro collaborazione. “Nella seconda metà del 2013, American Airlines – una delle più importanti compagnie aeree statunitensi – scelse come suo riferimento per le Relazioni Pubbliche e Ufficio Stampa in Italia l’agenzia di marketing e comunicazione integrata Martinengo Communication. La collaborazione ha avuto inizio in una fase cruciale della storia di American, ovvero il merger con US Airways che ha dato vita ad una delle compagnie aeree più grandi del mondo.

American Airlines è stata fondata oltre 95 anni fa e vanta una storia pionieristica nel settore dell’aviazione civile costellata da primati e contraddistinta dalla capacità di fare innovazione. Con 130.000 membri del team in tutto il mondo, American si posiziona come una compagnia leader a livello mondiale in costante crescita.

Dal 2013, Martinengo Communication è il punto di riferimento fidato della compagnia aerea per i rapporti con i media in Italia. Con sede nel cuore di Milano, l’agenzia di comunicazione integrata vanta una lunga esperienza nel turismo, aviazione, destinazioni, lifestyle, prodotti di lusso, hotel & resort, istituzioni e industrie”, afferma il comunicato.

“La qualità del team, l’approccio strategico, la proattività e la capacità di rappresentare pienamente i valori e lo spirito della compagnia sono alcuni dei principali aspetti che ci hanno portato a scegliere di lavorare con Martinengo Communication”, ha dichiarato Will Roach, EMEA Communications Manager di American Airlines. “Dopo 10 anni di collaborazione, possiamo dire che Martinengo Communication sia a tutti gli effetti una estensione del nostro business in Italia che ha raggiunto e superato ogni obiettivo”.

“Sono passati dieci anni dal primo contatto con American Airlines e siamo orgogliosi di aver dato il nostro contributo per rendere American un imprescindibile punto di riferimento per i media italiani nell’industria dell’aviazione. Lavorare per una compagnia aerea così prestigiosa e pioneristica è per tutti noi un grande onore e rappresenta al tempo stesso un’opportunità costante di crescita”, afferma Lorenzo Martinengo, Responsabile Ufficio Stampa di American Airlines in Italia.

“American è leader del settore nel consumo di SAF e offre migliaia di voli verso oltre 350 destinazioni in più di 60 Paesi con hub siti a Charlotte (CLT), Chicago (ORD), Dallas-Fort Worth (DFW), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), New York (JFK), Philadelphia (PHL) e Phoenix (PHX). Nel 2016 American Airlines Group Inc. ha raggiunto il vertice dell’elenco delle migliori aziende di Fortune e le sue azioni sono entrate nell’indice S&P 500.

Nel 1999 viene lanciata, dai soci fondatori American Airlines, British Airways, Cathay Pacific Airways e Qantas Airways, l’alleanza oneworld®, cresciuta fino a diventare una delle alleanze aeree leader a livello mondiale. Con 13 compagnie aeree associate e in crescita, le compagnie aeree dell’alleanza oneworld® operano oltre quattro milioni di voli all’anno verso oltre 900 destinazioni in 170 territori in tutto il mondo.

American Airlines, attraverso il programma fedeltà AAdvantage®, vanta oltre 1.000 partner tra cui negozi, ristoranti, hotel, società di autonoleggio e molto altro. American Airlines vanta inoltre una rete di sei vettori regionali che operano in codeshare voli verso Stati Uniti, Canada, Caraibi e Messico, tre dei quali interamente controllate da American Airlines Group: Envoy Air Inc. – opera oltre 160 velivoli su 800 voli giornalieri verso più di 160 destinazioni. L’azienda conta 18.600 dipendenti che offrono voli regionali e servizi di movimentazione a terra ad American Airlines sotto il marchio American Eagle; Piedmont Airlines Inc. – opera oltre 160 velivoli su 800 voli giornalieri verso più di 160 destinazioni e PSA Airlines Inc che opera quasi 130 aeromobili con una media di 600 partenze giornaliere verso oltre 95 destinazioni nazionali e internazionali. L’azienda vanta circa 4.500 dipendenti che offrono servizi aerei regionali ad American Airlines da stazioni in tutti gli Stati Uniti.

American Eagle vanta inoltre tre vettori a contratto: Air Winsconsin, Republic Airways e SkyWest Airlines“, conclude il comunicato.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)