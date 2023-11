Embraer mostrerà il C-390, il Super Tucano, l’E195-E2 e il Praetor 600 al Dubai Airshow

Embraer presenterà le sue capacità in defense and security, commercial and business aviation, tecnologia e innovazione al Dubai Airshow, una delle più grandi fiere aerospaziali al mondo, che si terrà dal 13 al 17 novembre negli Emirati Arabi Uniti. “Lo chalet dell’azienda si troverà nell’area A38/A39 dell’evento, che si terrà presso l’Al Maktoum International Airport.

Tra i principali punti salienti della static exhibition ci sarà il jet commerciale E195-E2, che fa il suo debutto pubblico con una nuova livrea: la Tech Eagle livery, che riflette caratteristiche di alta tecnologia, performance eccellenti, efficienza e bassa rumorosità. Altri velivoli in mostra includono il Praetor 600, l’executive jet tecnologicamente più avanzato della sua categoria, il C-390 Millennium multi-mission military tactical transport aircraft e l’A-29 Super Tucano training, aerial interception and surveillance aircraft.

Eve Air Mobility esporrà il full-size model dell’electric vertical take-off landing (eVTOL) vehicle cabin nel padiglione dedicato alla advanced air mobility. Eve offrirà ai visitatori un’esperienza di realtà virtuale della eVTOL cabin allo stand n. 87″, afferma Embraer.

“La nostra forte presenza al Dubai Airshow riflette il crescente interesse del Medio Oriente per i prodotti, i servizi e le soluzioni ad alta tecnologia di Embraer”, ha affermato Francisco Gomes Neto, Presidente e CEO di Embraer. “La nostra costante espansione nella regione, così come in altre regioni del mondo, è il risultato diretto della nostra innovazione sempre più competitiva e della nostra capacità di soddisfare le più diverse esigenze dei clienti”.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)