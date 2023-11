Embraer pubblica i risultati del terzo trimestre 2023

Embraer ha consegnato 43 jets nel terzo trimestre, di cui 15 commercial aircraft e 28 executive jets (19 light e 9 mid-size). Il numero totale di consegne rappresenta un aumento del 30% rispetto al 3Q22 e un aumento del 33% Year to Date (YTD).

I ricavi hanno raggiunto 1,284 miliardi di dollari nel trimestre (38% in più rispetto al 3Q22 e pari al 2Q23). I ricavi da inizio anno rappresentano un aumento del 29% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Tutte le Business Unit hanno registrato ricavi e volumi più elevati anno su anno (YoY), con il principale punto di forza in Commercial Aviation, che ha rappresentato una forte crescita del 68% YoY.

Adjusted EBIT del 7,8% rispetto al 5,4% nel 3Q22, grazie ai maggiori volumi in tutte le business unit.

Il firm order backlog ha chiuso il terzo trimestre 2023 a 17,8 miliardi di dollari, il livello più alto in un anno, trainato dalle maggiori vendite in Commercial Aviation. Il portafoglio ordini per Commercial Aviation è aumentato da 8 miliardi di dollari a 8,6 miliardi di dollari rispetto al secondo trimestre 202323, con 42 aeromobili venduti nel 2023. Services & Support ha raggiunto 2,8 miliardi di dollari nel trimestre, il volume più alto mai registrato nella business unit. Il forte portafoglio ordini di Executive Aviation, pari a 4,3 miliardi di dollari, evidenzia il sostegno della domanda arretrata.

I ricavi consolidati di 1,284 miliardi di dollari nel terzo trimestre hanno rappresentato un aumento del 38% su base annua, spiegato principalmente da Commercial Aviation.

Commercial Aviation ha registrato una crescita dei ricavi del 68% su base annua a 424,9 milioni di dollari grazie al maggior numero di consegne. I ricavi di Executive Aviation sono stati pari 339,9 milioni di dollari, superiori del 25% rispetto al terzo trimestre 2022, con un aumento dei volumi e del mix di consegne.

Ricavi per Defense & Security pari a 133,1 milioni di dollari, superiori del 40% su base annua.

Services & Support revenue pari a a 365,8 milioni di dollari, registrando una crescita per 2 trimestri consecutivi, pari ad un aumento su base annua del 24%.

Escludendo le voci straordinarie, l’Adjusted EBIT del terzo trimestre 2023 è stato pari a 100,1 milioni di dollari e l’Adjusted EBIT margin è stato del 7,8%.

L’utile netto attribuibile agli azionisti di Embraer e l’utile per ADS per il terzo trimestre 2023 sono stati rispettivamente di 61,0 milioni di dollari e 0,3322 dollari per azione, rispetto a una perdita di (30,2) milioni di dollari e (0,1644) per ADS nel 3Q22. Escludendo gli effetti straordinari, l’adjusted net income è stato di 32,9 milioni di dollari, rispetto ai 24,5 milioni di dollari nel terzo trimestre 2022, con un incremento del 34% su base annua.

L’Adjusted free cash flow per il terzo trimestre 2023 è stato di 44,0 milioni di dollari, indicando un trend positivo per il 2023, anche con scorte più elevate a causa di maggiori consegne nel quarto trimestre.

(Ufficio Stampa Embraer)