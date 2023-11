Qatar Airways collabora con United for Wildlife

Qatar Airways annuncia oggi il suo impegno come compagnia aerea partner ufficiale di United for Wildlife (UfW), un’iniziativa che mira a contrastare il commercio illegale di animali selvatici e a proteggere le specie in via di estinzione, fondata dal Principe William e dalla Royal Foundation of The Prince and Princess del Galles nel 2014. Questa prestigiosa partnership sottolinea l’impegno costante di Qatar Airways per la conservazione della fauna selvatica. Qatar Airways e United for Wildlife porteranno avanti campagne attorno alla loro missione condivisa di combattere il commercio illegale di animali selvatici.

Il Qatar Airways Group Chief Executive, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Il commercio illegale e insostenibile di animali selvatici minaccia la nostra biodiversità globale e rappresenta un rischio per la salute e la sicurezza, in particolare nelle comunità emarginate. Stiamo adottando misure per interrompere questo commercio illecito al fine di conservare la biodiversità e salvaguardare i nostri delicati ecosistemi. In qualità di Official Airline Partner, riteniamo che questa partnership innovativa con United for Wildlife dimostri il nostro impegno nei confronti della Dichiarazione di Buckingham Palace e rappresenti un altro passo importante nel nostro impegno a proteggere la fauna selvatica. United for wildlife ha riunito diverse aziende in un approccio collaborativo unico che condivide la nostra stessa missione. Rimaniamo impegnati a collaborare con i nostri stakeholder per aumentare la consapevolezza dell’impatto sul commercio illegale di animali, lavorando instancabilmente per realizzare l’iniziativa Qatar Airways Cargo – WeQare Rewild the Planet, per proteggere le specie più vulnerabili del nostro pianeta”.

Amanda Berry OBE, CEO della Royal Foundation of The Prince and Princess of Wales, ha dichiarato: “In qualità di membro fondatore della nostra task force sui trasporti nel 2016, Qatar Airways ha una partnership di lunga data con United for Wildlife e ha costantemente dimostrato impegno nella lotta contro il traffico illegale di animali selvatici in tutto il mondo. Sono stati la prima compagnia aerea a completare la certificazione IATA IEnvA IWT e hanno implementato diverse iniziative per aiutare a prevenire il traffico di animali selvatici attraverso la loro rete. Il maggiore livello di supporto di Qatar Airways in qualità di Official Airline Partner è un altro esempio del loro impegno nello sradicare questo commercio dannoso e nel preservare la biodiversità per le generazioni future”.

Qatar Airways Cargo ha lanciato la sua WeQare chapter: Rewild the Planet corporate sustainability initiative nel 2020.

La partecipazione della compagnia aerea allo United for Wildlife Global Summit di Singapore è in linea con le sue iniziative e responsabilità di sostenibilità e incoraggia altre organizzazioni e individui a unirsi al loro impegno per preservare la preziosa biodiversità del pianeta.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)