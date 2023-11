Emirates: decollano da Dubai i primi voli con SAF

Sono decollati da Dubai International Airport (DXB) i primi voli Emirates operanti con sustainable aviation fuel (SAF) fornito da Shell Aviation. Il volo Emirates EK 412 diretto a Sydney il 24 ottobre è stato tra i primi ad operare con SAF.

Shell ha fornito 315.000 galloni di SAF miscelato da utilizzare presso l’hub della compagnia aerea a Dubai. Questa prima fornitura in assoluto di SAF per Emirates a Dubai ha consentito alla compagnia aerea di alimentare una serie di missioni nel corso delle ultime settimane.

La miscela SAF fornita da Shell al sistema di rifornimento di DXB Airport era composta da un rapporto del 40% di SAF puro e del 60% di Jet A-1 convenzionale. Le caratteristiche chimiche con questo rapporto sono identiche al jet fuel convenzionale e possono essere perfettamente integrate nell’infrastruttura esistente dell’aeroporto e nei motori dell’intera flotta Emirates, senza modifiche necessarie.

Nella sua forma pura, il SAF riduce le emissioni di gas serra fino all’80% nel corso del suo ciclo di vita rispetto al jet fuel convenzionale. Emirates ha inoltre monitorato la consegna, l’utilizzo e i vantaggi ambientali di SAF attraverso Avelia, Shell Aviation’s blockchain powered book and claim solution.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Stiamo portando avanti misure proattive per consentire voli più sostenibili ora e in futuro, e potenziare i voli dal nostro hub di Dubai è solo uno dei passi che abbiamo intrapreso per ridurre le emissioni e aiutare concretamente i nostri clienti a ridurre al minimo la propria impronta di carbonio. Abbiamo ancora una lunga strada da percorrere e speriamo che la nostra partnership con Shell Aviation ispiri più produttori a colmare le lacune nell’offerta e a rendere il SAF prontamente disponibile nei principali hub come Dubai, così come in altri punti della nostra rete”.

Jan Toschka, presidente di Shell Aviation, ha dichiarato: “Emirates e Shell hanno una lunga storia di collaborazione e siamo entusiasti di continuare questo viaggio insieme per consentire l’utilizzo del SAF negli Emirati Arabi Uniti. Questa prima fornitura in assoluto di SAF a Emirates a Dubai è un esempio di ciò che si può ottenere quando diverse parti della catena del valore dell’aviazione si uniscono. La nostra speranza è che questa pietra miliare possa ispirare ulteriori progressi nell’adozione del SAF in tutto il settore dell’aviazione negli Emirati Arabi Uniti e nella regione più ampia”.

All’inizio di quest’anno Emirates e Shell hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) per esplorare aree di collaborazione relative ai viaggi sostenibili e alle esperienze di viaggio guidate dalla tecnologia. Emirates e Shell hanno concordato di valutare congiuntamente i meccanismi per ridurre le emissioni di viaggio per Shell business travel requirements, e la compagnia aerea sta attualmente utilizzando la piattaforma Avelia per consentire il monitoraggio trasparente dei vantaggi ambientali del SAF per i suoi clienti. Esploreranno anche modi per migliorare l’esperienza di viaggio offrendo prodotti personalizzati rilevanti per i viaggiatori aziendali di oggi attraverso nuove tecnologie tra cui New Distribution Capabilities (NDC). Lo sviluppo da parte di Emirates di queste nuove opzioni in NDC offre a Shell l’opportunità di essere uno dei primi ad adottare questa tecnologia.

Gli sforzi di lunga data di Emirates sono stati e continuano ad essere radicati in azioni tangibili e significative in tre aree di interesse che costituiscono il suo quadro ambientale: riduzione delle emissioni, consumo responsabile e conservazione della fauna selvatica e degli habitat. Quest’anno, la compagnia aerea ha annunciato l’istituzione di un fondo di 200 milioni di dollari per progetti di ricerca e sviluppo (R&S) incentrati sulla riduzione dell’impatto dei combustibili fossili nell’aviazione commerciale, che rappresenta uno dei maggiori impegni di qualsiasi compagnia aerea sulla sostenibilità. Nei prossimi tre anni, Emirates identificherà partnership con organizzazioni leader che lavorano su soluzioni e tecnologie avanzate riguardanti i carburanti e l’energia.

Emirates ha operato il primo 100% SAF-powered demonstration flight a gennaio. La compagnia aerea si è impegnata attivamente per rafforzare la ricerca sulla comprensione da parte del settore dell’uso di SAF in miscele più elevate, delle sue prestazioni, sicurezza e affidabilità, supportando la standardizzazione e la futura certificazione di 100% SAF, che attualmente non è ancora approvato per l’uso commerciale regolare.

La compagnia aerea ha iniziato a utilizzare SAF per la prima volta nel 2017, quando ha alimentato un volo da Chicago, e da allora anche voli da Stoccolma, Parigi, Lione e Oslo hanno operato con SAF misto.

Emirates partecipa a una serie di gruppi di lavoro dell’industria e del governo degli Emirati Arabi Uniti, insieme a impegni in corso con le parti interessate per aiutare a scalare la produzione e la fornitura di SAF.

