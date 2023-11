Etihad Airways svela le lounge nel nuovo Terminal A di Abu Dhabi International

Etihad Airways ha inaugurato le lounge premium di punta nel nuovo Terminal A dell’Abu Dhabi International Airport. “Etihad ha operato il primo volo commerciale del Terminal A il 31 ottobre (leggi anche qui) e le nuove lounge sono rivelate prima della transizione completa della compagnia aerea al nuovo Terminal, che avrà luogo gradualmente tra il 9 e il 14 novembre.

Le nuove lounge di Etihad si estendono su tre piani del lato nord del Terminal A, tra i moli C e D. Le lounge First e Business offrono una gamma di opzioni per la ristorazione, spazi relax e intrattenimento per soddisfare tutti gli ospiti, incluso lo straordinario Constellation Bar sul Roof Lounge”, afferma Etihad Airways.

“Durante la progettazione delle Etihad Lounge nella nostra nuova casa, il Terminal A, i nostri team hanno pensato ad ogni dettaglio, garantendo un’esperienza che delizierà i nostri ospiti dal momento in cui varcano la soglia”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad.

“La lounge è un aspetto estremamente importante del viaggio dei nostri ospiti e volevamo curare un’esperienza straordinaria che li spingerà a voler volare di nuovo presto. Nel vero stile Etihad, siamo stati innovativi con il design e offriremo una selezione di esperienze memorabili sia che i nostri ospiti scelgano di rilassarsi, concedersi varie opzioni ristorative o godersi un drink rinfrescante presso l’esclusivo Constellation Bar”, ha continuato.

“Le lounge Etihad sono accessibili agli ospiti che volano in The Residence, First e Business Class di Etihad e ai membri Etihad Guest con status di livello idoneo. Gli ospiti che volano in Economy e desiderano usufruire dell’esclusivo spazio lounge possono acquistare l’accesso alla Business Lounge di Etihad in base alla disponibilità.

La Lounge è situata in una posizione comoda con accesso a tre gate che offrono l’imbarco diretto nella lounge su voli selezionati, il che significa che gli ospiti nelle cabine premium possono imbarcarsi direttamente dalla Lounge per comodità e velocità.

La lounge Business Class di Etihad offre una vasta gamma di esperienze culinarie. Liwan Global Dining è il ristorante informale aperto tutto il giorno dell’Etihad Lounge che offre un’ampia scelta con postazioni di cucina dal vivo, cucina degli Emirati e del Medio Oriente, insieme a specialità internazionali ispirate alle destinazioni verso cui vola Etihad.

Gli ospiti possono anche scegliere di cenare presso il Roof Lounge in periodi selezionati e gustare un buffet internazionale di piatti caldi e freddi.

Per coloro che preferiscono qualcosa di più leggero, ci sono diverse postazioni nella lounge dove gli ospiti possono servirsi da una selezione di snack e bevande calde e fredde.

L’esclusiva First Lounge offre una lobby dedicata alla reception per gli ospiti più esclusivi di Etihad e un ascensore privato per accedere alla Rooftop Lounge all’ultimo piano del complesso. La sala da pranzo della First Lounge offre un’esperienza culinaria elevata con pasti à la carte e una selezione di vini raffinati e boutique consigliati da esperti interni.

In The Parlour for First i clienti potranno gustare una selezione di pasticcini, dessert e un’esperienza di tè esclusiva in un ambiente elegante.

Per il massimo relax, le First class Private Suites sono a disposizione degli ospiti per lavorare, rilassarsi e cenare in completa privacy. Le suite private sono gratuite per gli ospiti che volano in The Residence e possono essere prenotate da tutti gli altri ospiti della First Class lounge”, prosegue Etihad Airways.

“Oltre alle lounge di First e Business class nelle Partenze, gli ospiti premium che arrivano ad Abu Dhabi con pre-booked chauffeur services saranno invitati a visitare l’Etihad Chauffeur Lounge per fare una doccia, rinfrescarsi o semplicemente prendere uno spuntino veloce o un drink prima di incontrare il loro autista”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)