easyJet: in vendita i voli della nuova rotta Pisa – Barcellona

Per offrire ai passeggeri toscani ancora più scelta in vista della prossima estate, easyJet ha arricchito ulteriormente la propria offerta di viaggio mettendo in vendita una nuova rotta internazionale in partenza dall’aeroporto Galileo Galilei e diretta a Barcellona.

“Città cosmopolita, divertente e ricca di cultura, da oggi Barcellona si aggiunge così all’ampio portafoglio di mete raggiungibili dall’aeroporto pisano, affiancandosi alle già disponibili Amsterdam, Berlino, Bristol, Londra (Gatwick e Luton), Manchester, Parigi (Charles de Gaulle e Orly) e Porto.

La nuova rotta estiva sarà disponibile dal 26 giugno e, ogni mercoledì e sabato, permetterà ai viaggiatori toscani di partire alla scoperta di una delle più belle e affascinanti città del continente, regalandosi un assaggio di estate alla vista di sole, splendide spiagge e affascinanti quartieri architettonici.

La rotta è in vendita da oggi sul sito easyJet.com, sull’app mobile e sui canali GDS della compagnia”, afferma easyJet.

Lorenzo Lagorio, Country Manager di easyJet Italia ha commentato: “E’ con grande soddisfazione che oggi annunciamo la messa in vendita della rotta Pisa-Barcellona. Con questa nuova rotta, che sarà operativa dal prossimo 26 giugno, salgono a 10 le destinazioni raggiungibili con easyJet dall’aeroporto di Pisa per la stagione estiva 2024: un’offerta ricca e variegata capace di soddisfare ogni tipo di viaggiatore”.

“Dopo il recente annuncio delle nuove rotte operate da easyJet che arricchiscono i collegamenti di Pisa con il resto d’Europa, siamo davvero entusiasti dell’annuncio della messa in vendita dei biglietti per Barcellona. Il settore aereo anticipa sempre le stagioni e per questo ci stiamo impegnando, grazie alla solida collaborazione con le compagnie aeree, per garantire un’offerta sempre più ampia ai nostri passeggeri che già stanno programmando nuovi viaggi per l’estate 2024”, ha dichiarato Toscana Aeroporti.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)