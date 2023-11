ITA Airways riafferma il suo impegno nel Regno Unito con tre voli giornalieri per Milano Linate dal London City Airport

ITA Airways ha riaffermato il suo impegno nel Regno Unito con un servizio tre volte al giorno tra Milano Linate (LIN) e London City Airport (LCY), in risposta alla significativa domanda per la rotta da parte di viaggiatori d’affari e di piacere.

“La compagnia di bandiera italiana introdurrà inoltre un servizio giornaliero aggiuntivo nel gennaio 2024, portando a 24 il numero totale di rotazioni settimanali per Milano. I passeggeri beneficeranno dell’impareggiabile vicinanza di entrambi gli aeroporti volando da e per gli aeroporti più centrali di Londra e Milano.

La rotta collega anche due dei principali centri finanziari europei ed è utilizzata da molti viaggiatori d’affari e da grandi aziende tra cui JP Morgan, Barclays e Credit Suisse.

ITA Airways opererà un aereo single-aisle da 125 passeggeri, dotato di sedili ampi, ampio spazio e di ampi finestrini. L’aereo è dipinto nei caratteristici colori blu dell’Italia ed è la prima volta che ITA Airways opera con la propria livrea dal rebranding dello scorso anno”, afferma ITA Airways.

Andrew Hodges, Chief Commercial Officer, London City Airport, ha dichiarato: “Milano era in precedenza una delle nostre cinque rotte con le migliori prestazioni e recentemente abbiamo riscontrato un’enorme domanda repressa da parte dei nostri passeggeri, quindi siamo lieti offrire un maggiore accesso alla città”.

Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer ITA Airways e CEO Volare, ha dichiarato: “Siamo lieti di operare a London City, una delle destinazioni preferite per i clienti business che lavorano nella capitale britannica. Siamo inoltre particolarmente orgogliosi di accompagnare i nostri passeggeri con il nostro nuovissimo Airbus, che è appena entrato a far parte della flotta. Il Regno Unito è un mercato strategico per ITA Airways, che opera fino a un massimo di 90 voli settimanali andata e ritorno tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate”.

I voli per Milano Linate da LCY si aggiungono al servizio settimanale BA CityFlyer per Milano Linate (LIN) la domenica.

LCY è l’aeroporto più centrale di Londra ed è conosciuto a livello internazionale per la puntualità, la velocità del servizio e la customer experience.

L’anno scorso, LCY ha ottenuto due riconoscimenti come Best UK airport. Nel 2023, LCY è stato citato in Time Out come l’aeroporto più efficiente del Regno Unito.

ITA Airways partecipa al World Travel Market Europe a Londra

ITA Airways partecipa come exhibitor al World Travel Market Europe, l’evento dedicato al leisure travel che si terrà a Londra dal 6 all’8 novembre. Quest’anno alla sua 44ª edizione, l’evento è ospitato nel centro espositivo ExCel e sarà l’occasione per la Compagnia di presentare il proprio marchio, il network e le novità della stagione winter ai principali protagonisti dell’industria turistica europea e globale.

ITA Airways sarà presente insieme a ENIT (Ente Nazionale Italiano per il Turismo), agli enti turistici e alle compagnie di viaggio che operano in tutta Italia. Presso lo stand di ITA Airways EUROPE N3 300, il team locale accoglierà gli ospiti, i tour operator, gli agenti del settore leisure e le società di gestione del travel.

Il World Travel Market di Londra è l’evento internazionale leader nel mercato travel che apre opportunità di business per i professionisti del turismo inbound e outbound. È il luogo principale in cui gli esperti di viaggi si riuniscono per entrare in contatto con le aziende di riferimento nel settore e approfondire le loro attività e i dati sulle destinazioni e i prodotti di tendenza.

“Novità principale della Compagnia è l’avvio del collegamento diretto da Milano Linate a London City operato con il nuovo Airbus A220-100 (leggi anche qui), con 3 frequenze giornaliere che diventeranno 4 a partire da gennaio. Ciò consentirà alla Compagnia di offrire ai passeggeri un totale di 48 voli settimanali da e per la capitale britannica. L’A220-100, intitolato a Fiona May, è il più piccolo jet liner tra gli aeromobili commerciali Airbus. Si tratta di un aeromobile particolarmente adatto ai collegamenti di breve raggio grazie alla sua efficienza e ai livelli di comfort. Inoltre, grazie alle sue dimensioni ridotte risulta particolarmente adatto a volare su London City, uno scalo dove le condizioni operative richiedono l’utilizzo di aeromobili più piccoli dotati di particolari tecnologie.

L’UK è un mercato strategico per ITA Airways che continua a garantire i collegamenti su London City, destinazione privilegiata dalla clientela business che lavora nella metropoli londinese. L’offerta di ITA Airways per il mercato britannico prevede fino ad un massimo di 90 voli settimanali (andata e ritorno) tra Londra e i suoi due hub: Roma Fiumicino e Milano Linate. Oltre ai collegamenti giornalieri da Milano Linate, la Compagnia offre collegamenti giornalieri da Roma Fiumicino a London Heathrow“, afferma ITA Airways.

“ITA Airways prosegue inoltre nella strategia di ampliamento del proprio network: nella stagione invernale opererà infatti 52 destinazioni, di cui 12 intercontinentali, 23 internazionali e 17 nazionali. Due le nuove rotte intercontinentali, Rio de Janeiro e Malè (Maldive), che si aggiungono ai collegamenti di lungo raggio su New York, Boston, Miami, Los Angeles, Washington, San Francisco, San Paolo, Buenos Aires, Tokyo e Nuova Delhi.

Tutti i voli ITA Airways possono essere acquistati sul sito ita-airways.com, presso il Call Center ITA Airways, le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: Andrew Baker – ITA Airways)