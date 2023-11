Emirates celebra un decennio di voli a Sialkot

Emirates annuncia una pietra miliare significativa nella sua storia in Pakistan. Questo mese Emirates celebra il decimo anniversario dei servizi passeggeri e cargo a Sialkot. “Negli ultimi dieci anni Emirates si è saldamente affermata come attore chiave in questa regione dinamica, supportando i viaggi e la circolazione delle merci con dedizione e impegno senza pari.

Da dieci anni Emirates collega la città industriale di Sialkot con il mondo attraverso i suoi servizi diretti per Dubai, la città hub della compagnia aerea, e una connettività senza soluzione di continuità. Con il volo inaugurale per Sialkot nel novembre 2013, la città è diventata il quinto punto pakistano nel network Emirates.

Emirates ha avuto un impatto trasformativo su Sialkot, fornendo un gateway alternativo al triangolo delle esportazioni del Pakistan, che comprende Gujrat, Sialkot e Gujranwala. Sialkot, rinomata per la sua eccellenza manifatturiera nella produzione di articoli sportivi, abbigliamento e capi in pelle, tra gli altri, ha beneficiato in modo significativo dei servizi cargo di Emirates. Emirates SkyCargo ha svolto un ruolo fondamentale nell’esportazione di oltre 41.000 tonnellate di merci, oltre alle importazioni di oltre 1.400 tonnellate.

Con sette voli settimanali che collegano Sialkot a destinazioni globali, Emirates è diventata parte integrante del panorama aeronautico della città, trasportando più di 1,5 milioni di passeggeri sulle rotte da e per Sialkot nell’arco di dieci anni. Nello stesso periodo, Emirates ha operato più di 5.500 voli da e per Sialkot”, afferma Emirates.

In occasione del decimo anniversario di attività della compagnia aerea a Sialkot, Mohammed Alhashmi, Emirates’ Vice President for Pakistan, ha dichiarato: “Sialkot è un punto importante nella nostra rete in Pakistan e siamo lieti di aver collegato passeggeri e produttori con la nostra rete globale utilizzando i nostri servizi impareggiabili. Per dieci anni, siamo andati sempre più rafforzandosi in Pakistan, affermandoci come una compagnia aerea affidabile per un ampio segmento di viaggiatori, oltre agli esportatori di merci. Desideriamo inoltre ringraziare tutti i nostri partner e i principali stakeholder per il loro contributo al successo delle nostre operazioni nel corso degli anni”.

“Emirates e il Pakistan condividono un rapporto speciale, che risale a quasi 38 anni fa, quando il suo primo volo da Dubai atterrò a Karachi il 25 ottobre 1985. Da allora, questa storica partnership ha continuato a fiorire con Emirates che attualmente opera oltre 50 voli settimanali verso cinque città pakistane tra cui Karachi, Islamabad, Lahore, Peshawar e Sialkot, che continuano a essere parte integrante del network della compagnia aerea”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)