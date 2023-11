Eve nomina gli eVTOL Avionics, Flight Controls and Thermal Management System Suppliers

Eve Air Mobility ha nominato tre nuovi fornitori per i suoi electric vertical takeoff and landing (eVTOL) aircraft. Garmin® fornirà l’avionica per l’aereo mentre Liebherr Aerospace fornirà i flight controls actuators. Intergalactic fornirà il thermal management system.

“Non vediamo l’ora di lavorare con ciascuno dei nostri fornitori mentre progrediamo con lo sviluppo dell’eVTOL”, ha affermato Johann Bordais, CEO di Eve Air Mobility. “Ciascuno dei nostri fornitori è sottoposto a un controllo molto rigoroso che valuta non solo le prestazioni e la qualità del suo prodotto, ma anche la sua dedizione al miglioramento continuo, al supporto e alla soddisfazione del cliente. Ci auguriamo di poter instaurare un rapporto di lavoro a lungo termine con ciascuno dei nostri fornitori”.

Garmin fornirà il G3000® Integrated Flight Deck per l’eVTOL di Eve, dotato di large-format, light weight, high-resolution glass displays che si integrano perfettamente con gli Eve vehicle management and flight control systems. Adattata alle esigenze degli aerei eVTOL, l’intuitiva touchscreen interface del flight deck riduce il carico di lavoro del pilota, fornendo accesso diretto a una suite completa di funzionalità avioniche tra cui integrated flight management system, NAV/COM radios, transponder, audio management e accesso a un’ampia gamma di applicazioni tra cui checklists, charts, synoptics, full-featured maps.

Liebherr svilupperà electromechanical actuators (EMA) per i fly-by-wire flight controls dell’eVTOL di Eve. Liebherr è ben nota per la sua esperienza nella produzione di azionamenti affidabili, fondamentali per questo tipo di tecnologia. Gli attuatori saranno alimentati dall’impianto elettrico dell’aeromobile e la tecnologia garantirà prestazioni elevate, configurabilità e una manutenzione più semplice.

Intergalactic fornirà il thermal management system che manterrà un intervallo di temperatura ottimale per le apparecchiature, comprese batterie e altri componenti elettronici. Il sistema contribuirà inoltre a garantire una temperatura confortevole all’interno della cabina dell’aeromobile.

I tre nuovi fornitori si aggiungono ai tre annunciati al Paris Air Show la scorsa estate. Nidec Aerospace LLC, una joint venture tra la giapponese Nidec Corporation e la brasiliana Embraer, fornirà l’electric propulsion system per l’eVTOL di Eve, mentre BAE Systems fornirà l’energy storage system. DUC Hélices Propellers fornirà rotors and propellers.

L’eVTOL di Eve utilizza una lift+cruise configuration con otto eliche dedicate per il volo verticale e ali fisse per volare in crociera, senza alcun cambiamento nella posizione di questi componenti durante il volo. L’ultimo concetto include un electric pusher con dual electric motors, che forniscono ridondanza di propulsione, garantendo allo stesso tempo prestazioni e sicurezza elevate. Pur offrendo numerosi vantaggi tra cui minori costi operativi, minor numero di parti, strutture e sistemi ottimizzati, è stato sviluppato per offrire una spinta efficiente con un basso livello di rumorosità.

A luglio, la società ha annunciato che il suo primo impianto di produzione eVTOL sarà situato nella città di Taubaté, nello stato di San Paolo, in Brasile. L’azienda ha iniziato l’assemblaggio del suo primo prototipo di eVTOL su larga scala, che sarà seguito da una campagna di test nel 2024. L’eVTOL di Eve dovrebbe iniziare le consegne ed entrare in servizio nel 2026.

Allo stesso tempo, Eve continua a sviluppare un portafoglio completo di servizi e soluzioni operative, incluso un esclusivo Urban Air Traffic Management (Urban ATM) software per ottimizzare e scalare le Urban Air Mobility operations in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Eve – Embraer – Photo Credits: Eve – Embraer)