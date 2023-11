News Brevi – 07.11.2023

A CENTOCELLE LA CERIMONIA PER I PRIMI 100 ANNI DELLA CONSEGNA DELLA BANDIERA DI GUERRA DELL’AERONAUTICA MILITARE – Si è tenuta martedì 7 novembre, presso l’aeroporto militare di Roma Centocelle, alla presenza del Capo di Sato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, la cerimonia dei 100 anni dalla consegna della Bandiera di Guerra all’Aeronautica Militare. La cerimonia, tenuta presso il monumento dedicato ai Caduti, ha avuto inizio con l’alzabandiera solenne, accompagnato dalle note dell’Inno nazionale eseguito dalla Banda dell’Aeronautica Militare. A seguire, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, insieme al Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma (COMAER), Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, ha assistito alla deposizione di una corona alla base del monumento, in segno di doveroso rispetto nei confronti di chi, a difesa del Paese, ha dedicato la sua vita fino all’estremo sacrificio. La solennità del momento è stata suggellata dalle parole del Gen. Goretti che, con un breve excursus storico, ha voluto ricordare come “era il 4 novembre del 1923 quando proprio in questo aeroporto il Tricolore venne consegnato, da parte del Comandante del Raggruppamento Aerostieri e Dirigibilisti al futuro Capo di Stato Maggiore della Regia Aeronautica, Generale Pier Ruggero Piccio”. Riferendosi poi al ruolo di custode silente della memoria dei nostri Caduti incarnato dalla Bandiera, il Generale ha sottolineato come “questo drappo racchiude l’idea di Patria e i principi fondanti del nostro essere militari al servizio delle Istituzioni e della collettività, ispirando valori che ci accomunano e ci ispirano nell’agire quotidiano, permettendo di elevarci verso quegli ideali che debbono necessariamente far parte del nostro patrimonio culturale”. Fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale, la Bandiera era stata custodita in un forziere ligneo, oggi esposto presso il Museo di Vigna di Valle. Dopo il referendum istituzionale venne poi modificata per rappresentare la Repubblica e posta, con tutte le decorazioni ed i riconoscimenti attribuiti, in una apposita teca di vetro presso Palazzo Aeronautica, a Roma (Ufficio Stampa Aeronautica Militare)

AIRBUS: ORDINI E CONSEGNE NEL MESE DI OTTOBRE 2023 – Airbus ha comunicato gli ordini e le consegne di aeromobili commerciali per il mese di ottobre 2023. A ottobre 2023 sono state effettuate 71 consegne a 42 clienti. Ordini lordi nel mese pari a 119 aerei. Consegne nel 2023 ad oggi: 559 aeromobili a 81 clienti nell’anno.

POGGIPOLLINI S.p.A. FIRMA ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI HOUSTON PRECISION FASTENERS – Poggipolini Spa, leader mondiale nella progettazione e produzione di organi di fissaggio critici stampati a caldo e parti meccaniche ad altissima precisione in titanio e leghe speciali, con clienti come Leonardo, Boeing, Safran e Ferrari, annuncia di aver firmato l’accordo definitivo per l’acquisizione della società Houston Precision Fasteners (“HPF”). Con sede a Houston, Texas, HPF è leader nella produzione di fissaggi critici e speciali, stampati a caldo, ed in componenti meccanici di precisione. Negli anni HPF si è imposta come supplier di riferimento per player principali nel mercato statunitense dell’aerospazio e della difesa, come SpaceX, Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin, Bombardier Aerospace, Axiom, Northrop Grumman, Bell e da distributori leader della supply chain. La visione della Poggipolini Spa di accelerare la propria crescita e di potenziare una proposta di valore innovativa nell’intera catena del valore del mercato Aerospaziale è marcatamente espressa in questa acquisizione strategica, specialmente nei settori dello Spazio e della Difesa. Houston Precision Fasteners, con la sua presenza consolidata in Houston, porterà preziosa conoscenza del mercato, una clientela in rapida espansione e un team di esperti professionisti.

#LETSGETLOST – SPECIAL EDITION: WIZZ AIR PORTA I PASSEGGERI ITALIANI VERSO UNA DESTINAZIONE SCONOSCIUTA – Wizz Air informa: “Wizz Air torna con un’edizione molto speciale del suo concorso #LetsGetLost, che offre l’imperdibile opportunità di vincere un misterioso viaggio verso l’ignoto. Un volo Wizz Air, in partenza da Milano il 17 novembre, ospiterà a bordo i passeggeri più avventurosi per un viaggio di un giorno verso una destinazione sconosciuta, e non mancheranno sorprese per rendere il tutto ancora più elettrizzante. Solo una volta atterrati i passeggeri capiranno dove sono stati “wizzati”. Questa edizione speciale di un giorno fa seguito al primo Get Lost Italy tenutosi a marzo di quest’anno, dove 100 fortunati passeggeri hanno preso un volo dall’aeroporto Marco Polo di Venezia senza sapere dove sarebbero atterrati. Solo una volta giunti a destinazione, i vincitori hanno scoperto di essere arrivati a Riyadh, in Arabia Saudita, prima tappa della loro emozionante avventura organizzata da Wizz Air in collaborazione con l’Ente del Turismo dell’Arabia Saudita. Per partecipare e avere la possibilità di unirsi alla nuova avventura, gli utenti devono postare una foto su Instagram entro il 12 novembre, spiegando cosa significhi essere italiani, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #WizzAirLetsGetLost. I concorrenti devono avere un profilo pubblico e devono essere residenti in Italia”. Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager of Wizz Air, ha detto: “Dopo il grande successo di marzo, abbiamo deciso di offrire nuovamente questa straordinaria esperienza ai nostri clienti italiani. Le testimonianze dei passeggeri entusiasti sono ciò che ci ha reso più orgogliosi e siamo ansiosi di vedere quali saranno le reazioni questa volta. Noi di WIZZ crediamo che ogni viaggio, ogni incontro e ogni esperienza lascino il segno e contribuiscano a definirci come persone. In qualità di compagnia aerea con uno dei network di destinazioni più unici d’Europa, siamo felici di accompagnare ogni giorno i nostri passeggeri in viaggi che lascino nuovi ricordi e diano vita a momenti indimenticabili”.

SABRE E TRAINLINE PARTNER SOLUTIONS OFFRONO L’ACCESSO A CONTENUTI FERROVIARI OTTIMIZZATI – Sabre Corporation, azienda leader nel settore del software e delle tecnologie per l’industria dei viaggi a livello mondiale, e Trainline Partner Solutions (TPS), il ramo B2B di Trainline e distributore leader di contenuti ferroviari globali, hanno annunciato oggi un accordo per portare nuovi contenuti ferroviari multinazionali nel mercato dei viaggi di Sabre. La partnership sottolinea l’importanza del segmento ferroviario in rapida crescita per Sabre, in quanto i viaggiatori cercano opzioni di viaggio più sostenibili e flessibili. Gli operatori ferroviari italiani Trenitalia e Italo, così come SBB Svizzera e la tedesca Deutsche Bahn, saranno i primi fornitori di contenuti ferroviari ad essere messi a disposizione delle agenzie di viaggio collegate a Sabre grazie alla partnership. Focalizzati sulla distribuzione internazionale, i contenuti saranno disponibili esclusivamente al di fuori dei mercati nazionali dei fornitori. Le ricerche del settore indicano che i viaggi in treno sono in crescita dopo la pandemia COVID-19. Uno studio condotto da Trainline Partner Solutions all’inizio di quest’anno ha rivelato che due terzi (67%) delle aziende erano preoccupate per l’impronta di carbonio dei loro viaggi di lavoro nel 2022, e più di sette su dieci (73%) volevano intraprendere più viaggi con modalità di trasporto a bassa emissione di carbonio, come la ferrovia. Questi risultati sono supportati da altri dati: In un sondaggio sui viaggiatori d’affari del Regno Unito nel 2022, commissionato dalla società ferroviaria ad alta velocità HS1, due terzi degli intervistati hanno dichiarato che preferirebbero viaggiare in treno piuttosto che in aereo.

SAS: IL TRAFFICO NEL MESE DI OTTOBRE 2023 – Nel mese di ottobre 2023 hanno viaggiato con SAS 2,2 milioni di passeggeri, il 14% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. La capacità di SAS è aumentata del 15% e gli RPK sono aumentati del 17%, rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor per ottobre è stato del 76%. “La buona domanda di viaggi è continuata anche nel mese di ottobre, con 2,2 milioni di passeggeri che hanno viaggiato con SAS. Ma la notizia ancora più grande e importante è che abbiamo raggiunto una pietra miliare nel nostro piano SAS FORWARD, stipulando un accordo di investimento con il consorzio vincitore dell’exit financing solicitation process. L’investimento dimostra che i nostri nuovi investitori credono in SAS e nel nostro potenziale di rimanere in prima linea nel settore aereo per gli anni a venire”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS.

ITA AIRWAYS: INFORMAZIONI SUI VOLI VERSO ISRAELE – ITA Airways sul suo sito informa: “Al fine di preservare la sicurezza di passeggeri ed equipaggi, i voli da/per Tel Aviv sono stati cancellati fino al 7 gennaio 2024. La situazione è in continua evoluzione, vi preghiamo di verificare lo stato del volo sul sito e APP prima di recarvi in aeroporto”.

EASA AGGIORNA IL SIB ON GSS OUTAGE AND ALTERATIONS – L’EASA ha aggiornato il Safety Information Bulletin (SIB) on Global Navigation Satellite System (GNSS) Outage and Alterations Leading to Navigation / Surveillance Degradation. SIB 2022-02 è stato pubblicato per la prima volta il 17 marzo 2022 e poi aggiornato alla revisione 1 (R1) il 17 febbraio 2023. La revisione 2 è stata pubblicata il 6 novembre 2023 sullo strumento EASA SIB. Ciò fa seguito all’analisi dell’EASA di dati recenti provenienti dalla rete di analisti e da fonti aperte che ha concluso che il jamming e/o lo spoofing del GNSS ha mostrato un ulteriore aumento della gravità del suo impatto, nonché una crescita complessiva dell’intensità e della sofisticazione di questi eventi. Questa revisione fornisce le seguenti informazioni aggiornate: examples of symptoms of suspected GNSS spoofing for aircraft (nessuna modifica); l’elenco delle flight information regions (FIR) più colpite (nessuna modifica); esempi di problemi che un degrado del segnale GNSS (inclusi Satellite Based Augmentation Systems (SBAS) and Ground Based Augmentation Systems (GBAS)) potrebbe generare con l’aggiunta di riferimenti ai Terrain Avoidance and Warning Systems (TAWS); raccomandazioni riviste per civil aviation authorities (CAAs), air traffic management/ air navigation services (ATM/ANS) providers and air operators (compresi gli operatori di elicotteri) con informazioni specifiche su jamming e spoofing di cui gli equipaggi di volo e il personale delle operazioni di volo interessate dovrebbero essere a conoscenza. Novità di questa revisione sono anche le raccomandazioni per i produttori di aeromobili e equipaggiamenti.

JUNRONG LIANG NOMINATO PRESIDENT OF THE ICAO AIR NAVIGATION COMMISSION – Il Council of the International Civil Aviation Organization (ICAO) ha nominato Junrong Liang President of the ICAO Air Navigation Commission (ANC) con un mandato di un anno. La Commissione sviluppa international aviation Standards and Recommended Practices (SARPs) and Procedures for Air Navigation Services (PANS) per l’adozione o l’approvazione del Council. È composto da 19 commissari indipendenti nominati per la loro competenza tecnica nell’aviazione civile. Il mandato di Liang inizia il 1° gennaio 2024. In qualità di presidente dell’ANC, guiderà il lavoro della commissione per gli ICAO’s global plans for safety e per air navigation capacity and efficiency. Membro della Commissione dal settembre 2018, le posizioni del signor Liang nell’ANC hanno incluso il ruolo di First Vice-President and Second Vice-President, e in vari gruppi di lavoro come Chairperson and Vice-Chair. Ha anche contribuito all’ICAO Industry Consultative Forum, all’ANC’s Planning Team e al Council’s Group on Innovation. Prima della sua nomina alla Commissione, Liang ha ricoperto diversi incarichi presso la Civil Aviation Administration of China’s Middle and South Regional Air Traffic Management Bureau, inclusi Director for Safety Management, Deputy Director for Air Traffic Management Operation, and Chief of Technical Business Office. Il signor Liang ha oltre 30 anni di esperienza come air traffic controller.

BRITISH AIRWAYS PRESENTA I MENU FESTIVI PER DIWALI E IL RINGRAZIAMENTO, OLTRE A NUOVE AGGIUNTE ALLA SUA ESPERIENZA A BORDO – Questo mese British Airways ha introdotto una serie di tocchi speciali alla sua esperienza a bordo, tra cui una gamma di dolci per Diwali e piatti ispirati al Ringraziamento per i clienti che viaggiano attraverso la sua rete. Per celebrare la festa delle luci del 12 novembre, la compagnia aerea introduce dolci festivi per i clienti in tutte le cabine dei voli a lungo raggio in entrata e in uscita verso l’India. Il 23 novembre British Airways celebrerà il Ringraziamento su tutti i voli a lungo raggio da e per gli Stati Uniti. I clienti di tutte le cabine potranno scegliere tra un piatto principale e un dessert festivi. British Airways aggiungerà inoltre una serie di prelibatezze speciali in tutte le sue lounge a London Heathrow per celebrare Diwali e il Ringraziamento. Calum Laming, Chief Customer Officer, British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo che molti dei nostri clienti celebreranno il Diwali e il Ringraziamento questo mese, quindi volevamo fare quel qualcosa in più per diffondere un po’ di gioia durante le festività, sia a terra che a 35.000 piedi. Per coloro che festeggiano, vorremmo augurare loro un felice Diwali e un felice Ringraziamento da parte di tutti in British Airways”. La compagnia aerea ha anche introdotto nuovi World Traveller main courses e sta aggiornando il suo secondo servizio alla fine di questo mese, comprese nuove opzioni di colazione calda e leggera su tutti i voli in entrata più brevi dagli Stati Uniti a London Heathrow e London Gatwick. Altrove, British Airways ha anche introdotto nella sua First Cabin Johnnie Walker Blue Label XOrdinaire, un’icona di lusso del whisky scozzese miscelato, scelto appositamente dal Master of Wine della compagnia aerea. La compagnia ha aggiunto nuovi contenuti al suo intrattenimento in volo, incluso il lancio di un canale dedicato a Doctor Who, che presenta 13 acclamati episodi della serie televisiva di fantascienza più longeva al mondo. È stato inoltre aggiunto un Christmas countdown channel che i clienti possono godersi in preparazione alle festività natalizie. British Airways ha recentemente presentato il suo nuovo spot pubblicitario per celebrare Diwali, che è ora in onda in tutto il mondo.

JETBLUE LANCIA NUOVE CONNESSIONI CON I CARAIBI – JetBlue informa: “JetBlue sta rendendo più facile una fuga ai Caraibi con rotte a tariffe più basse e ottimi servizi per i clienti nelle città focus della compagnia aerea Boston, Orlando e Los Angeles. JetBlue offre ai clienti della Florida centrale più scelte verso i Caraibi con due nuove rotte da Orlando per Punta Cana e Santiago nella Repubblica Dominicana. Il lancio di queste nuove rotte rafforza la presenza della compagnia aerea in tutta l’America Latina e nei Caraibi, con JetBlue che diventa l’unica compagnia aerea a servire Santiago con un servizio diretto tutto l’anno da Orlando. JetBlue offre inoltre ai clienti un nuovo volo diretto che collega Orlando a Raleigh, Carolina del Nord, promuovendo la missione della compagnia aerea di affermare JetBlue come national low-fare carrier preferito di Orlando. Dopo il suo servizio inaugurale da New York a St. Kitts questo mese, JetBlue continua a rendere più facile l’accesso alle destinazioni dei Caraibi con due nuove Saturday-service connections da Boston a Grenada e da Los Angeles a Nassau. JetBlue è attualmente l’unica compagnia aerea che offre un servizio diretto tra Boston e l’isola di Grenada e offre un servizio giornaliero diretto per l’isola dall’aeroporto John F. Kennedy (JFK) di New York. JetBlue sta inoltre espandendo il servizio internazionale sulla costa occidentale che collega Nassau, Bahamas con un servizio diretto da Los Angeles, che si aggiunge al servizio giornaliero diretto della compagnia aerea da New York (JFK), Orlando e Fort Lauderdale. JetBlue offre anche periodicamente un servizio giornaliero diretto da Boston. I clienti sia core che Mint rimangono connessi durante tutto il volo con Fly-Fi®1 illimitato, gratuito e veloce. Queste rotte ampliate verso i Caraibi saranno integrate dall’imminente lancio del servizio JetBlue per il Belize a dicembre.

TORNA IN UK L’ADVENT(URE) CALENDAR DI EASYJET – easyJet informa: “Nel Regno Unito easyJet e easyJet Holidays hanno riportato in auge l’Advent(ure) Calendar per il 2023. Pieno di straordinarie esperienze di viaggio ed extra, il prodotto in edizione limitata presenta 12 cassetti, ciascuno contenente regali di viaggio speciali da godersi l’anno prossimo. L’ultima edizione del calendario è andata esaurita in soli due giorni e si prevede che anche questa volta sarà altrettanto richiesta. Il calendario è tornato a grande richiesta dopo che una ricerca ha rivelato che oltre tre quarti (76%) degli inglesi hanno affermato che esplorare il mondo è uno dei loro propositi per il nuovo anno 2024. Il 50% del ricavato della vendita dei calendari andrà all’UNICEF, partner di beneficenza di easyJet”.

SAC: INCREMENTO DEI PASSEGGERI DEL +17% PER IL PONTE DI OGNISSANTI – SAC informa: “Sempre più turisti scelgono la Sicilia come meta per trascorrere il ponte di Ognissanti: + 17% del traffico di passeggeri in più rispetto al 2022. Sono 207 mila i passeggeri nazionali e 103 mila i viaggiatori internazionali infatti che, nel periodo tra sabato 28/10/2023 e lunedì 06/11/2023, hanno scelto l’Aeroporto di Catania come meta di destinazione e partenza per il proprio viaggio durante il ponte del 1° novembre. Lo certificano i nuovi dati elaborati da SAC, la società di gestione dell’Aeroporto di Catania. A fare registrare percentuali maggiori di crescita è stato il comparto internazionale con un +29%: per la precisione, i passeggeri provenienti dall’estero sono stati oltre 100.000 a fronte dei 79.998 del 2022 (+28,8%). Per quanto riguarda, invece, i passeggeri nazionali, il dato supera i 200.000 nel 2023, contro i 184.870 dell’anno precedente, in crescita del 12%. Malta è la destinazione preferita con 32 movimenti (erano 26 nel 2022); seguono Tirana, Bucarest, Budapest e Parigi. Per quel che riguarda le destinazioni nazionali, la Capitale resta la meta favorita, con 160 movimenti contro i 140 dello scorso anno; seguono i due aeroporti di Milano, poi Bologna e Venezia”. “I numeri premiano l’aeroporto di Catania. Il trend, registrato precedentemente, si conferma anche nel lungo ponte di Ognissanti, evidenziando come lo scalo etneo continui ad attirare compagnie aeree, che hanno aumentato le frequenze di molti collegamenti, nazionali e internazionali, e passeggeri, in costante crescita. Un grande risultato per il nostro aeroporto e per il nostro territorio, che può avvantaggiarsi molto dei flussi turistici fuori stagione”, commenta Nico Torrisi, amministratore delegato della SAC.

L’U.S. NAVY SCHIERA LA RTX STORMBREAKER WEAPON SUL F/A-18E/F SUPER HORNET – Raytheon, una società RTX, ha annunciato oggi che l’ U.S. Navy ha schierato la StormBreaker® smart weapon sul F/A-18E/F Super Hornet. L’F/A-18 è il primo aereo approvato dalla Marina statunitense a trasportare StormBreaker. Basandosi sulla conoscenza della messa in campo del F-15E, Raytheon è stata in grado di ridurre il numero di test di volo richiesti, risparmiando tempo e risorse per fornire questa capacità alla Marina degli Stati Uniti. “Le capacità senza precedenti dell’arma forniscono agli aviatori la capacità di colpire bersagli in scenari difficili e dinamici”, ha affermato Paul Ferraro, president of Air Power at Raytheon. “StormBreaker è un ottimo esempio di come stiamo utilizzando le tecnologie digitali per fornire armi avanzate per il dominio aereo, garantendo la continua rilevanza degli aerei di quarta generazione”. StormBreaker è dotato di un innovativo multimode seeker che guida l’arma utilizzando una telecamera a infrarossi, un radar a onde millimetriche e un laser semi-attivo in aggiunta o con la guida del GPS and inertial navigation system guidance. Le dimensioni ridotte di StormBreaker consentono a un minor numero di aerei di colpire lo stesso numero di bersagli rispetto ad armi più grandi che richiedono più jet. Può anche volare per più di 40 miglia per colpire obiettivi terrestri e marittimi in movimento, riducendo la quantità di tempo che gli equipaggi trascorrono in pericolo. L’U.S. Air Force ha dichiarato la capacità operativa iniziale per StormBreaker sull’F-15E Strike Eagle nel 2022, e tutte e tre le varianti dell’F-35 Joint Strike Fighter sono attualmente in fase di test di integrazione con StormBreaker.

LEONARDO CHALLENGE 2023 SEGNA UN NUOVO SUCCESSO – Leonardo Challenge 2023, la sfida di Leonardo volta a promuovere la sostenibilità e la riforestazione, ha visto la partecipazione di migliaia di dipendenti provenienti da tutto il mondo, uniti per una causa comune. Un chiaro segno di come la consapevolezza sull’importanza di prendersi cura dell’ambiente stia crescendo sempre di più. Nel corso degli anni la Leonardo Challenge ha diversificato i suoi obiettivi, affrontando temi cruciali per la società e l’ambiente. Ogni edizione ha portato nuove sfide e ha contribuito a sensibilizzare le persone su tematiche importanti. La prima sfida, Race 2 Space, organizzata nel 2021, metteva in primo piano la salute e il benessere, temi di grande importanza soprattutto considerando il periodo vissuto durante la pandemia da COVID-19. La seconda sfida, il Leonardo World Tour nel 2022, alla quale hanno preso parte gli stakeholder di Leonardo, ha spinto invece alla collaborazione e alla creazione di un senso di appartenenza tra i partecipanti. L’edizione di quest’anno, Leonardo Challenge 2023, si è concentrata sulla protezione dell’ambiente. Lo scopo principale è stato quello di sensibilizzare le persone sull’importanza della riforestazione e della conservazione dell’ambiente. Dal 25 settembre al 1° ottobre, le persone di Leonardo, in tutto il mondo, si sono riunite, sia fisicamente che virtualmente, per partecipare e percorrere insieme il maggior numero di chilometri possibile. È stato un grande successo, che ha coinvolto un numero record di dipendenti pari a 1.754, provenienti da 27 paesi. Il numero di chilometri percorsi è stato pari a 66.817. Leonardo, in collaborazione con l’associazione no profit One Tree Planted, ha aderito a un progetto di riforestazione in Malawi (Africa), impegnandosi a piantare un albero ogni tre chilometri percorsi durante la settimana della sfida, per un totale di circa 22.000 alberi. Il progetto sostenuto da Leonardo interesserà le regioni di Enyezini, Misuku, Kaswiti, Embangwen e prevede azioni mirate alla riforestazione delle zone danneggiate, e alla tutela della biodiversità. Oltre alla piantumazione degli alberi, il progetto prevede di coinvolgere le comunità locali in iniziative formative e di sensibilizzazione sulle risorse sostenibili, sul cambiamento climatico, sull’agro forestazione e sull’uguaglianza di genere. Le attività di piantumazione si svolgeranno tra dicembre 2023 e marzo 2024; la crescita degli alberi sarà monitorata costantemente e Leonardo fornirà via via aggiornamenti sui progressi del progetto.

EASYJET LANCIA 12 NUOVE ROTTE DA 8 AEROPORTI IN UK – easyJet ha annunciato oggi che lancerà dodici nuove rotte da otto aeroporti del Regno Unito, tra cui tre rotte per Alicante in Spagna ed Enfidha in Tunisia, oltre a voli per Reus in Spagna. Le nuove rotte sono: da Londra Luton a Reus, da Bristol a Malta, da Southampton a Alicante, da Southampton a Faro, da Manchester a Reus, da Liverpool a Enfidha, da Newcastle a Alicante, da Glasgow a Larnaca, da Glasgow a Enfidha, da Belfast City a Alicante, da Belfast International a Larnaca, da Belfast International a Enfidha.

AIR DOLOMITI SCEGLIE PROFESSIONE VOLARE – UN ALTRO SUCCESSO INTERNAZIONALE PER LA SCUOLA DI FORMAZIONE PILOTI CON SEDE ALL’AEROPORTO DI FORLÌ – È di queste ultime settimane l’annuncio della sottoscrizione del Memorandum d’intesa fra la compagnia aerea AIR DOLOMITI (Gruppo Lufthansa) e Professione Volare con sede all’Aeroporto di Forlì. Domani, martedì 7 novembre, i responsabili del Recruiting di Air Dolomiti spiegheranno ai ragazzi del corso ATPL le modalità di accesso al percorso di selezione della compagnia che potrà avvenire già durante le fasi di addestramento. Professione Volare, fondata nel 1994 dal Comandante Cesare Montefiori, Colonnello in pensione dell’Aeronautica Militare con alle spalle anni di esperienza come istruttore di volo ed ex Comandante della flotta aerea del Gruppo Ferruzzi, svolgerà corsi ad hoc per gli allievi che saranno poi assunti dal vettore e sottoposti all’abilitazione in compagnia e successivamente destinati agli aeromobili già in flotta. Il primo corso, iniziato a ottobre 2023 (il secondo a maggio 2024) avrà una durata di circa 18-20 mesi. A Professione Volare – 9 gli aerei di cui dispone la scuola – gli allievi acquisiranno la formazione utile a diventare piloti dell’aviazione commerciale attraverso un iter che prevede lezioni teoriche e pratiche con docenti ed istruttori di volo certificati EASA. Doveroso rammentare come molti ex allievi di Professione Volare siano oggi piloti e comandanti di prestigiose compagnie aeree nazionali e internazionali. Air Dolomiti inizia a volare nel 1991 ed oggi è una compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa che opera dai principali aeroporti italiani verso la Germania, con una flotta di Embraer 195 e circa 1000 voli settimanali verso gli HUB di Monaco di Baviera e Francoforte.

DELTA OTTIENE IL PRIMO POSTO IN SETTE CATEGORIE DEGLI INSTITUTIONAL INVESTOR AWARDS – Per il sesto anno consecutivo Delta è stata la compagnia aerea con il punteggio più alto nel 2023 – 2024 All-America Executive Team rankings by Institutional Investor, con il primo posto in sette categorie nel settore del trasporto aereo. Gli alti voti degli investitori hanno valso a Delta la prestigiosa “Most Honored Company” designation. “Ancora una volta, la comunità degli investitori ha riconosciuto l’eccellente lavoro delle 100.000 persone di Delta che si prendono cura dei nostri clienti, investono nei nostri dipendenti e creano valore a lungo termine per i nostri proprietari”, ha affermato Ed Bastian, CEO di Delta. “Voglio congratularmi con il nostro team Investor Relations, che svolge un ruolo fondamentale nella gestione del nostro rapporto con gli azionisti e nel raccontare la storia di Delta agli investitori e agli analisti di Wall Street”. “Delta continua a stabilire lo standard di eccellenza nel nostro settore in tutte le aree”, ha affermato Dan Janki, Chief Financial Officer, Delta. “Congratulazioni a tutto il team Finance per questo importante riconoscimento.”

JETBLUE: RICONOSCIMENTO PER LA SUA ECONOMY CLASS – JetBlue ha annunciato di essere stata premiata da The Points Guy (TPG) con un Editors’ Choice Award per la migliore classe Economy tra le compagnie aeree statunitensi. Questa è la quarta volta che JetBlue vince l’ambito premio e segna il settimo Editors’ Choice Award della compagnia aerea dal 2018. Curati dai redattori della principale piattaforma di viaggi per consumatori, i premi altamente competitivi di TPG premiano l’eccellenza nelle compagnie aeree, nei viaggi e nelle carte di credito. “Dopo un anno eccezionale in cui JetBlue ha compiuto passi coraggiosi per crescere come compagnia, continuiamo il nostro impegno per tariffe basse e un ottimo servizio che rendono unica la nostra pluripremiata esperienza”, ha affermato Jayne O’Brien, head of marketing and loyalty, JetBlue.