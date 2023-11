Xiamen Airlines ordina i motori CFM LEAP-1A per equipaggiare 40 aerei Airbus

Xiamen Airlines e CFM International hanno firmato oggi un accordo per l’acquisto di motori LEAP-1A, per equipaggiare i suoi 15 aerei A321neo e 25 A320neo, compresi i motori di riserva. CFM International ha inoltre firmato un services agreement per le flotte LEAP-1B e CFM56-7B del vettore.

“Xiamen Airlines è cliente CFM dal 1992, quando acquistò il suo primo aereo Boeing 737-500 con motori CFM56. Negli ultimi tre decenni, CFM ha fornito motori installati e di ricambio, nonché soluzioni di assistenza, a Xiamen Airlines. Oggi la compagnia aerea opera o ha ordinato una flotta di quasi 150 aerei con motori CFM. Xiamen ha presentato il suo primo A321neo con motori LEAP-1A all’inizio di quest’anno”, afferma CFM International.

Dong Zhao, chairman of Xiamen Airlines, ha dichiarato: “Abbiamo un rapporto di lunga data con CFM e il 100% della nostra flotta è equiupaggiata con motori CFM e GE. Xiamen Airlines sostiene gli UN’s Sustainable Development Goals e ha adottato lo sviluppo sostenibile come una delle nostre priorità strategiche durante il periodo del 14° piano quinquennale. Unendo nuovamente le forze, continueremo a ridurre il consumo di carburante e a rispettare i nostri impegni per il raggiungimento dei carbon peaking and carbon neutrality goals, attraverso l’innovazione, fornendo ai nostri passeggeri opzioni di viaggio sicure, confortevoli e sostenibili”.

Weiming Xiang, president of CFM International Greater China,, ha dichiarato: “Apprezziamo molto la nostra collaborazione a lungo termine con Xiamen Airlines e siamo lieti di rafforzare la nostra cooperazione durante il 6a China International Import Expo. Continueremo a fornire prodotti e servizi sicuri e affidabili per supportare il buon funzionamento della loro flotta Airbus e contribuire al loro sviluppo sostenibile, mentre inventiamo insieme il futuro del volo”.

“L’avanzata famiglia di motori CFM LEAP offre un consumo di carburante migliore dal 15 al 20% e minori emissioni di CO2, oltre a un significativo miglioramento del rumore rispetto ai motori della generazione precedente. Dalla sua entrata in servizio nel 2016, il motore LEAP è stato riconosciuto dai produttori di aeromobili e dalle compagnie aeree globali. Ha accumulato più di 40 milioni di ore di engine flight hours e 17 milioni di cicli di volo, consentendo allo stesso tempo ai nostri clienti di risparmiare più di 28 milioni di tonnellate di CO2″, conclude CFM International.

(Ufficio Stampa CFM International – Photo Credits: CFM International – Airbus)