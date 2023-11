Boeing si unisce ad aireg, l’iniziativa tedesca per i sustainable aviation fuel (SAF)

Boeing ha aderito all’aireg (Aviation Initiative for Renewable Energy in Germany), sottolineando l’impegno dell’azienda a collaborare per un futuro più sostenibile per i viaggi aerei e il progresso sui sustainable aviation fuel.

Aireg e Boeing stanno guidando lo sviluppo e l’utilizzo di SAF. I sustainable aviation fuel potrebbero ridurre le emissioni di CO2 fino all’85% durante l’intero ciclo di vita del carburante rispetto al jet fuel convenzionale.

“A nome dell’aireg board e dei nostri membri, sono estremamente lieto che Boeing diventi membro della nostra associazione”, ha affermato Siegfried Knecht, chairman of the aireg board. “Boeing ha già sostenuto la nostra iniziativa in passato e ora guideremo congiuntamente lo sviluppo, la produzione, la fornitura e la consegna di SAF in collaborazione con CAAFI (Commercial Aviation Alternative Fuels Initiative) negli Stati Uniti”.

Boeing si impegna a fornire tutti i suoi aerei commerciali compatibili con 100% SAF entro il 2030 e sta lavorando con compagnie aeree, partner industriali, governi e istituti di ricerca in tutto il mondo per aumentare la disponibilità e ridurre i costi dei SAF.

“Riconosciamo la nostra responsabilità nel rendere l’aviazione più sostenibile e lavorare con le parti interessate come aireg è essenziale per compiere progressi nel raggiungimento degli obiettivi del settore”, ha affermato il Dr. Michael Haidinger, president, Boeing Germany. “Sosterremo aireg con le nostre risorse e competenze globali per lavorare insieme per ridurre l’impatto ambientale dell’aviazione”.

Boeing sostiene l’aviation 2050 net zero emissions goal sviluppando nuovi aerei commerciali più efficienti, investendo in nuove tecnologie e promuovendo partnership per scalare i sustainable aviation fuel (SAF). Gli aerei più recenti di Boeing, come il 737 MAX, il 787 Dreamliner e il 777-9, sono più efficienti del 20-30% rispetto agli aerei in servizio che sostituiscono.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)