Bombardier porta i business jet Global 7500 e Challenger 3500 al Dubai Air Show 2023

Bombardier ha annunciato oggi che i suoi aerei Global 7500 e Challenger 3500 saranno esposti durante il Dubai Air Show dal 13 al 17 novembre a Dubai, Emirati Arabi Uniti, rivelando le caratteristiche senza compromessi di questi business jets. Bombardier comunica inoltre che avrà una forte presenza sul posto, con team di vendita dedicati provenienti da Business Aircraft e Bombardier Defense.

“Siamo lieti di portare quest’anno gli aerei senza compromessi Challenger 3500 e Global 7500 al Dubai Air Show, celebrando il recente 150th built aircraft del Global 7500 e i nuovi impressionanti record di velocità”, ha affermato Éric Martel, Presidente e CEO di Bombardier. “Il Medio Oriente è un mercato importante per Bombardier sia per i business jets customers che per le crescenti attività della difesa. Il team Bombardier sul posto mostrerà con orgoglio le nostre impressionanti capacità di difesa e le numerose soluzioni multi-missione che possiamo personalizzare in modo flessibile. Non vediamo l’ora di presentare le nostre piattaforme Challenger e Global ai business jets customers, che trarranno vantaggio dall’innovazione all’avanguardia, dal design della cabina, dalle prestazioni, dall’affidabilità e dalla fluidità di volo dei nostri aerei”.

“Con una velocità massima di Mach 0,925 e un’autonomia di 7.700 miglia nautiche (14.260 km), l’aereo Global 7500 possiede capacità prestazionali senza pari, vanta la navigazione più fluida nei cieli e ha trasformato il settore con la sua cabina raffinata e lussuosa.

Come il Global 7500, il Challenger di Bombardier possiede caratteristiche leader del settore che lo distinguono dalla concorrenza. L’aereo Challenger 3500 di Bombardier combina un design degli interni di livello mondiale con la massima proposta di valore. Vanta la cabina più ampia della classe e i costi operativi diretti più bassi della sua classe, rendendo questo business aircraft un’opzione costantemente vincente per i clienti”, afferma Bombardier.

“Il Defense sales team sarà inoltre a disposizione per evidenziare il portafoglio di piattaforme aeree collaudate e versatili di Bombardier, incluso il jet Global 6500. Bombardier Defense ha più di 500 specialized business aircraft in servizio in tutto il mondo, con oltre 3 milioni di fleet hours e circa 160 operatori in più di 50 paesi. Le famiglie di velivoli Challenger e Global forniscono la soluzione ideale per urgent humanitarian assistance, VIP transportation, Maritime Patrol, Electronic Warfare, Search and Rescue e altro ancora. Per i clienti o i media interessati ad esplorare gli aerei esposti, le visite sono disponibili su appuntamento”, conclude Bombardier.

