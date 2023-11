Lufthansa Technik: CelestialSTAR stabilisce un nuovo standard per le VVIP cabins nel BBJ 777-9

In occasione del Dubai Airshow che inizierà la prossima settimana, Lufthansa Technik AG, in collaborazione con Boeing Business Jets (BBJ), ha ora svelato tutti i dettagli del suo ultimo concetto di cabina VVIP per il BBJ 777-9. I nuovi rendering di questo spazioso interno, che copre più di 340 metri quadrati in totale, presentano un design appositamente adattato alle esigenze di una nuova generazione di velivoli VVIP e capi di stato. I progetti finali combinano le influenze tradizionali del patrimonio culturale del Medio Oriente con un tocco moderno e ora rivelano per la prima volta il nome di questo nuovo concetto.

Con CelestialSTAR, il team di progettazione di Lufthansa Technik mira a enfatizzare sia la purezza contemporanea che i tipici motivi geometrici del design mediorientale, nonché la vastità e l’apertura del cielo: una reminiscenza non solo della cabina più ampia tra tutti i nuovi tipi di aeromobili VVIP disponibili, ma anche della diversità nella filosofia mediorientale.

La caratteristica di punta del nuovo design della cabina sono il cocoon-like Private Bed- and Bathroom che, insieme all’adiacente area Work&Balance, formano la suite privata multifunzionale per i VVIP. Il bagno e la zona notte possono fondersi in un rifugio autonomo che offre la massima privacy possibile, se necessario, ad esempio se i passeggeri VVIP vogliono godersi la più grande doccia con getto a pioggia e massaggio mai progettata per un jet privato o mettersi comodi nel generoso letto king-size.

Adattata dal concetto EXPLORER di Lufthansa Technik, la sofisticata tecnologia di proiezione trasforma, se necessario, l’enclosed cocoon in un mondo di benessere e intrattenimento coinvolgente, visualizzando un’ampia varietà di contenuti digitali personalizzati che vanno dallo schermo cinematografico alle impressioni a 180° della prossima destinazione di viaggio.

Se c’è meno bisogno di isolamento, le lamelle rotanti e scorrevoli possono aprire il cocoon al resto della cabina per fornire accesso alla palestra o agli spogliatoi laterali, o semplicemente per consentire più luce naturale nell’area VVIP. In questo modo la sensazione di spazio viene massimizzata dalla larghezza della cabina del BBJ 777-9.

“Il design accurato degli interni del BBJ 777-9 creato da Lufthansa Technik illustra le caratteristiche principali del nostro BBJ più nuovo, più grande e più capace sul mercato”, ha affermato Alexis Fecteau, Managing Director of Marketing at Boeing Business Jets. “Gli eleganti elementi interni massimizzano il comfort personale dei passeggeri a bordo del BBJ 777-9, che è in grado di volare per oltre 22 ore e di collegare due città qualsiasi nel mondo, senza scalo”.

Anche l’area Work&Balance adiacente al cocoon sfrutta appieno la larghezza della cabina ed è progettata per essere multifunzionale. Nei due sedili che ruotano e scorrono in modo flessibile, gli ospiti qui non solo possono riunirsi attorno alla grande scrivania VVIP, ma anche girare e spostare i loro posti sui divani laterali per conversare con altri ospiti. Un meccanismo girevole sapientemente integrato consente inoltre di ampliare secondo necessità la superficie dei tavoli davanti ai divani. Un altro punto forte del design di questa stanza sono le numerose nicchie trapezoidali nelle pareti, ad esempio per gli oggetti esposti, che possono essere chiuse se necessario con un meccanismo invisibile e poi scomparire senza soluzione di continuità nella struttura lineare della parete.

Adiacente alla Suite Privata si trova la Celestial Lounge, attraverso la quale i passeggeri entrano nell’aereo come in una lobby. Con un bar elegantemente integrato per i rinfreschi e diverse eleganti disposizioni dei posti a sedere, garantisce una perfetta prima impressione e fornisce l’ambiente adeguato per accogliere ospiti di alto rango a bordo o prepararli per riunioni nell’area Work&Balance. Le porte intermedie proteggono esteticamente e acusticamente gli ospiti dalle porte funzionali esterne della cabina dell’aereo, creando una piacevole sensazione di spazio in abbondanza.

Quando i corridoi sono aperti, la Celestial Lounge si fonde quasi perfettamente con l’adiacente area Conference&Dining.

Particolarmente accattivanti sono le grandi persiane con oscuramento elettrocromatico, che sono completamente integrate nel design di ispirazione orientale di CelestialSTAR.

“Il BBJ 777-9 è il più grande tipo di aereo recentemente disponibile sul mercato e quindi semplicemente predestinato al ruolo di successore del BBJ 747 come aereo più popolare per i capi di stato, molti dei quali sono tra i nostri clienti fedeli da decenni”, ha affermato Hassan Gasim, Sales Director Middle East VIP & Special Aircraft Services, Lufthansa Technik. “Grazie alla nostra stretta collaborazione con Boeing Business Jets e inoltre al ruolo di Lufthansa come cliente di lancio per il nuovo modello, siamo stati in grado di acquisire una vasta esperienza tecnica. Pertanto, siamo lieti di presentare ai nostri stimati clienti al Dubai Airshow questi interni ancora una volta innovativi che sfruttano al massimo le dimensioni del BBJ 777-9”.

Poiché il concetto CelestialSTAR si rivolge principalmente ai clienti delle famiglie reali del Medio Oriente, che di solito volano in tutto il mondo con grandi delegazioni, la seconda metà della cabina offre un’ampia sistemazione, ad esempio, per il personale. Ministri di alto rango o ospiti di stato possono essere ospitati nelle sei Deluxe Suite, moderni first-class compartments appositamente adattati al design della cabina VVIP. Per i passeggeri aggiuntivi ci sono anche 32 posti nella cosiddetta Area Executive, che corrisponde ai posti a sedere della classe business più all’avanguardia. Nella parte posteriore della cabina segue l’Entourage Area, una cabina premium economy.

Il design della cabina CelestialSTAR è il primo del suo genere a derivare direttamente dai dati di progettazione del BBJ 777-9 forniti da Boeing Business Jets. Ciò garantisce fin dall’inizio la fattibilità tecnica del progetto, poiché come base sono state utilizzate solo dimensioni corrette. Lufthansa Technik presenterà tutti i dettagli di CelestialSTAR al Dubai Airshow dal 13 al 17 novembre, incluso un film e un tour virtuale attraverso la cabina allo stand n. 1120.

(Ufficio Stampa Lufthansa Technik AG – Photo Credits: Lufthansa Technik AG)