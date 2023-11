Pilatus Aircraft: Ornge Air Ambulance Service aggiorna la flotta con un ordine per dodici PC-12

Ornge, fornitore di air ambulance and critical care transport services per la provincia canadese dell’Ontario, prenderà in consegna dodici PC-12 single-engine turboprop aircraft tra il 2026 e il 2030 per modernizzare la sua flotta e fornire servizi medici aerei essenziali ai suoi cittadini. L’annuncio è stato dato dall’On. Sylvia Jones, ministro della Sanità dell’Ontario, il 7 novembre in una conferenza stampa presso la base di Ornge a Sudbury.

Ornge attualmente possiede e opera una flotta di velivoli ad ala fissa e ad ala rotante, tra cui otto Pilatus PC-12 NG, che saranno messi fuori servizio con l’acquisizione di nuovi PC-12. Ornge opera la sua attuale flotta di PC-12 dal 2009.

Il Dr. Homer Tien, Presidente e CEO di Ornge, ha dichiarato: “Il Pilatus PC-12 ha svolto per molti anni un ruolo significativo nell’Ontario air ambulance program. Le sue prestazioni, la versatilità e l’affidabilità ci hanno aiutato a fornire assistenza di alta qualità nei trasporti in tutta la provincia, comprese molte comunità indigene remote nel nord. Con il rinnovo della nostra flotta, sappiamo che questo aereo continuerà ad aiutarci a salvare vite umane e a garantire equità sanitaria per le generazioni a venire”.

L’Ornge Operations Control Centre, situato a Mississauga, coordina tutta la logistica relativa ai trasporti medici di Ornge che operano da 14 basi in tutto l’Ontario. Ornge serve più di 13 milioni di persone in un’area che si estende per oltre un milione di chilometri quadrati. Ornge effettua circa 20.000 trasporti di pazienti all’anno.

Thomas Bosshard, Presidente e CEO di Pilatus Business Aircraft Ltd, ha dichiarato: “Siamo molto lieti che Ornge abbia scelto di continuare l’eccellente partnership a lungo termine con Pilatus in questo aggiornamento della sua flotta. Siamo molto orgogliosi di poter sostenere il sistema sanitario dei cittadini dell’Ontario”.

La flotta globale di oltre 2.000 aerei PC-12 viene utilizzata in un’ampia gamma di missioni, tra cui air ambulance, special missions, private and corporate transport, fractional and charter operations. Il PC-12 è rinomato per la sua sicurezza, versatilità e bassi costi operativi, fornendo allo stesso tempo un’ampia cabina ideale per pazienti e assistenti che necessitano di aerial medical transport.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)