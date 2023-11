News Brevi – 08.11.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: ALL’URBAN CENTER DI SIRACUSA ARRIVA LA MOSTRA ITINERANTE – Lunedì 6 novembre, presso l’Urban Center di Siracusa, è stata inaugurata, alla presenza del Prefetto di Siracusa Raffaela Moscarella, del Sindaco di Siracusa Francesco Italia e del Generale Brigata Romeo Paternò, Vice Comandante del Comando Scuole/ 3ª Regione Aerea, la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare”. Durante la breve cerimonia inaugurale, il Comandante del Distaccamento Aeronautico Siracusa, Ten. Col. Roberto Tabaroni, ha preso la parola per i saluti di rito, seguito dal Sindaco della città, il quale ha sottolineato come l’Aeronautica, ed in particolare il Distaccamento Aeronautico di Siracusa, siano parte integrante della comunità locale e che ospitare questo importante evento rappresenta motivo di orgoglio per l’Amministrazione Comunale e l’intera collettività. Il Prefetto Raffaela Moscarella, a sua volta, ha evidenziato la partecipazione attiva all’evento, con particolare riferimento agli istituti superiori della Provincia; il Generale Paternò, infine, ha salutato gli intervenuti ricordando come il percorso dell’Aeronautica Militare sia in continuo divenire, e che proprio grazie a questi primi cento anni, grazie a quanto fatto dai nostri pionieri dell’aria, se la Forza Armata, naturalmente proiettata al progresso tecnologico, è oggi pronta ad affrontare le nuove sfide del domani, con sempre rinnovata fiducia verso i ragazzi che vorranno far parte di tale futuro. La mostra, giunta a Siracusa dopo la tappa di Palermo, documenta la storia e le tradizioni dell’Aeronautica Militare, raccontando ai cittadini gli avvenimenti più significativi che hanno caratterizzato la Forza Armata durante questi primi cento anni di vita. L’esposizione, visitabile dal 3 al 13 novembre, è aperta al pubblico ad ingresso libero. Il Distaccamento Aeronautico di Siracusa dipende dal Comando Scuole A.M. / 3ª Regione Aerea di Bari. Ha il compito di assicurare il supporto logistico-amministrativo alla 137ª Squadriglia Radar Remota di Mezzogregorio (Siracusa). Provvede, altresì, alla gestione degli Organismi che espletano attività di Protezione Sociale a favore degli appartenenti alle Forze Armate e ai loro familiari (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

NATO BALTIC AIR POLICING: IL COMANDANTE DELLA SQUADRA AEREA VISITA LA TASK FORCE AIR 4th WING – Nei giorni scorsi, il Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, Comandante della Squadra Aerea dell’Aeronautica ha visitato la Task Force Air “4th Wing” presso la base aerea di Siauliai in Lituania. Il Comandante della Squadra Aerea è giunto in teatro lituano nella serata del 30 ottobre dalla Polonia, dove aveva visitato la Task Force Air rischierata presso la base aerea di Malbork ed è stato accolto dal Comandante della TFA, Colonnello Federico Sacco Maino. Il giorno seguente, il Generale Biavati ha inizialmente compiuto una visita agli assetti operativi della Task Force Air, visionando i velivoli e incontrando gli equipaggi, per poi salutare tutte le componenti della TFA: equipaggi di volo, manutentori e personale di supporto, adunati presso lo shelter in linea volo. Il generale Biavati ha espresso parole di profondo apprezzamento per il servizio svolto dalla Task Force Air, sottolineando quanto il compito a essa assegnato sia importante per la strategia nazionale e riceva ottimi riscontri sia dal livello politico sia presso l’opinione pubblica. Successivamente il Comandante della Squadra Aerea ha avuto un incontro con lo staff e ha assistito ad un briefing sull’organizzazione della TFA e sui risultati operativi conseguiti. A conclusione della visita, il Comandante della Squadra ha firmato l’albo d’onore della Task Force Air, dove ha lasciato parole di stima per le donne e gli uomini in servizio a Siauliai: “In prima linea come sempre, una dimostrazione perfetta della capacità degli uomini e delle donne dell’Aeronautica Militare di essere professionisti seri ed efficaci, che supportano la Nazione con passione e dedizione. Il vostro servizio è vitale in questo difficile momento e altamente apprezzato dai nostri concittadini. Siate fieri di servire la nostra amata Patria ed i valori sui quali si fonda nel modo ammirevole che vi contraddistingue” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAAB SARA’ PRESENTE A DEFENSE & SECURITY THAILAND 2023 – Saab sarà presente alla fiera Defense & Security 2023, che si terrà presso l’IMPACT Exhibition Center, Bangkok, Thailandia, dal 6 al 9 novembre. “A Defense & Security siamo orgogliosi di esporre una selezione delle nostre soluzioni all’avanguardia. In mostra avremo Gripen fighter, Airborne Early Warning, Naval Combat Systems, RBS 70 NG Ground Based Air Defence system, Ground Combat Weapon Systems e i principali sistemi di addestramento moderni”, afferma Saab. “La bi-annual Defense & Security exhibition è la principale fiera della difesa terrestre, marittima e aerea dell’ASEAN. Il fatto che si tratti di un Tri-Service event è entusiasmante in quanto consente a Saab di mostrare il nostro ampio portafoglio di prodotti per la difesa”, afferma Fredrik Lindblom, Head of Saab Thailand. “La novità della fiera di quest’anno è che presenteremo il Gripen E, di cui sono davvero entusiasta e fiducioso che attirerà grande attenzione”. La Thailandia è uno dei paesi clienti più importanti di Saab, con un’ampia gamma di prodotti Saab in servizio in ogni ramo delle forze armate. La netcentric warfare capability della Thailandia con Gripen C e Erieye AEW di Saab rappresenta uno dei pochissimi sistemi completi effettivamente operativi in qualsiasi parte del mondo.

AIR CANADA E DREAMS TAKE FLIGHT ANCORA INSIEME PER I BAMBINI DI CALGARY – Air Canada e Dreams Take Flight uniscono ancora una volta le forze per creare un’esperienza indimenticabile. “Quest’anno porteremo più di 120 bambini in un viaggio irripetibile da Calgary a un parco a tema in California, tutto grazie al generoso sostegno di molti dipendenti volontari di Air Canada e della Air Canada Foundation. Dreams Take Flight, sin dalla sua nascita nel 1989, ha offerto a oltre 30.000 bambini canadesi con bisogni speciali l’opportunità di sperimentare un volo unico. Questo è il trentesimo anno in cui si svolge Dreams Take Flight Calgary. Il gruppo di bambini è stato accompagnato da un team di volontari, sia dipendenti attivi che in pensione di Air Canada, che si sono impegnati a creare un viaggio magico per tutti a bordo. Ogni anno, 1.700 bambini intraprendono un viaggio indimenticabile in un parco a tema situato in Florida o in California. Quest’anno sono previsti altri due voli da Montreal e Ottawa. All’inizio dell’anno, nell’ambito dell’iniziativa Dreams, si sono svolti voli da Edmonton, Winnipeg, Toronto, Halifax e Vancouver”, afferma Air Canada.

IN ENAC RIUNIONE PERIODICA DEL CISA – Enac informa: “In Enac si è svolta la riunione periodica del CISA, il Comitato Interministeriale Sicurezza Aeroportuale, presieduta dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma. Un proficuo incontro per un confronto con le istituzioni e le associazioni degli operatori aeroportuali che presidiano il complesso sistema del trasporto aereo sui temi di maggior rilievo per gli aspetti relativi alla sicurezza del settore”.

SWISSPORT PRESENTA IL RICORSO CON RICHIESTA DI SOSPENSIVA CONTRO L’AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA DELLA GARA HANDLING FIUMICINO – Swissport informa: “Il 7 novembre 2023 Swissport ha notificato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio avverso l’aggiudicazione provvisoria della procedura bandita da Aeroporti di Roma per designare gli operatori di servizi di rampa sull’aeroporto di Roma-Fiumicino. Il ricorso chiede la sospensione e il successivo annullamento dell’aggiudicazione provvisoria a causa dell’illegittima e contraddittoria applicazione dei criteri stabiliti nel bando di gara e dei numerosi errori commessi dalla Commissione incaricata della valutazione delle candidature degli operatori e nella verifica del possesso dei requisiti dei concorrenti prescritti dal bando di gara. Swissport è convinta della fondatezza del ricorso e attende con fiducia l’esito della udienza di sospensiva, attesa per dicembre”. “Una volta ottenuto l’accesso alla documentazione tecnica presentata dai concorrenti nella procedura di gara, proseguiremo con un’analisi approfondita e ci riserviamo di sollevare ulteriori censure in caso di ulteriori irregolarità”, afferma Marina Bottelli, Amministratore Delegato di Swissport Italia. “Siamo impegnati a tutelare gli interessi degli oltre 2.300 ex dipendenti Alitalia che nel 2022 hanno trovato in Swissport un ambiente professionale stabile. La nostra azienda, in collaborazione con Assohandlers, l’associazione nazionale degli handler aeroportuali in Italia, ha appena concluso con successo il rinnovo del contratto collettivo di lavoro (CLA) del settore da anni scaduto, dopo mesi di trattative”. “Swissport ha rilevato le attività di assistenza a terra di Alitalia, insieme agli ex dipendenti di Alitalia, nell’estate del 2022. Con la gestione di circa il 50% del traffico aereo da e per Roma Fiumicino, la società ha garantito continuità nella gestione dell’Hub con operazioni puntuali e affidabili sin dal lancio nel luglio 2022. Da allora, Swissport ha aggiunto al proprio portafoglio di aeroporti anche Milano Linate e ha in programma di investire nei servizi di terra e nella movimentazione delle merci in tutta Italia. Tuttavia, l’esito della gara d’appalto per l’aeroporto di Roma Fiumicino ha portato incertezza su ulteriori investimenti in Italia. Nel 2022, Swissport International AG ha fornito i migliori servizi aeroportuali a terra per circa 186 milioni di passeggeri (2021: 97 milioni) e ha gestito circa 4,8 milioni di tonnellate di merci aeree (2021: 5,1 milioni) in 117 magazzini merci in tutto il mondo. Molti dei suoi magazzini sono stati certificati per la logistica farmaceutica dal CEIV Pharma della IATA e dalla MHRA britannica. Alla fine di giugno 2023, il leader mondiale nei servizi aeroportuali a terra e nella movimentazione di merci aeree, con circa 57.000 dipendenti, era attivo in 294 aeroporti in 44 Paesi di sei continenti”, conclude Swissport.

AMERICAN AIRLINES: L’INTEGRATED OPERATIONS CENTER LAVORA PER GARANTIRE OPERAZIONI EFFICIENTI – American Airlines informa: “Nel centro nevralgico delle attività di American, un team di professionisti lavora dietro le quinte con l’obiettivo condiviso di portare i clienti a destinazione in modo sicuro e rapido, anche quando le condizioni meteorologiche o altre sfide influiscono sulla nostra attività. I team con sede presso l’Integrated Operations Center (IOC) di American lavorano 24 ore su 24 per garantire il corretto funzionamento delle operazioni di American e ogni decisione viene presa tenendo presente il cliente. Quasi 1.700 membri del team lavorano nel nostro IOC, che opera 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni all’anno; ogni giorno vengono monitorati fino a 6.000 voli su 1.500 mainline and regional aircraft; quasi 1.000 mainline aircraft monitorati dal Maintenance Operations Control; più di 500.000 clienti supportati ogni giorno; più di 1 milione di voli ogni anno; ogni giorno vengono supportati più di 4.500 piloti e 9.000 assistenti di volo. I nostri clienti semplicemente non potrebbero prendere il volo senza il team di supporto a terra dell’IOC”.

NUOVI RICONOSCIMENTI PER AMERICAN AIRLINES AADVANTAGE® – L’American Airlines AAdvantage® program è stato riconosciuto come Best U.S. Airline Loyalty Program durante i 2023 TPG Awards, tenutisi ieri sera a New York City. “The Points Guy è la voce principale nel settore dei viaggi e della fidelizzazione. Questi premi competitivi onorano l’eccellenza nelle compagnie aeree, nei viaggi e nelle carte di credito, come stabilito dallo stimato staff editoriale e dai lettori di The Points Guy”, afferma American Airlines. “È un onore essere riconosciuti come il meglio del meglio dai TPG Awards”, ha affermato Scott Chandler, Vice President of Revenue Management and Loyalty, American. “Questa è un’altra prova del fatto che AAdvantage è il best travel rewards program. I nostri clienti lo riconoscono e lo apprezzano. Questo voto di fiducia da parte dei nostri membri conferma che siamo sulla strada giusta e ci ispirerà mentre continuiamo a portare avanti il programma”. All’inizio di quest’anno, il programma AAdvantage® è stato nominato “Best Elite Program” per l’undicesimo anno consecutivo ai Freddie Awards 2023.

UNITED OFFRE PIU’ VOLI PER LA FLORIDA QUESTO INVERNO – United ha annunciato oggi che quest’inverno offrirà più voli per la Florida di quanti ne abbia mai avuti nella storia della compagnia aerea, aumentando il suo programma di quasi il 20% rispetto allo scorso inverno, con più voli verso popolari destinazioni soleggiate tra cui Miami, Tampa e Orlando e volando su aerei più grandi con più posti. “Per la prima volta nella storia della compagnia, United volerà con mainline aircraft e quasi raddoppierà il numero di posti tra Key West International Airport e diversi United Hub airports inclusi Chicago O’Hare, Washington Dulles, Houston e Newark/New York. Secondo i nuovi dati di ricerca e prenotazione di United.com, Miami e Orlando sono due delle cinque destinazioni di viaggio domestiche più cercate quest’inverno. Honolulu, Cancun e Las Vegas completano le prime cinque destinazioni più cercate dal 1 novembre al 31 marzo. Con la domanda di viaggi in Florida questo inverno in aumento in modo significativo rispetto allo scorso anno, United sta volando con aerei più grandi che offrono ai clienti più opzioni. United volerà con uno dei suoi aerei più nuovi, l’Airbus 321neo, su rotte selezionate per Fort Lauderdale, Orlando e Fort Myers, Florida a partire da dicembre, aggiungendo più posti in alcune delle città più famose della Florida. La compagnia ha recentemente annunciato l’acquisto di altri 60 Airbus 321neo, con consegne a partire dal 2028”, afferma United. “United prevede di aumentare il numero di voli operati tra rotte chiave tra cui Chicago-Fort Myers, Denver-Fort Lauderdale e Chicago-Miami. United volerà con il Boeing 777 tra Chicago e Orlando, che offre più del doppio dei posti di un aereo a fusoliera stretta. Inoltre, a partire dal 28 novembre, la compagnia aerea volerà con un Boeing 737-700 a Key West International Airport (EYW) per la prima volta nella storia della compagnia. Le rotte non-stop includeranno Newark/New York, Washington Dulles, Houston e Chicago O’Hare. United sta inoltre espandendo il suo servizio giornaliero verso diverse destinazioni della Florida da Cleveland Hopkins International Airport (CLE). Essendo il più grande vettore per destinazioni sciistiche negli Stati Uniti, United serve attualmente 11 stazioni sciistiche con servizio da tutti i suoi hub in tutto il paese, rendendo facile per i viaggiatori connettersi alle loro montagne e piste preferite”, conclude United.

L’F-35 ARRIVA ALLA BASE DI TYNDALL – L’F-35 è ufficialmente arrivato all’ U.S. Air Force “Installation of the Future”. “L’arrivo dell’F-35 segna un nuovo capitolo per Tyndall”, ha affermato il Col. George Watkins, 325th Fighter Wing commander, quando i primi tre aerei sono atterrati in agosto. “Rappresenta l’introduzione degli aerei più avanzati e tecnologicamente sofisticati nella flotta operativa del 325th Fighter Wing”. “È previsto che più di 70 F-35 si uniscano all’unità, che si sta trasformando in un combat-capable F-35A fighter wing. La posizione di Tyndall lo rende un centro operativo e di addestramento ideale per l’F-35, plasmando il futuro. Il futuro della base era meno certo solo cinque anni fa, quando l’uragano Michael devastò il sito. La base aeronautica di Tyndall sta sorgendo come una fenice per affrontare le sfide globali alla sicurezza di domani. Con la sua nuova F-35 mission, la base del Sunshine State sta costruendo un futuro migliore per l’America e i suoi alleati”, conclude il comunicato.

SAS E APOLLO ESTENDONO L’ACCORDO DI PARTNERSHIP – SAS e il tour operator Apollo prolungano la loro partnership per la stagione estiva 2024. L’opzione di proroga fa parte di un accordo quadro firmato nel 2021 e la proroga vale circa 1,4 miliardi di corone svedesi. SAS farà volare i clienti Apollo da circa 15 località in Svezia, Norvegia e Danimarca verso circa 20 destinazioni del Mediterraneo in Grecia, Croazia, Cipro, Bulgaria, Spagna e Turchia. Apollo ha scelto ancora una volta di estendere il suo accordo con SAS come partner principale per i suoi voli charter dalla Scandinavia durante la stagione estiva 2024. “Siamo orgogliosi della partnership di lunga data con Apollo ed entusiasti che SAS anche la prossima estate accoglierà a bordo i clienti Apollo. SAS continua ad aggiungere aeromobili nuovi e più sostenibili alla nostra flotta, offrendo ai passeggeri un modo di viaggiare più confortevole e sostenibile”, afferma Paul Verhagen, EVP e Chief Commercial Officer, SAS. Le partnership strategiche, come quella con Apollo, consentono a SAS di soddisfare una domanda stagionale importante per i viaggiatori scandinavi. Inoltre, consente ad Apollo di offrire voli diretti dalle principali città e dagli aeroporti regionali in Svezia, Norvegia e Danimarca. “Per Apollo è naturale continuare la partnership con SAS. Con una lunga storia di elevata soddisfazione del cliente e l’enfasi sull’essere una forza trainante nell’aviazione sostenibile, siamo fiduciosi che la stagione estiva 2024 offrirà grandi esperienze di viaggio per i nostri clienti”, afferma Tobias Jönsson, CEO di DER Touristik Nordic AB. L’accordo tra SAS e Apollo copre voli da 15 località della Scandinavia verso 22 destinazioni in Europa.

AEROPORTO DI BOLOGNA È TRA I FIRMATARI DEL MANIFESTO “IMPRESE PER LE PERSONE E LA SOCIETÀ” – Aeroporto Marconi di Bologna annuncia di aver firmato il Manifesto “Imprese per le Persone e la Società”, il documento rivolto alle imprese e redatto dall’UN Global Compact Network Italia, rete locale del Global Compact delle Nazioni Unite, la più grande iniziativa di sostenibilità d’impresa al mondo. Con la firma del Manifesto, AdB intende confermare ed ulteriormente rafforzare il ruolo della dimensione sociale nelle proprie strategie aziendali, per generare valore a lungo termine anche nella catena di fornitura e nelle comunità in cui opera. Attualmente, sono 60 le aziende italiane che hanno sottoscritto l’impegno con l’UN Global Compact Network Italia. Tra queste, troviamo: Aeroporti di Roma, Enav, Hera e Tper. “Attraverso il Manifesto – dichiara l’Amministratore delegato di AdB Nazareno Ventola – ci impegniamo a garantire standard lavorativi adeguati ai nostri dipendenti e a richiederli ai nostri fornitori, a ridurre le disuguaglianze sociali e di genere nella comunità esterna, a supportare azioni per il benessere della collettività, a investire nella formazione e nella sensibilizzazione dentro e fuori l’azienda, anche attraverso la collaborazione con altre realtà. La firma del Manifesto del Global Compact si inserisce in un processo che ci vede sempre più impegnati sui temi della sostenibilità sociale, come anche confermato dal recente ottenimento dell’attestazione ISO 30415 sulla Diversità e Inclusione nei luoghi di lavoro”. Il Global Compact delle Nazioni Unite è un’iniziativa speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite che ha il mandato di guidare e sostenere la comunità imprenditoriale globale nel promuovere gli obiettivi e i valori delle Nazioni Unite attraverso pratiche aziendali responsabili. Con più di 20.000 aziende e oltre 3.000 firmatari non profit con sede in 162 paesi e 69 reti locali, l’UN Global Compact è la più grande iniziativa di sostenibilità aziendale nel mondo. Il Global Compact delle Nazioni Unite opera in Italia attraverso l’UN Global Compact Network Italia (UNGCN Italia), organizzazione costituitasi in Fondazione nel 2013 dopo dieci anni di attività come gruppo informale. Il Network italiano opera anzitutto per promuovere l’UN Global Compact ed i suoi Dieci Principi attraverso il dialogo istituzionale, la produzione di conoscenza e la diffusione di buone pratiche di sostenibilità. È, altresì, impegnato nell’avanzamento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) fissati dalle Nazioni Unite per il 2030. Oltre 600 imprese ed organizzazioni non profit italiane partecipano all’UN Global Compact.

AEROPORTO DI BOLOGNA E MARCONI EXPRESS INSIEME PER LA SOSTENIBILITA’ – L’amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola e il presidente di Marconi Express Massimiliano Cudia hanno firmato oggi un protocollo d’intesa di durata triennale per collaborare su progetti indirizzati alla mobilità sostenibile, alla sostenibilità ambientale e sociale e alla comunicazione ambientale, in coerenza con gli obiettivi definiti dalla Agenda ONU 2030, con particolare attenzione agli obiettivi n. 7 (energia pulita ed accessibile), 9 (imprese, innovazione e infrastrutture), 11 (città e comunità sostenibili), 13 (lotta al cambiamento climatico) e 17 (partnership per obiettivi). L’accordo tra le due società ricomprende e rafforza iniziative già avviate a favore della sostenibilità ambientale negli spostamenti casa-lavoro dei lavoratori della Comunità aeroportuale e negli spostamenti degli utenti dello scalo ed è finalizzato alla realizzazione congiunta di nuovi progetti, anche a seguito di precedente analogo accordo con la società di trasporto pubblico locale Tper e in coerenza con il percorso avviato da tempo dal Gruppo Aeroporto di Bologna a favore della sostenibilità quale dimensione trasversale della strategia aziendale. Altre iniziative potranno essere sviluppate in ambito di comunicazione ambientale, politiche di welfare e inclusione, formazione. Il protocollo tra AdB e Marconi Express mette a sistema anche una serie di iniziative congiunte già avviate negli ultimi anni per favorire l’utilizzo del trasporto pubblico locale da parte dei lavoratori dell’aeroporto. “Il protocollo che firmiamo oggi con Marconi Express è per noi la conferma di una collaborazione importante, già avviata da tempo, sui temi della mobilità sostenibile e della sostenibilità sociale, ma anche un ulteriore impulso a proseguire insieme su nuovi progetti in tema di decarbonizzazione. La partnership con MEX è infatti in linea con gli impegni assunti nell’accordo “Net Zero 2050” che abbiamo sottoscritto insieme ad altri 200 aeroporti europei per diventare un aeroporto “a impatto zero” entro il 2050 e con la “Dichiarazione di Tolosa”, in cui abbiamo confermato il nostro impegno nel processo di decarbonizzazione dell’aeroporto”, ha dichiarato l’amministratore delegato e direttore generale di Aeroporto di Bologna Nazareno Ventola. “La firma del protocollo sancisce il nostro impegno a promuovere l’innovazione e lo sviluppo tecnologico non solo per migliorare l’efficienza e la qualità del nostro servizio, ma anche per rispondere ai bisogni sociali legati alla mobilità green. Da 3 anni stiamo contribuendo alla decarbonizzazione energetica e con Aeroporto di Bologna c’è un’assoluta condivisione di valori e di obiettivi, per cui continueremo a collaborare attivamente per realizzare insieme nuove iniziative e progetti a favore dei lavoratori aeroportuali e di tutti gli utenti dello scalo, con l’obiettivo di promuovere il benessere della collettività e la sostenibilità”, ha dichiarato il presidente di Marconi Express Massimiliano Cudia.